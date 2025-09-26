Pohteen psykiatriset sairaanhoitajat jalkautuvat kouluille ja antavat tukea mielenterveyden ongelmiin
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella on käynnistetty Limingan, Tyrnävän, Lumijoen ja Hailuodon peruskouluilla kokeilu, jossa lapset, nuoret ja heidän kanssaan työskentelevät ammattilaiset saavat apua ja neuvoa psykiatriselta sairaanhoitajalta. Kokeilu on käynnissä syyslukukauden ajan ja sen avulla pyritään löytämään toimiva käytäntö sopivan tuen saamiseksi läheltä arjesta, kun lapsi tai nuori sitä tarvitsee.
Mielenterveyden haasteissa oppilaat saavat varhaista tukea ja ohjausta koulujen opiskeluhuollosta. Pohteen uudessa kokeilussa psykiatrinen sairaanhoitaja voidaan kutsua työskentelyyn mukaan, jos opiskeluhuollon tuki lapselle tai nuorelle ei ole riittävää. Kokeilussa kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa työskentelee kouluilla ja tekee tiivistä yhteistyötä opiskeluhuollon sekä muiden ammattilaisten kanssa. Vanhemmat ovat mukana lapsen ja nuoren hoitoprosessissa alusta lähtien.
Toimintamalli mahdollistaa opiskeluhuollon ammattilaisille sujuvan yhteistyön psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa eikä erillisiä lähetteitä palvelujen välillä tarvita.
- Ensimmäiseen tapaamiseen osallistuvat oppilas ja hänen huoltajansa, psykiatrinen sairaanhoitaja ja se ammattilainen, joka otti psykiatriseen sairaanhoitajaan yhteyttä. Tapaamisessa voi olla mukana myös opettaja tai joku muu lapselle tärkeä henkilö, kertoo Lakeuden alueellisten mielenterveyspalvelujen vastuuyksikköpäällikkö Kristiina Muhonen.
Jos yhteisessä keskustelussa todetaan, että lapsi tai nuori hyötyisi mielenterveyspalveluissa tarjottavasta avusta, voidaan työskentely sopia joko koululle tai mielenterveyspalvelujen tiloihin. Toimintamallissa eri ammattilaiset tekevät yhteistyötä, jossa lapset ja nuoret sekä heidän vanhempansa saavat tarvitsemaansa apua ja tukea tilanteeseensa. Kokeilulla pyritään vahvistamaan lasten ja nuorten palveluissa tehtävää yhteistyötä sekä löytämään toimivia käytänteitä sopivan tuen saamiseksi läheltä arjessa.
Kokeilu on osa RRP2-hankekokonaisuutta, jossa lasten ja nuorten palveluihin on kehitetty erilaisia yhteistyön toimintamalleja. RRP2-hanke on osa Suomen kestävän kasvun ohjelman jatkumoa, jolla pyritään tukemaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Suomen kestävän kasvun ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (NextGenerationEU).
Yhteyshenkilöt
Minna MalilaPalvelualuejohtaja, perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS PsykiatriaPuh:040 180 8992minna.malila@pohde.fi
Sanna Blanco SequeirosPalvelualuejohtaja, OYS Psykiatria, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 473 9797sanna.blanco-sequeiros@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
