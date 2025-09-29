Ikääntyneiden lyhytaikaisessa palveluasumisessa vahvistetaan laatua

– Näin voimme paremmin keskittyä tehostettuun, toimintakykyä kuntouttavaan ja vahvistavaan hoitoon ja hoivaan, joka tukee ikääntyneen kotona selviytymistä tai omaishoitajan jaksamista, selventää palvelujohtaja Maarit Raappana.

Muutosta tehdään vähitellen ja jatkossa lyhytaikaishoidon paikkoja on enemmän yhdessä osoitteessa, kun tähän saakka niitä on voinut olla yksi tai kaksi yksikössään. Lyhytaikaisen palveluasumisen asiakaspaikkoja hyvinvointialueella on yli 200 ja paikkamäärä pysyy samana.

– Uusi toimintamalli vahvistaa lyhytaikaishoidon laatua ja tavoitteellisuutta, koska henkilöstö ja henkilöstön osaaminen on keskittynyt nimenomaan lyhytaikaiseen hoitoon ja asiakkaisiin, jotka ovat lyhytaikaisessa hoidossa. Se tuo myös hallittavuutta paikkojen koordinointiin ja sujuvoittaa palveluun pääsyä, toteaa palvelupäällikkö Saara Paananen.

Lyhytaikaisen palveluasumisen jaksot ovat asiakkaan tarpeen mukaan esimerkiksi arviointi- ja selvittelyjaksoja, tehostettua kuntoutumista edistäviä jaksoja tai omaishoitajan vapaan aikaisia hoitojaksoja.

Lyhytaikaisessa hoidossa huolehditaan asiakkaan kuntoutuksesta, hänen tilansa arvioinnista ja ympärivuorokautisesta hoivasta. Lyhytaikaisella hoidolla voidaan tukea myös hoitavien läheisten voimavaroja. Lyhytaikaishoidon pituus määräytyy asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Lyhytaikaishoidon paikka pyritään järjestämään asiakkaan ja omaisen kanssa yhdessä keskustellen mahdollisimman läheltä asiakkaan kotia.

Toimipisteissä tiedotetaan nykyisiä lyhytaikaisen asumisen asiakkaita ja läheisiä mahdollisista muutoksesta tarpeen mukaan.