Kelan Myyrmäen palvelupisteen aukioloaika muuttuu

Kelan palvelupiste Myyrmäessä on auki 1.10. lähtien omatoimiseen asiointiin maanantaista perjantaihin klo 9–16, jolloin asiakastietokoneita voi käyttää Kelan verkkoasiointiin.



Lisäksi palvelupiste palvelee ajanvarauksella. Ajan voi varata Kelan puhelinpalvelusta. Ajanvarauksella saa myös digitukea. Digituki on tarkoitettu asiakkaille, jotka haluavat hoitaa Kela-asioitaan itsenäisesti, mutta tarvitsevat apua asiakastietokoneiden käytössä.

– Muutimme aukioloaikoja, koska haluamme tarjota asiakkaille enemmän palvelua ajanvarauksella. Näin pystymme tarjoamaan kaikille palvelupisteellä asioiville riittävän tuen. Kiireellisiä asiakastilanteita hoidetaan kaikkina päivinä, kertoo Kelan eteläisen asiakaspalveluyksikön keskuksen päällikkö Mari Harju.

Myyrmäen palvelupiste sijaitsee Vantaalla osoitteessa Vaskivuorentie 25. Palvelupiste on ollut suljettuna kesän ajan ja aukeaa jälleen 1.10.2025.

Lähes kaikki Kela-asiat voi hoitaa myös verkossa tai puhelimessa

Kelan henkilöasiakkaille tarkoitetussa asiointipalvelussa eli OmaKelassa voi hakea etuuksia, lähettää liitteitä ja ilmoittaa muutoksista. OmaKelassa voi myös tarkistaa oman hakemuksen tilanteen ja etuuksien maksupäivät. OmaKelaan kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Puhelinpalvelussa asiakas saa henkilökohtaista neuvontaa verkkoasiointiin ja hakemuksen tekemiseen. Kelan puhelinpalvelu on avoinna joka arkipäivä klo 9–16. Tarvittaessa puhelinpalvelussa voi myös jättää suullisen hakemuksen, jos mikään muu asiointitapa ei ole mahdollinen.

Kelan puhelinpalveluun voi tunnistautua etukäteen OmaKelan kautta. Tunnistautuminen nopeuttaa asiointia, kun Kelan asiantuntija näkee asiakastiedot heti vastatessaan puheluun. Kelaan voi soittaa myös ilman tunnistautumista, jolloin asiakas tunnistetaan puhelussa muulla tavoin.

OmaKelassa voi jättää soittopyynnön suomen-, ruotsin- tai englanninkieliseen puhelinpalveluun. Soittopyynnön voi jättää kuluvalle tai seuraavalle arkipäivälle. Kelan asiantuntija soittaa asiakkaalle puolen tunnin kuluessa valitusta ajasta.

Lue lisää