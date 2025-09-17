Turun Osuuskauppa laajentaa ruoan verkkokaupan pikatoimituksia – uutena kumppanina Foodora

ABC Koulukadun toiminnan supistamista suunnitellaan 12.8.2025 15:00:06 EEST | Tiedote

​Turun Osuuskauppa suunnittelee Turussa ABC Koulukadun ravintolan ja ABC Marketin liiketoiminnan lopettamista elokuun loppuun mennessä. ABC polttonesteen jakelu ja ABC sähkölataus jatkuisivat nykyisellä paikalla tuttuun tapaan.​ - ABC Koulukadun liiketoiminta polttonestekauppaa ja sähkölatausta lukuun ottamatta on ollut useamman vuoden kannattamatonta. Huolellisen harkinnan jälkeen olemme nyt päätyneet vaihtoehtoon, jossa suunnittelemme liikennemyymälän ravintolan ja ABC Marketin liiketoiminnan lopettamista, kertoo Turun Osuuskaupan toimitusjohtaja Niklas Österlund. - Päätös on linjassa vuodenvaihteessa uudistetun strategiamme kanssa ja osa normaalia palveluverkoston tarkastelua. Viime vuosien aikana olemme investoineet voimakkaasti omalle toimialueellemme rakentamalla uusia toimipaikkoja, kunnostamalla olemassa olevaa verkostoa ja parantamalla palveluja. Viimeisen kahden vuoden aikana investointimme ovat kohenneet yhteensä yli 60 miljoonaan euroon ja yksistään viime vuonna investoinni