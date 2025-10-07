Tervetuloa kotieläintilan pelastusharjoitukseen 21.10.

Pelastusharjoituksessa on tarkoitus kouluttaa pelastuslaitoksen henkilöstöä, maatalousyrittäjiä ja maatalouslomittajia eläinten käsittelyyn pelastustilanteessa.

Tilaisuudessa keskustellaan maatalouden varautumisesta, lampaiden eläintaudeista ja harjoitellaan turvallista eläinten käsittelyä pelastamisen yhteydessä.

Yrittäjät saavat tutustua alkusammuttimiin ja alkusammutuksen toimintamalleihin ja seurata pelastamistoimenpiteitä eri rasteilla.

Osoite:

Kinahmontie 103 A, 83825 Polvijärvi





Ohjelma





klo 9-9.30 Harjoituksen aloitus: Tilaesittely ja tutustuminen, eläintautiasiaa, lampaiden pelastamisen harjoitteiden läpikäynti, rastiryhmien muodostaminen

klo 9.30-10.30 Rastit

klo 10.30-10.45 Kahvitilaisuus, hanke-esittelyt

klo 10.45-11.45 Rastit

klo 11.45-12 Harjoituksen päätös: Rakenteellinen paloturvallisuus ja paloriskit

Rasteilla: eläinten ohjaaminen karsinoista tarhaan, yksittäisen eläimen käsittely ja kiinniottaminen, suojaetäisyydet ja väliaitojen käyttö evakuoinnissa.

Lisäksi alkusammutusharjoitusta.





Maatilan Turva-hanke on tiedonvälityshanke, jonka keskeisinä teemoina ovat valmius, ruokahuolto ja omavaraisuus. Hanke lisää toimintavalmiuksia maatilojen ja maaseutuyritysten toimimiseen erilaisissa häiriötilanteissa kylä- ja kuntatasolla. Hanke toteutetaan työpaketteina, joissa järjestetään tiedotusinfoja, tilavierailuja ja demonstraatioesityksiä, joita on esitelty suunnitelman työpaketeissa. Varautuminen ja ennakointi tuovat myös turvallisuutta toimintaympäristöön ja sitä kautta myös kannattavuutta.

Potkua Pohjois-Karjalan Lammastalouteen -hanke on tiedonvälityshanke, jonka päätavoitteena on lisätä kuluttajien tietoisuutta lammastaloudesta ja sen tuotteista sekä parantaa lammastilojen osaamista, kannattavuutta ja verkostoitumista. Lisäksi pyritään houkuttelemaan uusia toimijoita alalle ja tukemaan olemassa olevia lammastiloja. Kuluttajien tietoisuuden lisäämiseksi toteutetaan mm. avoimia ovia tiloille ja julkaistaan tietoa, joka korostaa lammastaloudesta saatavien tuotteiden laatua ja alkuperää.

Lisätietoja

Heli Jolkkonen, lammastuotannon asiantuntija

p. 050 439 0119

heli.jolkkonen@proagria.fi



Marja Pulkkinen, hankevastaava Maatilan Turva-hanke

p. 040 301 2438

marja.pulkkinen@proagria.fi