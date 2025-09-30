Jätehuollon Big Brother: Ylivieskan etävalvomo seuraa yli 20 jäteaseman toimintaa

EU:n kierrätystavoitteet, hankintalain muutokset ja kuntalaisten kasvavat vaatimukset haastavat jätehuollon uudistumaan nopeammin kuin koskaan. Veloop Oy on ottanut haasteen vastaan tarjoamalla kunnille ja jätehuoltoyhtiöille moderneja ratkaisuja, jotka tekevät jäteasemista entistä asiakaslähtöisempiä, turvallisempia ja helpommin hallittavia.

Yksi keskeinen ratkaisu on Veloopin etävalvomo Ylivieskassa, joka on jo useamman vuoden ajan seurannut yli 20 kierrätysaseman toimintaa aina Sallasta Helsinkiin ja jätehuoltoyhtiö Vestian toimialueella. Valvomon ansiosta jäteasemat toimivat itsepalveluasemina, joissa asiakkaat voivat asioida joustavasti ja turvallisesti ilman henkilöstön jatkuvaa läsnäoloa.

– Valvomo on itsepalveluasemien asiakaskokemuksen selkäranka. Se varmistaa, että jokainen asiakas saa tarvitsemansa tuen heti asioinnin alusta alkaen. Valvonta ehkäisee lajitteluvirheitä, ratkaisee asiakkaan ongelmat nopeasti, Veloopin valvomovastaava Minna Sipilä kertoo.

Veloopin omilla Lajittelupiha-konseptin mukaisilla kierrätysasemilla valvomon hyödyt näkyvät myös asioinnissa. Asiakaskyselyn mukaan vuonna 2021 vain 40 % asiakkaista halusi ensisijaisesti asioida itsepalveluna, kun taas vuonna 2025 osuus on noussut jo 90 %:iin.

Yli 20 jäteaseman hallinnan myötä Veloopilla on eniten kokemusta alalla etävalvonnasta jätehuoltoalalla tai etävalvotuista jäteasemista. Tämä mahdollistaa kunnille suunnattujen palveluiden tehokkaan toteutuksen, kustannusten optimoinnin ja kierrätysasteen parantamisen, samalla kun asiakaskokemus pysyy korkealla tasolla.

– Tarjoamamme asiantuntijapalvelut ovat hyödyksi etenkin niille kunnille ja jätehuoltoyhtiöille, joilla ei usein ole omaa asiantuntijaosaamista jätehuollon projektien läpiviemiseen, Veloopin hankepäällikkö Jukka Saukko kommentoi.

Vestian markkinaehtoinen liiketoiminta uudessa muodossa

Lainsäädäntö ohjaa palveluita markkinaehtoisempaan toimintamalliin. Veloop Oy vastaa tähän tarpeeseen ja toimii jätehuoltoyhtiö Vestia Oy:n uutena markkinaehtoisen liiketoiminnan yksikkönä. Aiemmin Vestia Lajittelupiha -nimellä tarjottujen palvelujen saatavuutta kunnille, jäteyhtiöille ja teollisuuden yrityksille vahvistetaan asiantuntijuudella ja palvelutarjontaa laajentamalla. Muutoksen myötä yhtiön tavoitteena on tarjota entistä parempia ratkaisuja jätehuollon kehittämiseen.

– Osaamisemme jätehuollosta ja digitalisaation sekä itsepalveluiden yhdistämisessä valvontaan ovat sovellettavissa myös esimerkiksi teollisuuden tai rakentamisen aloilla, Saukko summaa.