Susi tappoi hirvikoiran Enossa

– Susihyökkäys sattui heti lauantaiaamusta, kun treenasin 3,5-vuotiasta Rapea. Se ehti haukkua hirveä noin 20 minuuttia, kunnes joutui suden yllättämäksi. Kuului enää vain yksi ulahdus ja koira oli eloton. Koko hyökkäys oli ohi viidessä minuutissa, omistaja Heikki Laukkanen kuvailee tilannetta.

Hän oli tapahtumahetkellä noin 300 metrin päässä koirastaan, kun susi kävi tämän kimppuun harvassa kuusikossa. Paikalta löytyivät raahausjäljet, jotka johtivat 100 metrin päähän koiran löytymispaikkaan.

Hyökkäyksen vahvistivat suden tekosiksi paikan päällä käynyt petoyhdyshenkilö sekä myöhemmin myös eläinlääkäri, joka havaitsi koirassa 6–8 hampaiden pistoreikää.

Tapahtumapaikalta on lähimpään asutukseen 800 metriä. Alueella ei ole tiettävästi tehty susihavaintoja aiemmin tänä syksynä.

– Kaverin koira oli ollut samoilla alueilla haukkumassa hirveä koko edellisen päivän, enkä olisi aamulla osannut edes kuvitella siellä olevan susia, Laukkanen harmittelee.

– Nyt olen vielä varovaisempi toisen koirani kanssa, ja pohdin tarkoin, menenkö sen kanssa metsälle. Pieni viha nousi nyt entisestään susia kohtaan.

Tämä on yhdeksäs susihyökkäys, josta Metsästäjäliitto on tiedottanut tämän jahtikauden aikana. Uutisoidut tapaukset löytyvät oheiselta kartalta.

Liittojen esitys: suurpedoille kiintiömetsästys koko maahan



Ministeri Sari Essayah (kd.) on esittänyt, että susien kannanhoidollinen metsästys järjestettäisiin kiintiömetsästyksenä. Suurpetojen kannanhoidollista metsästystä koskeva lakiesitys on annettu lausunnoille.

Metsästäjäliitto, MTK ja Paliskuntain yhdistys ovat esittäneet, että suden lisäksi myös kaikkien muiden suurpetojen metsästys järjestettäisiin kiintiömetsästyksenä koko maassa. Järjestöt ovat esittäneet tammikuussa julkaistuun EU:n tieteelliseen ohjeistukseen nojautuen, että suden suotuisan suojelutason viitearvoksi määriteltäisiin 165 sutta. Ruotsissa maan hallituksen linjaamalla tavalla viitearvo on 170 sutta.