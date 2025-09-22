Pirkanmaan hyvinvointialue kutsuu asukkaita arvioimaan omalääkärimallia
Pirkanmaan sosiaali- ja terveysasemilla otetaan syksyn aikana käyttöön hoidon jatkuvuusmalli, jossa osalle asiakkaista nimetään omalääkäri ja omahoitaja. Asukaspaneelissa selvitetään asukkaiden näkemyksiä hoidon jatkuvuusmallin potilasryhmistä ja aikataulusta.
Hoidon jatkuvuusmallissa oman työntekijän saavat ensimmäisessä vaiheessa ne sote-asemien asiakkaat, jotka käyttävät palveluita eniten. Tähän ryhmään kuuluu noin 20 prosenttia pirkanmaalaisista eli noin 100 000 ihmistä. Heillä on tyypillisesti useita sairauksia ja terveysongelmia, ja heille kertyy noin puolet sote-asemien käyntikerroista.
Asukaspaneeli kutsutaan koolle, jotta saadaan selville, kuinka hyväksyttävinä ja perusteltuina hoidon jatkuvuusmallin toteutustapaa ja jatkoa pidetään. Osallistujilta kerätään näkemyksiä esimerkiksi siitä, onko omalääkäri ja omahoitaja nimetty oikeille asiakasryhmille. Lisäksi selvitetään ajatuksia mallin laajentamisesta uusille ryhmille. Paneelin tuloksia käytetään päätöksenteon tukena.
- Terveydenhuollon priorisointia tarvitaan, jotta rajalliset resurssit voidaan kohdentaa oikeudenmukaisesti ja vaikuttavasti, toteaa ylilääkäri Jukka Karjalainen.
- Asiakkaiden kuuleminen on olennaista, jotta valinnat ovat eettisesti hyväksyttäviä, käytännössä toimivia ja demokraattisesti oikeutettua. Olemme ensimmäisiä Suomessa, jotka kysyvät hoidon jatkuvuudesta asukkailta.
Kutsut asukaspaneeliin lähetetään noin 8000 pirkanmaalaiselle, joista noin 40:n odotetaan osallistuvan paneeliin. Tarvittaessa kokoonpanoa täydennetään, jotta saadaan kattava edustus Pirkanmaan väestöstä. Asukaspaneeli kokoontuu Tampereelle 1.11.2025, ja työskentely jatkuu verkkoalustalla. Työ päättyy joulukuun alussa, jolloin julkaistaan asukaspaneelin lausunto. Hoidon jatkuvuusmallia arvioidaan vuonna 2026, ja lausunto on osa tätä arviointia. Lausunto voi osaltaan vaikuttaa aikatauluun, resursseihin sekä potilasryhmiin, joille omalääkäri ja -hoitaja tarjotaan. Lopulliset päätökset hoidon jatkuvuusmallin tavoitteista ja rahoituksesta tekee aluevaltuusto.
- Mukaan tarvitaan eri-ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia pirkanmaalaisia, kertoo suunnittelupäällikkö Janne Leinonen Pirkanmaan hyvinvointialueelta.
- Toivomme mukaan erityisesti nuoria ja eri vähemmistöjen edustajia. Osallistumiseen ei tarvita erityistaitoja tai ennakkotietoja, sillä osallistujien tehtävänä on kertoa omia kokemuksiaan ja näkemyksiään.
Leinonen kannustaa kutsuttuja osallistumaan asukaspaneeliin, sillä se on vaivatonta, mutta paneelin vaikutus voi olla suuri. Pirkanmaan hyvinvointialueella asukaspaneelia käytetään toista kertaa. Ensimmäisellä kerralla asukaspaneelilta kysyttiin asiakaslähtöisistä digipalveluista vuonna 2024.
Erikseen koolle kutsuttuvan asukaspaneelin lisäksi hyvinvointialueella on asukaspooli, johon kuka tahansa pirkanmaalainen voi liittyä. Asukaspooli on toiminnassa jatkuvasti, ja sen jäseniltä kerätään näkemyksiä hyvinvointialueen palveluista useita kertoja vuodessa. Lisätietoa asukkaiden osallistumismahdollisuuksista on julkaistu sivulla https://www.pirha.fi/asiakkaalle/osallistu-ja-vaikuta.
Yhteyshenkilöt
Karjalainen JukkaYlilääkäri, avopalvelutPuh:040 639 7859jukka.karjalainen@pirha.fi
Leinonen JanneSuunnittelupäällikkö, asiakaskokemus ja osallistuminenPuh:040 8063 863janne.leinonen@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Kirjo-projekti kehittää neurokirjon lasten ja nuorten palveluja Pirkanmaalla22.9.2025 15:36:00 EEST | Tiedote
Kelan rahoittama Kirjo-projekti on käynnistynyt Pirkanmaan hyvinvointialueella 1.9.2025. Projektin tavoitteena on kehittää neurokirjon lasten ja nuorten palveluja sujuvammiksi ja asiakaslähtöisemmiksi.
Taysin uudistamisen loppuvaiheen urakoitsijaksi on valittu SRV Rakennus Oy22.9.2025 11:01:42 EEST | Tiedote
SRV sai korkeimmat pisteet uudistamisohjelman loppuvaiheen urakan tarjouskilpailussa, jossa arvioitiin muun muassa projektisuunnitelmaa, projektitiimiä, palkkioprosentteja ja referenssejä. Aluehallitus päätti urakoitsijavalinnasta 22. syyskuuta. Uudistamisohjelman loppuvaiheen aikana rakennetaan uudet tilat monelle sairaalan keskeiselle toiminnolle.
Aluehallitus lähetti strategialuonnoksen kommentointikierrokselle22.9.2025 10:40:35 EEST | Tiedote
Aluehallitus hyväksyi strategialuonnoksen ja lähetti sen kommentoitavaksi eri toimielimiin. Aluehallitus hyväksyi myös liikkeenluovutukset, joilla vammaispalvelut siirtyvät Kolmostien Terveydeltä ja Keiturin Sotelta hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi.
Riippuvuushoitoa tarvitseville perustetaan uusi yksikkö Pirkanmaalle19.9.2025 10:19:15 EEST | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialue avaa oman riippuvuushoidon yksikön vuoden 2026 alussa. Yksikkö tarjoaa ympärivuorokautista, laitosmuotoista apua aikuisille päihderiippuvaisille, joiden hoito ei onnistu avohoidossa. Potilaat tulevat sinne terveydenhuollon ammattilaisen ohjaamana etukäteen suunnitellulle, määräaikaiselle hoitojaksolle.
Aluehallitus käsittelee strategialuonnosta 22.9.17.9.2025 15:53:03 EEST | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus käsittelee maanantaina 22.9. hyvinvointialueen strategialuonnosta, joka on tarkoitus lähettää kommentoitavaksi henkilöstölle, yhteistoimintaelimelle, vaikuttamistoimielimille, valiokunnille sekä aluevaltuustoryhmille.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme