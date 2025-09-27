Minja Koskela: Ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöön on puututtava lainsäädännöllä eikä puheilla – vasemmistolta neljä konkreettista keinoa
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela vaatii neljä konkreettista toimenpidettä ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjumiseksi. STT uutisoi lauantaina, että Turun telakan alihankkijoilla työskennelleiden ukrainalaisten työehtoja on poljettu.
– Ulkomaisen työvoiman hyväksikäytössä ei ole kyse yksittäistapauksista vaan laajasta ilmiöstä, joka ulottuu lähes kaikille toimialoille ympäri Suomea. Työministeri Marttisen tulisi pelkkien puheiden sijasta käynnistää konkreettiset lainsäädäntötoimet riistotalouden kitkemiseksi, Koskela sanoo.
Koskela vaatii hallitusta tarttumaan etenkin neljään toimenpiteeseen, joita vasemmisto on jo aiemmin esittänyt tilanteen korjaamiseksi. Nämä ovat alipalkkauksen kriminalisointi, kanneoikeuden säätäminen ammattiliitoille, tilaajavastuulain kiristäminen ja veronumeron käytön laajentaminen.
– Riistotalouden kitkeminen on niin työtekijöiden kuin rehellisesti toimivien yrittäjien etu, ja siksi toivoisin näille esityksille kannatusta yli puoluerajojen. Valitettavasti näyttää siltä, että oikeistohallituksen politiikkatoimet vievät kehitystä väärään suuntaan, Koskela sanoo.
Koskela muistuttaa, että esimerkiksi hallituksen toteuttaman paikallisen sopimisen uudistuksen on arvioitu lisäävän ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön riskiä. Myös lukuisat maahanmuuttajien asemaan tehdyt heikennykset ajavat yhä useampia ihmisiä paperittomiksi, jolloin hyväksikäytön riski on erityisen korkea. Usein ulkomaalaiset työntekijät joutuvat myös yksittäisen työnantajan armoille, kun oleskelulupa on riippuvainen kyseisestä työpaikasta.
– Oikeistohallituksen työmarkkinapolitiikan on sanellut EK ja maahanmuuttopolitiikan perussuomalaiset. Valitettavasti molempien ajamat toimet ainoastaan pahentavat ongelmia Suomen työmarkkinoilla, Koskela sanoo.
