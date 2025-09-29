Influenssa- ja koronatehosterokotuksien ajanvaraus on nyt avattu

Opetusklinikka NoVa auttaa kuulokojeiden käyttäjiä omatoimisessa huollossa 24.9.2025 08:20:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuulokojeiden käyttäjät saavat nyt maksutonta apua kuulokojeen puhdistukseen ja perushuoltoon opetusklinikka NoVasta, joka palvelee asiakkaita Palosaarella, Vaasassa. Samalla käynnillä voi myös mittauttaa verenpaineen ja verensokerin tai saada tukea esimeriksi mielen hyvinvointiin.