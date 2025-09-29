Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue

Influenssa- ja koronatehosterokotuksien ajanvaraus on nyt avattu

29.9.2025

Koronatehosterokotukset on aloitettu hoivakodeissa ja kotihoidossa oleville iäkkäille. Influenssarokotukset ja muihin kohderyhmiin kuuluvien koronatehosterokotukset alkavat 20.10.2025.

Influenssaepidemioita esiintyy joka talvi. Influens­savirukset aiheuttavat äkillisen hengitysteiden tulehduksen, johon liittyy tyypillisesti korkea kuume, lihas- ja päänsärkyä ja huonovointisuutta.

 – Influenssa on vaarallinen erityisesti vanhuk­sille, pienille lapsille, raskaana oleville sekä sairau­tensa vuoksi riskiryhmiin kuuluville, koska näihin ryhmiin kuuluvat sairastuvat herkemmin jälkitau­teihin, kertoo infektiosairauksien yli­lääkäri Silvia Grönroos-Pada.

Influenssarokotekattavuus on ollut Pohjanmaalla kaikissa ikäryhmissä heikompaa kuin muilla hyvinvointialueilla.

– Heikko rokotekattavuus vaikuttaa suoraan esimerkiksi hoidon kuormitukseen epidemian aikana. Rokottautumalla suojaa itseään ja läheisiään sekä vaikuttaa positiivisesti siihen, että kaikki saavat laadukasta hoitoa myös epidemian aikana, selventää Grönroos-Pada.

Influenssarokotukset pyritään antamaan kaikille kohderyhmille samaan aikaan koronatehosterokotuksien kanssa.

Influenssarokotukset ja niiden aikataulu

Influenssarokotuksia annetaan 20.10.2025 alkaen. Maksuttomaan influenssarokotukseen ovat oikeutettuja:

Influenssarokotuksen saavat maksutta lisäksi asiakkaita ja potilaita hoitava henkilöstö sosiaali- ja terveydenhuollossa, lääkintähenkilöstö sekä vakavalle influenssalle erityisen alttiiden henkilöiden lähipiiri. Lisätietoja näistä ryhmistä saat THL:n verkkosivuilta.

Koronatehosterokotukset ja niiden aikataulu

Vuoden 2025 koronatehosterokotuksien antaminen aloitetaan syys-lokakuussa ja ne pyritään antamaan syksyn aikana. Rokotteet ovat kohderyhmille maksuttomia.

Tänä vuonna koronatehosterokotusta suositellaan:

Ajanvaraus

Rokotusajat varataan ensisijaisesti digitaalisesti Kansalaisen terveyspalvelusta.

Rokotusaikoja voi varata myös puhelimitse.

Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Pedersöre ja Luoto
ma, ke, pe klo 8–14 puh. 06 781 0330

Kruunupyy
ma–to klo 8–15 ja pe klo 8–14 puh. 040 806 5700

Mustasaari, Vöyri, Maalahti ja Korsnäs
ti ja to klo 9–11 puh. 06 218 4275

Vaasa
ma, ke ja to klo 9–11 ja 12–14 puh. 040 679 0680
Huom! Vaasassa aikuisia rokotetaan myös äitiys-, lasten- ja ehkäisyneuvoloissa.

Vähäkyrö
ti–to klo 9–11 puh. 040 523 6323

Laihia
ma, ti ja to klo 9–11 puh. 040 184 0462

Närpiö ja Kaskinen
ti–pe klo 9.30–10.30 puh. 040 160 0943

Kristiinankaupunki
ma–pe klo 8.30–9.30 puh. 06 218 6012

Lasten rokotukset annetaan neuvolassa pohjanmaanhyvinvointi.fi/lastenneuvola tai kouluterveydenhuollossa pohjanmaanhyvinvointi.fi/kouluterveydenhuolto.

Lisätietoja rokotuksista löytyy: pohjanmaanhyvinvointi.fi/rokotukset

