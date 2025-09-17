Turun Osuuskauppa laajentaa ruoan verkkokaupan pikatoimituksia – uutena kumppanina Foodora
Yhdestätoista Sale-myymälästä voi maanantaista 29.9. lähtien tilata ruokaostokset myös Foodora-sovelluksen kautta.
Turun Osuuskauppa vastaa asiakkaiden kasvaviin odotuksiin ja tuo suosittujen robokuljetusten sekä Wolt-kuljetusten rinnalle uuden nopean kotiinkuljetusvaihtoehdon, kun yhteistyö Foodoran kanssa käynnistyy.
Turun Osuuskaupan yhdestätoista Sale-myymälästä voi maanantaista 29.9. lähtien tilata ruokaostokset myös Foodora-sovelluksen kautta. Foodora on myös Turun Osuuskaupan useiden ravintoloiden kotiinkuljetuskumppani. Ostoksista saa lisäksi Bonusta, kunhan lisää oman S-Etukortin tiedot Foodoran käyttäjätilille.
- Yhä useammat asiakkaat keskittävät ruokaostoksiaan verkkoon. Laajentamalla pikatoimitusvaihtoehtoja pystymme yhä kattavammin vastaamaan asiakkaiden erilaisiin arjen tilanteisiin. Kotiinkuljetuspalveluja kaivataan yhä enemmän erityisesti isommissa kaupungeissa, kertoo kenttäjohtaja Arttu Parkkinen Turun Osuuskaupasta.
Foodora-pikatoimitusten lisäksi tarjolla on myös robokuljetus ja Tunnin toimitus, joista jälkimmäisessä kuljetuskumppanina toimii Wolt. Sekä robokuljetukset että Tunnin toimitukset voi tilata S-kaupat-sovelluksesta ja myös näistä pikatoimituksista saa Bonusta. Toimitustavat näkyvät toimitusvaihtoehtona, mikäli ne ovat asiakkaan alueella mahdollisia.
Foodora-sovelluksesta voi tilata ruokaostokset 29.9.2025 lähtien seuraavista Turun Osuuskaupan Sale-myymälöistä:
Turku
Sale Aurakatu
Sale Hämeenkatu
Sale Jyrkkälä
Sale Käsityöläiskatu
Sale Kompassi
Sale Lauste
Sale Martti
Sale Petrelius
Sale Runosmäki
Sale Verkahovi
Naantali
Sale Naantali
Lisätietoja:
Turun Osuuskauppa, kenttäjohtaja Arttu Parkkinen, puh. 010 764 3864
