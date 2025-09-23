Susi tappoi hirvikoiran Enossa
Susi raateli kuoliaaksi harmaan norjanhirvikoira Rapen kesken treenin Pohjois-Karjalan Enossa 27. syyskuuta.
– Susihyökkäys sattui heti lauantaiaamusta, kun treenasin 3,5-vuotiasta Rapea. Se ehti haukkua hirveä noin 20 minuuttia, kunnes joutui suden yllättämäksi. Kuului enää vain yksi ulahdus ja koira oli eloton. Koko hyökkäys oli ohi viidessä minuutissa, omistaja Heikki Laukkanen kuvailee tilannetta.
Hän oli tapahtumahetkellä noin 300 metrin päässä koirastaan, kun susi kävi tämän kimppuun harvassa kuusikossa. Paikalta löytyivät raahausjäljet, jotka johtivat 100 metrin päähän koiran löytymispaikkaan.
Hyökkäyksen vahvistivat suden tekosiksi paikan päällä käynyt petoyhdyshenkilö sekä myöhemmin myös eläinlääkäri, joka havaitsi koirassa 6–8 hampaiden pistoreikää.
Tapahtumapaikalta on lähimpään asutukseen 800 metriä. Alueella ei ole tiettävästi tehty susihavaintoja aiemmin tänä syksynä.
– Kaverin koira oli ollut samoilla alueilla haukkumassa hirveä koko edellisen päivän, enkä olisi aamulla osannut edes kuvitella siellä olevan susia, Laukkanen harmittelee.
– Nyt olen vielä varovaisempi toisen koirani kanssa, ja pohdin tarkoin, menenkö sen kanssa metsälle. Pieni viha nousi nyt entisestään susia kohtaan.
Tämä on yhdeksäs susihyökkäys, josta Metsästäjäliitto on tiedottanut tämän jahtikauden aikana. Uutisoidut tapaukset löytyvät oheiselta kartalta.
Liittojen esitys: suurpedoille kiintiömetsästys koko maahan
Ministeri Sari Essayah (kd.) on esittänyt, että susien kannanhoidollinen metsästys järjestettäisiin kiintiömetsästyksenä. Suurpetojen kannanhoidollista metsästystä koskeva lakiesitys on annettu lausunnoille.
Metsästäjäliitto, MTK ja Paliskuntain yhdistys ovat esittäneet, että suden lisäksi myös kaikkien muiden suurpetojen metsästys järjestettäisiin kiintiömetsästyksenä koko maassa. Järjestöt ovat esittäneet tammikuussa julkaistuun EU:n tieteelliseen ohjeistukseen nojautuen, että suden suotuisan suojelutason viitearvoksi määriteltäisiin 165 sutta. Ruotsissa maan hallituksen linjaamalla tavalla viitearvo on 170 sutta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jaakko SilpolaToiminnanjohtajaMetsästäjäliittoPuh:050 406 4836jaakko.silpola@metsastajaliitto.fi
Kuvat
Linkit
Suomen Metsästäjäliitto on valtakunnallinen metsästäjien etujärjestö, jonka jäseninä on noin 145 000 metsästäjää ja 2 700 metsästysseuraa. Tehtävämme on edistää metsästystä, luontoelämyksiä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Metsästäjäliitto ry
Metsästäjäliitto, MTK ja Paliskuntain yhdistys: Kiintiömetsästys suurpetojen kannanhoidolliseen metsästykseen23.9.2025 10:00:00 EEST | Uutinen
Metsästäjäliitto, MTK ja Paliskuntain yhdistys esittävät, että kaikkien suurpetojen kannanhoidollinen metsästys järjestetään koko Suomessa kiintiömetsästyksenä. Metsästäjäliiton puheenjohtaja Petteri Lampinen kiittää ministeri Essayahia aamuisesta ilmoituksesta esittää suden metsästyksen käynnistämisestä kiintiömetsästyksenä tammikuun alusta alkaen. Järjestöt esittävät, että jatkossa metsästysaika olisi elokuun alusta helmikuun loppuun.
Hirvitorniin kajoaminen on rikos - tarkasta torni aina ennen nousua22.9.2025 14:20:02 EEST | Uutinen
Älä anna kenenkään nousta hirvitorniin tarkastamatta tornia ensin itse - etenkään lapsen tai nuoren. Ampumaturvallisuutta varten rakennettu torni muuttuu rikollisen käsissä ihmisansaksi. Tarkastamattomaan torniin noususta seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen, jopa kuolema.
Metsästäjäliiton itäiset piirit: Luonnonsuojeluliitto Tapiola suojaamaan rehupaalit ja rakentamaan petoaidat18.9.2025 20:53:26 EEST | Uutinen
Metsästäjäliiton Pohjois-Savon, -Karjalan ja Kainuun piirit vaativat Luonnonsuojeluliitto Tapiolaa suojaamaan rehupaaleja ja lasten kouluteitä. Satakunnan piiri vetoaa omassa avoimessa kirjeessä Satakunnan kansanedustajien lainsäätämiskykyyn.
Suden suotuisaksi suojelutasoksi 165 yksilöä – EU:n ohje tukee linjausta18.9.2025 16:11:29 EEST | Uutinen
Metsästäjäliitto esittää, että susikannan suotuisaksi suojelutasoksi määritellään 165 yksilöä. Luku pohjaa tuoreeseen EU:n asiantuntijaraporttiin.
Koiran kanssa poronhoitoalueella? Näin toimit oikein12.9.2025 08:54:14 EEST | Uutinen
Koirat aiheuttavat vuosittain kymmeniä porovahinkoja. Metsästyskauden alkaessa on syytä huolehtia siitä, että oma koira ei pääse aiheuttamaan vahinkoja. Porotyöalueita kannattaa välttää metsästäessä kokonaan. Tietoja porotöistä saa paliskunnan poroisännältä ja osoitteesta porotyot.fi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme