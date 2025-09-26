Pohteen psykiatriset sairaanhoitajat jalkautuvat kouluille ja antavat tukea mielenterveyden ongelmiin

Mielenterveyden haasteissa oppilaat saavat varhaista tukea ja ohjausta koulujen opiskeluhuollosta. Pohteen uudessa kokeilussa psykiatrinen sairaanhoitaja voidaan kutsua työskentelyyn mukaan, jos opiskeluhuollon tuki lapselle tai nuorelle ei ole riittävää. Kokeilussa kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa työskentelee kouluilla ja tekee tiivistä yhteistyötä opiskeluhuollon sekä muiden ammattilaisten kanssa. Vanhemmat ovat mukana lapsen ja nuoren hoitoprosessissa alusta lähtien.

Toimintamalli mahdollistaa opiskeluhuollon ammattilaisille sujuvan yhteistyön psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa eikä erillisiä lähetteitä palvelujen välillä tarvita.

- Ensimmäiseen tapaamiseen osallistuvat oppilas ja hänen huoltajansa, psykiatrinen sairaanhoitaja ja se ammattilainen, joka otti psykiatriseen sairaanhoitajaan yhteyttä. Tapaamisessa voi olla mukana myös opettaja tai joku muu lapselle tärkeä henkilö, kertoo Lakeuden alueellisten mielenterveyspalvelujen vastuuyksikköpäällikkö Kristiina Muhonen.

Jos yhteisessä keskustelussa todetaan, että lapsi tai nuori hyötyisi mielenterveyspalveluissa tarjottavasta avusta, voidaan työskentely sopia joko koululle tai mielenterveyspalvelujen tiloihin. Toimintamallissa eri ammattilaiset tekevät yhteistyötä, jossa lapset ja nuoret sekä heidän vanhempansa saavat tarvitsemaansa apua ja tukea tilanteeseensa. Kokeilulla pyritään vahvistamaan lasten ja nuorten palveluissa tehtävää yhteistyötä sekä löytämään toimivia käytänteitä sopivan tuen saamiseksi läheltä arjessa.

Kokeilu on osa RRP2-hankekokonaisuutta, jossa lasten ja nuorten palveluihin on kehitetty erilaisia yhteistyön toimintamalleja. RRP2-hanke on osa Suomen kestävän kasvun ohjelman jatkumoa, jolla pyritään tukemaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Suomen kestävän kasvun ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (NextGenerationEU).