Influenssa- ja koronatehosterokotuksien ajanvaraus on nyt avattu
Koronatehosterokotukset on aloitettu hoivakodeissa ja kotihoidossa oleville iäkkäille. Influenssarokotukset ja muihin kohderyhmiin kuuluvien koronatehosterokotukset alkavat 20.10.2025.
Influenssaepidemioita esiintyy joka talvi. Influenssavirukset aiheuttavat äkillisen hengitysteiden tulehduksen, johon liittyy tyypillisesti korkea kuume, lihas- ja päänsärkyä ja huonovointisuutta.
– Influenssa on vaarallinen erityisesti vanhuksille, pienille lapsille, raskaana oleville sekä sairautensa vuoksi riskiryhmiin kuuluville, koska näihin ryhmiin kuuluvat sairastuvat herkemmin jälkitauteihin, kertoo infektiosairauksien ylilääkäri Silvia Grönroos-Pada.
Influenssarokotekattavuus on ollut Pohjanmaalla kaikissa ikäryhmissä heikompaa kuin muilla hyvinvointialueilla.
– Heikko rokotekattavuus vaikuttaa suoraan esimerkiksi hoidon kuormitukseen epidemian aikana. Rokottautumalla suojaa itseään ja läheisiään sekä vaikuttaa positiivisesti siihen, että kaikki saavat laadukasta hoitoa myös epidemian aikana, selventää Grönroos-Pada.
Influenssarokotukset pyritään antamaan kaikille kohderyhmille samaan aikaan koronatehosterokotuksien kanssa.
Influenssarokotukset ja niiden aikataulu
Influenssarokotuksia annetaan 20.10.2025 alkaen. Maksuttomaan influenssarokotukseen ovat oikeutettuja:
- raskaana olevat
- kaikki 65 vuotta täyttäneet
- 6kk - 6 vuoden ikäiset lapset, katso lastenneuvoloiden yhteystiedot tästä
- sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluvat, lue lisätietoja THL:n verkkosivulta.
- varusmiespalveluksensa aloittavat miehet ja vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat naiset
- henkilöt, joilla on kohonnut riski saada lintuinfluenssatartunta.
Influenssarokotuksen saavat maksutta lisäksi asiakkaita ja potilaita hoitava henkilöstö sosiaali- ja terveydenhuollossa, lääkintähenkilöstö sekä vakavalle influenssalle erityisen alttiiden henkilöiden lähipiiri. Lisätietoja näistä ryhmistä saat THL:n verkkosivuilta.
Koronatehosterokotukset ja niiden aikataulu
Vuoden 2025 koronatehosterokotuksien antaminen aloitetaan syys-lokakuussa ja ne pyritään antamaan syksyn aikana. Rokotteet ovat kohderyhmille maksuttomia.
Tänä vuonna koronatehosterokotusta suositellaan:
- hoivakodeissa tai säännöllisessä järjestetyssä kotihoidossa oleville iäkkäille sekä omaishoidettaville iäkkäille henkilöille
- kaikille 75 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille
- kaikenikäisille voimakkaasti immuunipuutteisille Voimakkaasti immuunipuutteisten koronarokotukset – THL
- yli 18-vuotiaille, joilla on kaksi tai useampi vakavan koronataudin riskiä lisäävä sairaus. Katso lisätietoja THL:n verkkosivuilta.
Ajanvaraus
Rokotusajat varataan ensisijaisesti digitaalisesti Kansalaisen terveyspalvelusta.
Rokotusaikoja voi varata myös puhelimitse.
Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Pedersöre ja Luoto
ma, ke, pe klo 8–14 puh. 06 781 0330
Kruunupyy
ma–to klo 8–15 ja pe klo 8–14 puh. 040 806 5700
Mustasaari, Vöyri, Maalahti ja Korsnäs
ti ja to klo 9–11 puh. 06 218 4275
Vaasa
ma, ke ja to klo 9–11 ja 12–14 puh. 040 679 0680
Huom! Vaasassa aikuisia rokotetaan myös äitiys-, lasten- ja ehkäisyneuvoloissa.
Vähäkyrö
ti–to klo 9–11 puh. 040 523 6323
Laihia
ma, ti ja to klo 9–11 puh. 040 184 0462
Närpiö ja Kaskinen
ti–pe klo 9.30–10.30 puh. 040 160 0943
Kristiinankaupunki
ma–pe klo 8.30–9.30 puh. 06 218 6012
Lasten rokotukset annetaan neuvolassa pohjanmaanhyvinvointi.fi/lastenneuvola tai kouluterveydenhuollossa pohjanmaanhyvinvointi.fi/kouluterveydenhuolto.
Lisätietoja rokotuksista löytyy: pohjanmaanhyvinvointi.fi/rokotukset
Yhteyshenkilöt
Silvia Grönroos-Padainfektiosairauksien ylilääkäriPuh:06 213 6655silvia.gronroos-pada@ovph.fi
