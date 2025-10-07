Tervetuloa kotieläintilan pelastusharjoitukseen 21.10.
Maatilan Turva- ja Potkua Pohjois-Karjalan lammastalouteen -hankkeet järjestävät yhdessä Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen kanssa kotieläintilan pelastusharjoituksen Polvijärven Kinahmossa 21.10. klo 9–12.
Pelastusharjoituksessa on tarkoitus kouluttaa pelastuslaitoksen henkilöstöä, maatalousyrittäjiä ja maatalouslomittajia eläinten käsittelyyn pelastustilanteessa.
Tilaisuudessa keskustellaan maatalouden varautumisesta, lampaiden eläintaudeista ja harjoitellaan turvallista eläinten käsittelyä pelastamisen yhteydessä.
Yrittäjät saavat tutustua alkusammuttimiin ja alkusammutuksen toimintamalleihin ja seurata pelastamistoimenpiteitä eri rasteilla.
Osoite:
Kinahmontie 103 A, 83825 Polvijärvi
Ohjelma
klo 9-9.30 Harjoituksen aloitus: Tilaesittely ja tutustuminen, eläintautiasiaa, lampaiden pelastamisen harjoitteiden läpikäynti, rastiryhmien muodostaminen
klo 9.30-10.30 Rastit
klo 10.30-10.45 Kahvitilaisuus, hanke-esittelyt
klo 10.45-11.45 Rastit
klo 11.45-12 Harjoituksen päätös: Rakenteellinen paloturvallisuus ja paloriskit
Rasteilla: eläinten ohjaaminen karsinoista tarhaan, yksittäisen eläimen käsittely ja kiinniottaminen, suojaetäisyydet ja väliaitojen käyttö evakuoinnissa.
Lisäksi alkusammutusharjoitusta.
Maatilan Turva-hanke on tiedonvälityshanke, jonka keskeisinä teemoina ovat valmius, ruokahuolto ja omavaraisuus. Hanke lisää toimintavalmiuksia maatilojen ja maaseutuyritysten toimimiseen erilaisissa häiriötilanteissa kylä- ja kuntatasolla. Hanke toteutetaan työpaketteina, joissa järjestetään tiedotusinfoja, tilavierailuja ja demonstraatioesityksiä, joita on esitelty suunnitelman työpaketeissa. Varautuminen ja ennakointi tuovat myös turvallisuutta toimintaympäristöön ja sitä kautta myös kannattavuutta.
Potkua Pohjois-Karjalan Lammastalouteen -hanke on tiedonvälityshanke, jonka päätavoitteena on lisätä kuluttajien tietoisuutta lammastaloudesta ja sen tuotteista sekä parantaa lammastilojen osaamista, kannattavuutta ja verkostoitumista. Lisäksi pyritään houkuttelemaan uusia toimijoita alalle ja tukemaan olemassa olevia lammastiloja. Kuluttajien tietoisuuden lisäämiseksi toteutetaan mm. avoimia ovia tiloille ja julkaistaan tietoa, joka korostaa lammastaloudesta saatavien tuotteiden laatua ja alkuperää.
Lisätietoja
Heli Jolkkonen, lammastuotannon asiantuntija
p. 050 439 0119
heli.jolkkonen@proagria.fi
Marja Pulkkinen, hankevastaava Maatilan Turva-hanke
p. 040 301 2438
marja.pulkkinen@proagria.fi
Olemme maatila- ja maaseutuyrittäjiä koko Suomessa palveleva asiantuntijaorganisaatio ja lisäarvoa luova kumppani. Meitä on 650 Suomen parasta alan asiantuntijaa ja tähtäämme siihen, että asiakkaanamme saat parhaan asiakaskokemuksen liiketoimintasi kehittämiseen. Yrityskokonaisuus ja laadukkaat palvelut tuotantoon, talouteen ja johtamiseen moniosaajatiimiemme kautta saat vain meiltä. Meille tärkeää on mahdollistaa maailman puhtain ja elinvoimaisin maaseutu myös tulevaisuudessa. Sen eteen teemme töitä joka päivä yhteistyökumppaneidemme kanssa.
Meillä toimii kahdeksan alueellista ProAgria-keskusta sekä valtakunnallinen Keskusten Liitto. Keskuksemme tarjoavat asiakkaidemme tarpeiden mukaiset monipuoliset palvelut.
