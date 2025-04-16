Verge Nextin teknologia-alusta mullistaa skootterien ja mopedien valmistuksen ja on nyt saatavilla kaksipyöräisten valmistajille maailmanlaajuisesti
Ensimmäinen Verge Next teknologia-alustaa hyödyntävä skootteri on nähtävillä Milanossa marraskuussa järjestettävillä EICMA-messuilla.
Teknologiayhtiö ja sähkömoottoripyörävalmistaja Verge Motorcyclesin B2B-yksikkö Verge Nextin tavoitteena on edistää liikenteen sähköistämistä ja auttaa kaksipyöräisten valmistajia tekemään entistä parempia ja innovatiivisempia tuotteita. Lisenssit Vergen saumattomaan ja edistyksellisiä teknisiä ratkaisuja sisältävään teknologia-alustaan ovat nyt saatavilla maailmanlaajuisesti. Kyseessä on komponenteista ja ohjelmistosta koostuva kokonaisuus, jonka päälle voi rakentaa tehokkaan sähkömopedin tai -skootterin huomattavasti nykyistä nopeammin ja kustannustehokkaammin.
“Verge Nextin teknologia-alusta on vastaus alan toimijoiden toiveisiin, mutta se on myös merkittävä mahdollisuus kohti vähäpäästöisempää liikkumista. Lanseerasimme Verge Next -yksikön viime keväänä ja olemme jo nyt saaneet kymmeniä yhteydenottoja yrityksiltä, jotka ovat kiinnostuneet ottamaan kehittämämme laitteet ja teknologian käyttöönsä. Yhteistyöt ovat jo muutamien tahojen kanssa käynnistyneetkin, ja osa asiakkaistamme kertoo tuovansa ratkaisujamme tuleviin malleihinsa jo lähitulevaisuudessa”, kertoo Verge Motorcyclesin toimitusjohtaja ja Verge Next -yksikön vetäjä Tuomo Lehtimäki.
Vaihtoehtona kokonaisvaltainen alustaratkaisu tai yksittäiset komponentit
Verge Nextin tarjoaman teknologia-alustan pääkomponentti on sähköajoneuvovalmistajien keskuudessa valtavasti kiinnostusta herättänyt renkaaseen integroitu donitsimoottori, joka on nyt saatavilla myös pienempiin kaksipyöräisiin. 12-tuumaisia moottoreita on saatavilla useilla eri teholuokituksilla, aina kahdesta kilowatista 15 kilowattiin ajoneuvotyypistä riippuen. Donitsirakenteisen 12 tuuman moottorin maksimivääntö vaihtelee tehosta riippuen 80–350 newtonmetrin välillä. Moottorin lisäksi alustan laitteistoon kuuluu pienempiin ajoneuvoihin sopiva Vergen kehittämä akkumoduuli, kokonaisuutta hallinnoiva ohjelmisto sekä monipuoliset ja selkeät näytöt.
Koska kaikki Verge Nextin tarjoaman teknologia-alustan komponentit on integroitu toimimaan saumattomasti keskenään, ne muodostavat yhdessä täydellisen saumattoman kokonaisuuden. Verge Nextin komponentit toimivat kuitenkin erinomaisesti myös yksittäin, ja valmistaja voikin ottaa esimerkiksi donitsimoottorin osaksi perinteisin mekanismein rakennettua skootteria.
Ensimmäinen Verge Nextin teknologia-alustan pohjalta rakennettu skootteri on nähtävillä EICMA-moottoripyörämessuilla Milanossa 4.–9. marraskuuta. Vergen messuosasto sijaitsee hallissa numero 9, osastonumero M80.
