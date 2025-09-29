Kysely: Kyberhyökkäykset ampaisivat suomalaisten huolenaiheiden kärkeen
Telian tuore kysely kertoo, että liki puolet suomalaisista nostaa kyberhyökkäykset suurimpien Suomeen kohdistuvien uhkien joukkoon. Muutos kahden vuoden takaiseen on huomattava.
Yhä useampi suomalainen on huolissaan kyberturvallisuudesta, selviää Telian Kantarilla teettämästä tuoreesta kyselytutkimuksesta. Kysyttäessä kolmea suurinta Suomeen kohdistuvaa uhkakuvaa peräti 48 prosenttia suomalaisista nimeää kyberhyökkäykset uhaksi. Kasvua kahden vuoden takaiseen kyselyyn on 18 prosenttiyksikön verran.
”Muutos on merkittävä ja kertonee siitä, että tietoturvaan liittyvää luottamusta on koeteltu. Tietojenkalastelun, palvelunestohyökkäysten ja tietomurtojen vaikutukset ovat konkretisoituneet suomalaisten arjessa”, Telia Cygaten tietoturvapäällikkö Henry Kylänlahti sanoo.
Suomeen kohdistuvista uhkakuvista ainoastaan pitkittynyt taloudellinen taantuma yltää suomalaisten silmissä kyberhyökkäysten edelle, ja oli reilun kahden kolmasosan nimeämä uhka. Toisaalta kyberturvaan liittyvissä teemoissa suomalaisten nimeämiin suurimpien uhkien joukkoon nousevat kybervakoilu 18 prosentin ja tekoäly 14 prosentin osuuksilla.
”Tulokset heijastelevat maailman geopoliittista tilannetta ja toisaalta nopeaa digitaalista murrosta, jota tekoäly osaltaan kiihdyttää”, Kylänlahti kiteyttää.
Muutos suomalaisten kyberturvallisuuteen liittyvissä huolissa kahden vuoden takaiseen kyselyyn on huomattava. Tuolloin kyberhyökkäykset huolettivat vajaata kolmasosaa suomalaisista, ja olivat nimetyissä uhkakuvissa neljännellä sijalla. Huolenaiheet jakautuivat vielä kaksi vuotta sitten tasaisemmin.
”Kyberturvallisuudesta puhutaan yhä enemmän ja tieto on nähtävästi lisännyt tuskaa. Kolikon kääntöpuolena voisi sanoa, että suomalaiset ovat yhä kybervalppaampia”, Kylänlahti toteaa.
Lisätietoa Telian kyselytutkimuksesta
Telian Kantarilla teetättämään kyselytutkimukseen vastasi 1095 manner-Suomessa asuvaa täysi-ikäistä suomalaista. Kysely toteutettiin internet-paneelissa. Aineisto kerättiin elokuussa 2025. Tulosten virhemarginaali on +- 3 prosenttiyksikköä kaikkien vastaajien osalta.
