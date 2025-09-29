Telia pääsponsoriksi Cybercation-tapahtumaan: ”Merkit ovat selvät – kyberturvallisuuteen pitää panostaa nyt”

Telia toimii marraskuun 4. päivänä järjestettävän Cybercation-tapahtuman pääsponsorina. Cybercation luo yhteisen foorumin Pohjoismaiden, ja Baltian nykyisille ja tuleville kyberosaajille, päätöksentekijöille, yrityspäättäjille ja alan oppilaitoksille.

Telian tuoreen kyselyn mukaan 48 prosenttia suomalaisista nostaa kyberhyökkäykset suurimpiin Suomeen kohdistuviin uhkakuviin. Muutos kahden vuoden takaiseen kyselyyn on huomattava, sillä kasvua on peräti 18 prosenttiyksikön verran. Ainoastaan pitkittynyt taloudellinen taantuma yltää kyberhyökkäysten edelle suomalaisten huolenaiheissa.

”Huoli on ymmärrettävä, koska kyberturvallisuus koskettaa koko yhteiskuntaa, sen palveluita ja meitä kaikkia kansalaisina. Telia on keskeisessä osassa varmistamassa sitä, että elämä jatkuu, vaikka kybermaailmassa kuohuisi”, Telian Suomen maajohtaja Holger Haljand sanoo.

Päivän keskustelufoorumin kattoteemana toimivat tekoäly ja kyberturvallisuus. Telia osallistuu Cybercationissa keskusteluun kybertaitojen alati kasvavasta merkityksestä. Pohjoismaissa ja Baltiassa on tällä hetkellä noin 30 000 kyberammattilaista, mutta osaajien määrä ja kasvava kysyntä eivät kohtaa. Alan tulee myös monimuotoistua vastatakseen kasvavaan kysyntään, sillä vain vajaa neljäsosa kyberammattilaisista on tällä hetkellä naisia.

”Merkit ovat selvät – kyberturvallisuuteen pitää panostaa nyt. Kyberhyökkäykset eri muodoissaan ovat tulleet jäädäkseen. Meidän on kyettävä torjumaan ja kestämään erilaisia kybervaikuttimia myös tulevaisuudessa”, Haljand sanoo.

Tapahtumassa nähdään myös tulevaisuuden kyberosaajien taidonnäytteitä, kun Telia Cybercation Challenge -kisa nostaa tulevaisuuden kyberosaajat valokeilaan.

”Haluamme tuoda yhteen niin päätöksentekijät, kyberosaajat kuin alan koulut. Meidän tulee tehdä yhteistyötä digitaalisesti turvallisen ja vahvan yhteiskunnan eteen”, Haljand kiteyttää.



Cybercation-tapahtuma