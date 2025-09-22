Pirkanmaan hyvinvointialue kutsuu asukkaita arvioimaan omalääkärimallia

Hoidon jatkuvuusmallissa oman työntekijän saavat ensimmäisessä vaiheessa ne sote-asemien asiakkaat, jotka käyttävät palveluita eniten. Tähän ryhmään kuuluu noin 20 prosenttia pirkanmaalaisista eli noin 100 000 ihmistä. Heillä on tyypillisesti useita sairauksia ja terveysongelmia, ja heille kertyy noin puolet sote-asemien käyntikerroista.



Asukaspaneeli kutsutaan koolle, jotta saadaan selville, kuinka hyväksyttävinä ja perusteltuina hoidon jatkuvuusmallin toteutustapaa ja jatkoa pidetään. Osallistujilta kerätään näkemyksiä esimerkiksi siitä, onko omalääkäri ja omahoitaja nimetty oikeille asiakasryhmille. Lisäksi selvitetään ajatuksia mallin laajentamisesta uusille ryhmille. Paneelin tuloksia käytetään päätöksenteon tukena.



- Terveydenhuollon priorisointia tarvitaan, jotta rajalliset resurssit voidaan kohdentaa oikeudenmukaisesti ja vaikuttavasti, toteaa ylilääkäri Jukka Karjalainen.

- Asiakkaiden kuuleminen on olennaista, jotta valinnat ovat eettisesti hyväksyttäviä, käytännössä toimivia ja demokraattisesti oikeutettua. Olemme ensimmäisiä Suomessa, jotka kysyvät hoidon jatkuvuudesta asukkailta.



Kutsut asukaspaneeliin lähetetään noin 8000 pirkanmaalaiselle, joista noin 40:n odotetaan osallistuvan paneeliin. Tarvittaessa kokoonpanoa täydennetään, jotta saadaan kattava edustus Pirkanmaan väestöstä. Asukaspaneeli kokoontuu Tampereelle 1.11.2025, ja työskentely jatkuu verkkoalustalla. Työ päättyy joulukuun alussa, jolloin julkaistaan asukaspaneelin lausunto. Hoidon jatkuvuusmallia arvioidaan vuonna 2026, ja lausunto on osa tätä arviointia. Lausunto voi osaltaan vaikuttaa aikatauluun, resursseihin sekä potilasryhmiin, joille omalääkäri ja -hoitaja tarjotaan. Lopulliset päätökset hoidon jatkuvuusmallin tavoitteista ja rahoituksesta tekee aluevaltuusto.

- Mukaan tarvitaan eri-ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia pirkanmaalaisia, kertoo suunnittelupäällikkö Janne Leinonen Pirkanmaan hyvinvointialueelta.

- Toivomme mukaan erityisesti nuoria ja eri vähemmistöjen edustajia. Osallistumiseen ei tarvita erityistaitoja tai ennakkotietoja, sillä osallistujien tehtävänä on kertoa omia kokemuksiaan ja näkemyksiään.

Leinonen kannustaa kutsuttuja osallistumaan asukaspaneeliin, sillä se on vaivatonta, mutta paneelin vaikutus voi olla suuri. Pirkanmaan hyvinvointialueella asukaspaneelia käytetään toista kertaa. Ensimmäisellä kerralla asukaspaneelilta kysyttiin asiakaslähtöisistä digipalveluista vuonna 2024.



Erikseen koolle kutsuttuvan asukaspaneelin lisäksi hyvinvointialueella on asukaspooli, johon kuka tahansa pirkanmaalainen voi liittyä. Asukaspooli on toiminnassa jatkuvasti, ja sen jäseniltä kerätään näkemyksiä hyvinvointialueen palveluista useita kertoja vuodessa. Lisätietoa asukkaiden osallistumismahdollisuuksista on julkaistu sivulla https://www.pirha.fi/asiakkaalle/osallistu-ja-vaikuta.