Pohjantähti yhteistyöhön Ilmarisen kanssa

29.9.2025 10:00:00 EEST | Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö | Tiedote

Vakuutusyhtiö Pohjantähti laajentaa palvelutarjontaansa yhteistyössä eläkeyhtiö Ilmarisen kanssa 1.1.2026 alkaen. Jatkossa Pohjantähti tarjoaa asiakkailleen Ilmarisen laadukkaita työeläkevakuuttamisen ratkaisuja.

Muutoksen taustalla on halu vahvistaa Pohjantähden palveluita ja tarjota asiakkaille entistä kilpailukykyisempi kokonaisuus työeläkevakuuttamiseen.

”Halusimme löytää Pohjantähden yritysasiakkaille parhaan mahdollisen kumppanin. Yhdessä Ilmarisen kanssa tarjoamme asiakkaillemme pienen yhtiön henkilökohtaisen palvelun ja suuren toimijan vahvuudet”, kertoo Pohjantähden toimitusjohtaja Aki Kiiliäinen.

Kumppaniksi valittu Ilmarinen on alan tunnetuimpia ja luotetuimpia brändejä, joka tukee osaltaan myös Pohjantähden kilpailukykyä.

– Asiakkaidemme tulee voida luottaa siihen, että tarjoamme juuri heidän tarpeisiinsa sopivia vakuutusratkaisuja. Yhteistyö Ilmarisen kanssa vahvistaa kykyämme vastata sekä työeläketurvan että työkykyjohtamisen tarpeisiin, pohtii Kiiliäinen.

Yhteistyön myötä Pohjantähden uusille yritysasiakkaille tarjotaan Ilmarisen työeläkevakuutustuotteita täydentämään yhtiön omaa vakuutustarjontaa. Muutoksella ei ole vaikutusta muihin vakuutustuotteisiin tai palveluihin.

Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Pohjantähti on ihmisen kokoinen vakuutusyhtiö, joka palvelee asiakkaitaan henkilökohtaisella otteella verkossa, puhelimessa sekä lähes 30 konttorilla Helsingistä Rovaniemelle.

