Mannerheimintien uudet katupuut istutetaan
Uudet katupuut tulevat Mannerheimintien peruskorjauksen päätteeksi Runeberginkadun ja Savilankadun väliselle osuudelle sekä osalle sivukatuja.
Puiden istutus Mannerheimintiellä alkaa tiistaina 30. syyskuuta, ja se jatkuu noin kolmen viikon ajan. Liikennejärjestelyt voivat aiheuttaa ruuhkaa Mannerheimintien ajokaistoilla. Ajokaista suljetaan istutettavien puiden kohdalta noin 50–100 metrin matkalta kerrallaan.
Istutukset alkavat alustavasti Mannerheimintieltä Kisahallin kohdalta ja etenevät kohti pohjoista. Istutustyöt voivat aiheuttaa hetkellisiä katkoja myös pyöräväylän ja jalkakäytävän käyttöön.
Istutuksia tehdään arkisin noin kello 7–16 välisenä aikana. Muina aikoina Mannerheimintien kaistat ovat normaalisti käytössä.
Yli 60 puuta Mannerheimintielle ja sivukaduille
Mannerheimintielle ja sivukaduille istutetaan hieman yli 60 katupuuta. Sivukaduista puita istutetaan Toivonkadulle, Savilankadulle ja Ruusankadulle. Lisäksi samalla istutetaan Sallinkadulle ja Mannerheimintielle köynnöskasveja pylväisiin sekä Helsingin puistikkoon pensaita sekä puita.
Puut istutetaan syksyllä, kun sää viilenee. Puuntaimet kuljetetaan työmaalle vasta, kun ne ovat vaipuneet talvilepoon.
Mannerheimintielle ja Toivonkadulle istutettavat puut ovat lehmuksia, ja Ruusankadun sekä Savilankadun uudet puut ovat pilaritervaleppiä.
Kasveja myös Humalistonkujan uudelle katuaukiolle
Humalistonkujan uudelle aukiolle istutetaan lokakuussa matalia maanpeitepensaita, perennoja ja heiniä, matalia havuja, rungollisia yksittäispensaita sekä pieniä puita ja pylväsmäisiä katajia.
Lisäksi aukion kadunpuoleiselle laidalle istutetaan kolme lehmusta. Uuden katuaukion työt valmistuvat pääasiassa syksyn aikana. HOK-Elanto rakentaa aukion laidalle sähköautojen latauspaikat, jotka valmistuvat myöhemmin.
Remontin valmistumista juhlitaan 1. lokakuuta
Avajaisjuhla pidetään Kisahallin eteläpuolella sijaitsevassa Helsinginpuistikossa keskiviikkona 1. lokakuuta klo 17 alkaen. Luvassa juhlapuheita, elävää musiikkia sekä kahvia ja pullaa.
Antti-Juhani Lehtinen
projektirakennuttaminen
kaupunkiympäristön toimiala
