Valteri lanseerannut uudet etäkonsultaatiopalvelut vastaamaan kuntien tarpeisiin

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarve lasten keskuudessa kasvaa. Oppimisen tuen uudistus haastaa kuntia opetuksen järjestäjinä. Valteri on lanseerannut uudet, edulliset etäkonsultaatiopalvelut vastaamaan kuntien ja kasvatusalan ammattilaisten tarpeisiin.
Vastatakseen kuntien ja kasvatuksen ammattilaisten tarpeisiin, Valterissa on luotu uudet, matalankynnyksen etäkonsultaatiopalvelut. Ennakoivat palvelut antavat näkökulmia ja vastauksia paikallisiin tuen kysymyksiin ennen kuin on tarvetta edetä pidemmälle oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestelyissä. Etäkonsultaation tavoitteena on tarjota Valterin asiantuntijoiden kokemus arjen käytännönläheisistä pedagogisista ratkaisuista ja monialaisesta yhteistyöstä helposti, edullisesti ja valtakunnallisesti kuntien ja lähikoulujen käyttöön.
- Teamsin kautta pidetyt ja ajanvarauskalenterin kautta varattavissa olevat etäkonsultaatiot tarjoavat lähikoulujen ja varhaiskasvatuksen ammattilaisille nopeasti vertaistukea, asiantuntijoidemme kokemuksen ja ratkaisuvaihtoehtoja heidän arjessaan mahdollisesti haastaviin tilanteisiin, tai tilanteisiin, jotka ovat vasta näyttäytymässä, Valterin etäkonsultaatiota kehittämässä ollut rehtori Jaakko Viitasaari kertoo.
- Mitä aikaisemmin lapsen tai oppilaan tuen tarpeeseen löydetään toimivia toimintamalleja ja tuen järjestelyitä, sitä paremmin voimme ennakoida ja välttää tuen tarpeen mahdollisen kriisiytymisen, ruotsinkielisiä palveluita johtava rehtori Petra Willamo täydentää.
Suomalaisia kuntakouluja haastaa tällä hetkellä perusopetuslain oppimisen tuen uudistuksen paikalliset järjestelyt. Perusopetuksessa ryhmä- tai oppilaskohtaista tukea kaivataan kunnista saadun tiedon mukaan erityisesti psyykkisesti oireilevien ja autisminkirjon oppilaiden kanssa. Myös maahanmuuttajataustaisten oppilaiden erityiskysymykset, poissaolot ja kouluakäymättömyys näkyvät lähikoulujen arjessa. (lähde: Valterin kuntakysely 2024).
Valterin loppuvuodesta 2024 teettämän asiakaskyselyn mukaan kuntien varhaiskasvatuksessa näkyviä haasteita ovat puolestaan lasten aggressiivisen ja väkivaltaisen käyttäytymisen lisääntyminen, lasten monikielisyys ja -kulttuurisuus sekä kielen kehityksen vaikeudet.
Etäkonsultaatiopalveluissa valittavana on kaksi vaihtoehtoa: Yksittäinen tapaaminen ennalta valittavasta teemasta tai laajempi asiantuntijakonsultaatio, jonka aihe on asiakkaan määriteltävissä. Etäkonsultaatiota tarjotaan sekä suomeksi että ruotsiksi. Etäpalveluiden ajanvaraukseen pääsee Valterin kotisivujen kautta.
Teemakonsultaatiota tarjotaan viidestä ennalta valittavasta teemasta: oppimisen tuen pedagogiset ratkaisut, neuromoninaisuus, varhaiskasvatus, kouluun kiinnittyminen ja toiminta-alueittainen opetus. Konsultaatioon voi osallistua yksi henkilö.
Palvelun hinta on 35 euroa (alv 0 %), joka sisältää 1 x 45 min etätoteutuksena järjestettävän tapaamisen.
Asiantuntijakonsultaatio
Asiantuntijakonsultaatio sisältää kolme erillistä 45 minuutin etätapaamista, joihin voi osallistua 1–5 henkilöä, ja osallistujat voivat vaihtua eri tapaamiskerroilla. Konsultaation teeman tulee liittyä ryhmäkohtaisiin tukimuotoihin tai oppilaskohtaisiin tukitoimiin, mutta on muuten tilaajan itsensä määriteltävissä.
Palvelun hinta on 100 euroa (alv 0 %), joka sisältää 3 x 45 min etätoteutuksena järjestettävän tapaamisen.
Taustatietoa Valterista ja Valterin palveluista kunnille
YK:n lasten oikeuksien komitea (CRC, 2023) suosittelee, että Suomen tulee vahvistaa toimia inklusiivisen opetuksen tarjoamiseksi kaikille lapsille heidän lähikouluissaan. Perusopetuslain oppimisen tuen uudistus velvoittaa opetuksen järjestäjiä entistä painokkaammin organisoimaan opetusta siten, että se huomioi oppijoiden erilaiset tarpeet ja edellytykset.
Valteri tukee lähikouluperiaatetta tarjoten asiantuntijuutta ja kumppanuutta vahvistamaan kuntien ja lähikoulujen ryhmäkohtaisten ja oppilaskohtaisten tukitoimien kehittämistä.
- Me Valterissa haluamme olla vaikuttamassa kaikille mahdollisen koulupolun onnistumiseen ja siten mukana kasvattamassa yhdenvertaista ja suvaitsevaa sukupolvea. Palvelumme suunnataan paitsi suoraan lapsen, nuoren tai oppilasryhmän tarvitsemaan tukeen, mutta myös heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten osaamisen kehittämiseen. On iso arvo että voimme tarjota näitä palveluita sekä ruotsiksi että suomeksi, Willamo sanoo.
Valteri on Opetushallituksen alaisuudessa toimiva oppimisen tuen keskus, joka tarjoaa monialaista tukea varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen ympäri Suomen. Haluamme tarjota parasta oppimisen tukea lähikouluun.
