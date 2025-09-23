Suomen Metsästäjäliitto ry

Susi tappoi hirvikoiran Enossa

29.9.2025 10:20:52 EEST | Suomen Metsästäjäliitto ry | Uutinen

Susi raateli kuoliaaksi harmaan norjanhirvikoira Rapen kesken treenin Pohjois-Karjalan Enossa 27. syyskuuta.

Raadeltu hirvikoira metsässä.
Harmaa norjanhirvikoira Rape löytyi sadan metrin päästä hyökkäyspaikasta. Heikki Laukkanen.

– Susihyökkäys sattui heti lauantaiaamusta, kun treenasin 3,5-vuotiasta Rapea. Se ehti haukkua hirveä noin 20 minuuttia, kunnes joutui suden yllättämäksi. Kuului enää vain yksi ulahdus ja koira oli eloton. Koko hyökkäys oli ohi viidessä minuutissa, omistaja Heikki Laukkanen kuvailee tilannetta.

Hän oli tapahtumahetkellä noin 300 metrin päässä koirastaan, kun susi kävi tämän kimppuun harvassa kuusikossa. Paikalta löytyivät raahausjäljet, jotka johtivat 100 metrin päähän koiran löytymispaikkaan.

Hyökkäyksen vahvistivat suden tekosiksi paikan päällä käynyt petoyhdyshenkilö sekä myöhemmin myös eläinlääkäri, joka havaitsi koirassa 6–8 hampaiden pistoreikää.

 Tapahtumapaikalta on lähimpään asutukseen 800 metriä. Alueella ei ole tiettävästi tehty susihavaintoja aiemmin tänä syksynä.

– Kaverin koira oli ollut samoilla alueilla haukkumassa hirveä koko edellisen päivän, enkä olisi aamulla osannut edes kuvitella siellä olevan susia, Laukkanen harmittelee.

– Nyt olen vielä varovaisempi toisen koirani kanssa, ja pohdin tarkoin, menenkö sen kanssa metsälle. Pieni viha nousi nyt entisestään susia kohtaan.

Tämä on yhdeksäs susihyökkäys, josta Metsästäjäliitto on tiedottanut tämän jahtikauden aikana. Uutisoidut tapaukset löytyvät oheiselta kartalta.

Liittojen esitys: suurpedoille kiintiömetsästys koko maahan


Ministeri Sari Essayah (kd.) on esittänyt, että susien kannanhoidollinen metsästys järjestettäisiin kiintiömetsästyksenä. Suurpetojen kannanhoidollista metsästystä koskeva lakiesitys on annettu lausunnoille.

Metsästäjäliitto, MTK ja Paliskuntain yhdistys ovat esittäneet, että suden lisäksi myös kaikkien muiden suurpetojen metsästys järjestettäisiin kiintiömetsästyksenä koko maassa. Järjestöt ovat esittäneet tammikuussa julkaistuun EU:n tieteelliseen ohjeistukseen nojautuen, että suden suotuisan suojelutason viitearvoksi määriteltäisiin 165 sutta. Ruotsissa maan hallituksen linjaamalla tavalla viitearvo on 170 sutta.

Avainsanat

koiravahingotsusi

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Raadeltu hirvikoira metsässä.
Harmaa norjanhirvikoira Rape löytyi sadan metrin päästä hyökkäyspaikasta.
Heikki Laukkanen. Kuvaa saa käyttää tämän uutisen yhteydessä. Metsästäjäliitto
Lataa
Harmaa norjanhirvikoira Rape istuu
Rape ennen hyökkäystä
Heikki Laukkanen. Kuvaa saa käyttää tämän uutisen yhteydessä. Metsästäjäliitto.
Lataa

