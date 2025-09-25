Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Mannerheimintien uudet katupuut istutetaan

29.9.2025 09:02:20 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

Jaa

Uudet katupuut tulevat Mannerheimintien peruskorjauksen päätteeksi Runeberginkadun ja Savilankadun väliselle osuudelle sekä osalle sivukatuja.

Katupuiden istutusta vuonna 2024 Mannerheimintien remontin ensimmäisessä vaiheessa.
Katupuiden istutusta vuonna 2024 Mannerheimintien remontin ensimmäisessä vaiheessa. Mannerheimintien peruskorjaus

Puiden istutus Mannerheimintiellä alkaa tiistaina 30. syyskuuta, ja se jatkuu noin kolmen viikon ajan. Liikennejärjestelyt voivat aiheuttaa ruuhkaa Mannerheimintien ajokaistoilla. Ajokaista suljetaan istutettavien puiden kohdalta noin 50–100 metrin matkalta kerrallaan.

Istutukset alkavat alustavasti Mannerheimintieltä Kisahallin kohdalta ja etenevät kohti pohjoista. Istutustyöt voivat aiheuttaa hetkellisiä katkoja myös pyöräväylän ja jalkakäytävän käyttöön. 

Istutuksia tehdään arkisin noin kello 7–16 välisenä aikana. Muina aikoina Mannerheimintien kaistat ovat normaalisti käytössä. 

Yli 60 puuta Mannerheimintielle ja sivukaduille 

Mannerheimintielle ja sivukaduille istutetaan hieman yli 60 katupuuta. Sivukaduista puita istutetaan Toivonkadulle, Savilankadulle ja Ruusankadulle. Lisäksi samalla istutetaan Sallinkadulle ja Mannerheimintielle köynnöskasveja pylväisiin sekä Helsingin puistikkoon pensaita sekä puita.  

Puut istutetaan syksyllä, kun sää viilenee. Puuntaimet kuljetetaan työmaalle vasta, kun ne ovat vaipuneet talvilepoon.

Mannerheimintielle ja Toivonkadulle istutettavat puut ovat lehmuksia, ja Ruusankadun sekä Savilankadun uudet puut ovat pilaritervaleppiä.  

Kasveja myös Humalistonkujan uudelle katuaukiolle 

Humalistonkujan uudelle aukiolle istutetaan lokakuussa matalia maanpeitepensaita, perennoja ja heiniä, matalia havuja, rungollisia yksittäispensaita sekä pieniä puita ja pylväsmäisiä katajia. 

Lisäksi aukion kadunpuoleiselle laidalle istutetaan kolme lehmusta. Uuden katuaukion työt valmistuvat pääasiassa syksyn aikana. HOK-Elanto rakentaa aukion laidalle sähköautojen latauspaikat, jotka valmistuvat myöhemmin.

Remontin valmistumista juhlitaan 1. lokakuuta  

Avajaisjuhla pidetään Kisahallin eteläpuolella sijaitsevassa Helsinginpuistikossa keskiviikkona 1. lokakuuta klo 17 alkaen. Luvassa juhlapuheita, elävää musiikkia sekä kahvia ja pullaa.

Avainsanat

katupuutmannerheimintieistutuksetliikenneavajaiset

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Katupuiden istutusta vuonna 2024 Mannerheimintien remontin ensimmäisessä vaiheessa.
Katupuiden istutusta vuonna 2024 Mannerheimintien remontin ensimmäisessä vaiheessa.
Mannerheimintien peruskorjaus
Lataa

Linkit

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye