Pohjantähti yhteistyöhön Ilmarisen kanssa
Vakuutusyhtiö Pohjantähti laajentaa palvelutarjontaansa yhteistyössä eläkeyhtiö Ilmarisen kanssa 1.1.2026 alkaen. Jatkossa Pohjantähti tarjoaa asiakkailleen Ilmarisen laadukkaita työeläkevakuuttamisen ratkaisuja.
Muutoksen taustalla on halu vahvistaa Pohjantähden palveluita ja tarjota asiakkaille entistä kilpailukykyisempi kokonaisuus työeläkevakuuttamiseen.
”Halusimme löytää Pohjantähden yritysasiakkaille parhaan mahdollisen kumppanin. Yhdessä Ilmarisen kanssa tarjoamme asiakkaillemme pienen yhtiön henkilökohtaisen palvelun ja suuren toimijan vahvuudet”, kertoo Pohjantähden toimitusjohtaja Aki Kiiliäinen.
Kumppaniksi valittu Ilmarinen on alan tunnetuimpia ja luotetuimpia brändejä, joka tukee osaltaan myös Pohjantähden kilpailukykyä.
– Asiakkaidemme tulee voida luottaa siihen, että tarjoamme juuri heidän tarpeisiinsa sopivia vakuutusratkaisuja. Yhteistyö Ilmarisen kanssa vahvistaa kykyämme vastata sekä työeläketurvan että työkykyjohtamisen tarpeisiin, pohtii Kiiliäinen.
Yhteistyön myötä Pohjantähden uusille yritysasiakkaille tarjotaan Ilmarisen työeläkevakuutustuotteita täydentämään yhtiön omaa vakuutustarjontaa. Muutoksella ei ole vaikutusta muihin vakuutustuotteisiin tai palveluihin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jenni NiiranenVastuullisuus- ja viestintäjohtajaPohjantähtiPuh:050 3247 646jenni.niiranen@pohjantahti.fi
Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Pohjantähti on ihmisen kokoinen vakuutusyhtiö, joka palvelee asiakkaitaan henkilökohtaisella otteella verkossa, puhelimessa sekä lähes 30 konttorilla Helsingistä Rovaniemelle.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Kesän mökkeilykausi päättyy – näillä vinkeillä vältät vahingot talvikauden aikana28.8.2025 09:20:25 EEST | Tiedote
Kesän mökkeilykauden päättyessä moni käy mökillänsä enää satunnaisesti. Jos käynteihin tulee pidempi tauko, on tärkeää huolehtia mökki talvikuntoon. Pohjantähti koosti ohjeet vahinkojen välttämiseen talvikauden aikana.
Pohjantähti: Jokainen voi pelastaa henkiä vesillä5.8.2025 13:22:17 EEST | Tiedote
Hukkuminen on tragedia, jota yksikään vakuutus ei pysty korvaamaan.
Vältä kesämyrskyjen tuhot näillä vinkeillä15.7.2025 13:11:07 EEST | Tiedote
Kesämyrskyn jälkeen vakuutusyhtiöihin tulee yhteydenottoja normaalia enemmän. Pohjantähti koosti ohjeita myrskyyn varautumiseen ja myrskytuhojen välttämiseen.
Pohjantähti yhteistyöhön Mandatumin kanssa18.6.2025 08:45:00 EEST | Tiedote
Pohjantähti laajentaa henkilövakuutustarjontaansa yhteistyössä Mandatumin kanssa 1.9.2025 alkaen. Jatkossa Pohjantähti tarjoaa asiakkailleen Mandatumin laadukkaita henkilövakuutustuotteita - henkivakuutusta, vakavan sairauden turvaa ja työkyvyttömyysturvaa.
Korvaako vakuutus, jos salama iskee?16.6.2025 11:45:51 EEST | Tiedote
Kesän lämpimät ilmat tuovat mukanaan myös ukkosia, mutta korvaako vakuutus, jos salama iskee? Pohjantähti koosti vastauksia muutamiin ukkoseen liittyviin yleisiin kysymyksiin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme