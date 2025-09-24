VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Liikuntajärjestöiltä ei ole peruutettu valtionapukelpoisuutta kymmeneen vuoteen

30.9.2025 06:45:00 EEST | VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto | Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat tehneet päätökset valtionapukelpoisuudesta pääosin säädösten ja hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti.

Kuva: Getty Images
Opetus- ja kulttuuriministeriö ei ole kymmeneen vuoteen peruuttanut yhdenkään liikuntajärjestön valtionapukelpoisuutta. Valtionapukelpoisuus tarkoittaa sitä, että saaja ja avustettava täyttävät laissa määritellyt avustuksen saantiedellytykset.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) havaitsi tarkastuksessaan viisi liikuntaa edistävää järjestöä, joiden valtionapukelpoisuuden peruuttamista opetus- ja kulttuuriministeriö olisi voinut harkita. Näiden järjestöjen jäsenyhdistysten harrastajamäärät olivat sen verran pieniä, että ne eivät täyttäneet valtionapukelpoisuuden kriteerejä.

Joidenkin pienempien liittojen osalta valtionapukelpoisuutta on perusteltu sillä, että niiden lajit ovat olympiaohjelmassa.

VTV:n mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön tulisi varmistaa aktiivisemmin ja säännöllisesti, että valtionapukelpoisuuden ehdot täyttyvät. Valtionapukelpoisuus pitäisi tarvittaessa poistaa.

”Ministeriön olisi syytä käyttää tehokkaammin saamiaan valvontatietoja. Näin se saisi selvityspyynnöillä tai tarkastuksilla nykyistä kattavamman tilannekuvan siitä, ovatko valtionapukelpoisuuden edellytykset voimassa”, johtava tilintarkastaja Pasi Tervasmäki sanoo.

Lausuntomenettely on parantanut arviointia


Valtionapukelpoisuutta koskevaa sääntelyä on viime vuosina tarkennettu ja useaan tukimuotoon on lisätty määräaikaiset kontrollit. Valtionapukelpoisuuden arvioinnissa on hyödynnetty myös neuvoa antavaa lausuntomenettelyä, joka on parantanut päätöksenteon lainmukaisuutta.

Tarkastuksen mukaan valtionapuviranomaiset eli opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat noudattaneet olennaisilta osin säädöksiä ja hyvän hallinnon periaatteita, kun ne ovat hyväksyneet yhteisön, säätiön tai kunnan valtionapukelpoiseksi. Tarvittaessa valtionapukelpoisuus on myönnetty määräaikaisesti.

Valtionapukelpoisuutta arvioidaan tarkastuksessa liikuntatoimen lisäksi muun muassa toisen asteen koulutuksen, nuorisotoimen, taiteen ja museotoiminnan sekä turvakotien osalta.

