EMBARGO tiistaina 30.9.2025 klo 15.00 Vuoden nuori suunnittelija 2025 Enni Lähderinne: ”Haluan löytää arkisista asioista fantasian ja taian”

Enni Lähderinne yhdistää kilpailutyössään taidokkaasti neulontaa, ryijykudontaa ja kierrätysmateriaaleista valmistettuja koruja. Taustalla näkyy suunnittelijan isoäidin elämäntarina: oopperaunelmat, karjalainen kulttuuri ja itse tehdyt vaatteet, jotka loivat taikaa perheen arkeen.

Vuoden nuori suunnittelija 2025 -kilpailun teemana oli Fantasia. Lähderinne lähestyi aihetta henkilökohtaisten muistojen kautta.

“Usein fantasia nähdään elokuvamaisena ja kaukaisena, mutta minulle se on läsnä arjessa – siinä, miten isoäitini loi taikaa perheelleen vaatteiden kautta, vaikka elämä ei vienyt häntä unelmien mukaisesti laulajaksi oopperalavoille,” hän sanoo.

Kilpailutyön asukokonaisuus rakentuu käsin neulotusta yläosasta ja ryijykudonnalla toteutetusta alaosasta, joiden hapsut viittaavat sekä karjalaiseen käsityöperinteeseen että Diorin ikoniseen New Look -siluettiin. Siluetti on kunnianosoitus isoäidille, joka jäljensi sen omaan häämekkoonsa.

Käytetyt materiaalit, kuten Kierrätyskeskuksesta hankittu puuvillasekoitelanka ja monofilamentti eli siima, tuovat asuun herkkyyttä ja rakennetta. Ne korostavat ajatusta siitä, että fantasia voi syntyä myös arkisiksi miellettyjen materiaalien uudelleentulkinnasta.

”Kilpailutyöni tuo esiin myös sen, miten arkisista komponenteista voi tehdä jotain kohottavaa: sellaista, mikä näyttää huippumuotimaiselta estetiikalta. Materiaalivalintani ovat pohjautuneet tähän ajatukseen. Kun lähdin tekemään valintoja, mietin mitä on jo olemassa”, Lähderinne kertoo.

Kilpailuraati oli vaikuttunut Lähderinteen vahvasta ja kokonaisvaltaisesta konseptuaalisesta ajattelusta sekä hänen edustamastaan estetiikasta. Raadin mukaan Lähderinteellä on ehyt ja rohkea oma maailma ja kilpailutyössä on kaunis kontrasti materiaalien välillä.

”Ajan henkeen sopivasti Enni käyttää kierrätysmateriaaleja ja yhdistelee niitä erittäin taitavasti. Hänen suunnittelussaan näkyy myös muodin historia ja siihen kuuluva glamour, jonka hän löytää niin Christian Diorin New Lookista kuin oman isoäitinsä luomasta estetiikasta”, sanoo kilpailun raadin puheenjohtaja, Gloria-lehden päätoimittaja Kristiina Raitala.

Kilpailutyöhön kuuluvat korut ovat osa kokonaisuutta

Kilpailutyön kruunaavat näyttävät korut on valmistettu vanhoista aterimista, jotka ovat hopeaa arkisempaa ruostumatonta terästä.

“Ajattelen, että koru on vaate. Halusin tehdä niistä jotain näkyvää ja vaikuttavaa – ei vain pientä yksityiskohtaa, vaan osan kokonaisuutta”, Lähderinne sanoo.

Hänen suunnittelemiensa asujen korut eivät ole vain koristeita, vaan puettavia, kehollisia elementtejä, kuten hartiakoru, joka nivoutuu saumattomasti osaksi asua. Lähderinne on maisterityössään tutkinut kehonkokoisia koruja ja halusi nyt jatkaa samaa linjaa, mutta käyttää arkisempia materiaaleja.

“Suomessa on pitkä perinne siinä, että käyttämättä jääneistä esineistä tehdään koruja. Halusin jatkaa tätä ajatusta ja miettiä, mitä kaikkea koru voi olla.”

Vaihto-opinnot Etelä-Koreassa vahvistivat suunnittelijan kiinnostusta materiaalin tuntemiseen ja itse tekemiseen

Lähderinteen sairastama harvinainen Scheuermannin tauti ja siihen liittyvä liivihoito rajoittivat hänen pukeutumistaan aina yläasteen loppuun saakka, mutta sivutuotteena heräsi luovuus ja kiinnostus muotiin.

“En voinut käyttää samoja vaatteita kuin muut, joten oli pakko keksiä itse, miten pukeutua. Se oli alku sille, että aloin ajatella vaatteita eri tavalla”, Lähderinne kertoo.

Lukiossa hän kiinnostui japanilaisista alakulttuureista ja ymmärsi, että muoti voi olla myös ammatti. Stylistin opinnot aloitettuaan Lähderinne oivalsi pian, että vaatteiden suunnittelu on se, mitä hän haluaa tehdä. Niinpä hän jatkoi muoti- ja vaatesuunnittelun opintoihin Lahden LAB Muotoiluinstituuttiin ja sen jälkeen Aalto-yliopistoon, jossa hän viimeisteli maisteriopintonsa.

“Olen saanut nähdä muodin opiskelua kolmesta eri näkökulmasta, ja se on vahvuus. Se on opettanut sen, miten muoti nähdään eri paikoissa.”

Vaihto-opinnot Etelä-Koreassa syvensivät nuoren muodin opiskelijan suhdetta käsin tekemiseen ja tuotantoon.

“Siellä pääsin näkemään tehtaita ja työskentelemään koneilla. Se vahvisti ajatusta, että olen hands-on-suunnittelija. Haluan tuntea materiaalin ja tehdä itse.”

Lähderinteen unelma on suunnitella neuleita muotitalossa

Vuoden nuori suunnittelija 2025 -kilpailun voiton myötä Lähderinne toivoo pääsevänsä kansainvälisiin muotitaloihin harjoitteluun ja erityisesti neulemuodin pariin.

“Neuleet ovat niche-alue, ja usein couture-neuleet tehdään alihankintana artesaaneilla. Haluaisin päästä suunnittelemaan niitä muotitalossa – se on unelmani.”

Hänen pitkän aikavälin tavoitteensa on rakentaa omaa brändiä tai vaikuttaa vahvasti jonkun toisen brändin suunnittelijana.

“Koulu kouluttaa koulumaisesti, mutta tosielämässä näkee käytännön. Oma brändi olisi ultimaattinen unelma, mutta se vaatii kokemusta ja verkostoja.”

Suunnittelijana Lähderinne haluaa tuoda muodin kentälle uusia ääniä: erilaisia taustoja, kehollisia tarinoita ja näkökulmia.

“Muoti on media, jota kaikki käyttävät, vaikka eivät tiedosta sitä. Jos alalle pääsee monenlaisia ihmisiä, se vaikuttaa siihen, miten kohtaamme toisemme arjessa. Se on viesti, jota haluan viedä eteenpäin”, hän pohtii.

Lähderinteen maisterimalliston neuleet ja korut on huomattu myös maailmalla. Niitä on pyydetty Lady Gagan albumikuvauksiin ja lainattu Noah Cyrusille käyttöön.

“Vaikka vaatteet eivät päätyneet lopullisiin kuviin, yhteydenotot osoittavat, että suomalainen käsityö ja muotoilu kiinnostavat myös globaalisti.”

Vuoden nuori suunnittelija 2025 on mukana I love me -tapahtumassa

Enni Lähderinne palkitaan Suomen Messusäätiön lahjoittamalla 5000 euron stipendillä. Hänellä on osasto ja ohjelmaa I love me -tapahtumassa Helsingin Messukeskuksessa 17.–19.10.2025.

Lisäksi Lähderinne suunnittelee MIELI ry:n ensi keväänä julkistettavan Mielinauhan 2026. Valtakunnallisen kampanjan tuotoilla tuetaan kotimaista mielenterveystyötä ja kriisityötä.

Vuoden nuori suunnittelija -kilpailussa etsitään alan nousevia kykyjä ja uutta luovia, toteutettavissa olevia suunnitelmia. Suomen pitkäaikaisin ja arvostetuin vaatesuunnittelun opiskelijoille suunnattu kilpailu järjestettiin nyt 31. kertaa.

Kilpailuraatiin kuuluvat puheenjohtaja, Glorian päätoimittaja Kristiina Raitala, muotitaiteilija Ritva Falla, muodin sanansaattaja Taru Marjamaa, muotisuunnittelijat Hammi Mettinen ja Teemu Muurimäki, vaatesuunnittelija Katri Niskanen, stylisti ja muotitoimittaja Nina Nuorivaara, muotisuunnittelija Mert Otsamo ja vaatesuunnittelija Mari Talka. Vuosittain vaihtuvana jäsenenä oli mukana Vuoden nuori suunnittelija 2024 Arttu Åfeldt.

Vuoden nuori suunnittelija on Suomen Messujen ideoima ja Suomen Messusäätiön rahoittama kilpailu vaatesuunnittelun opiskelijoille. Suomen Messusäätiö on yleishyödyllinen säätiö, joka tukee suomalaista osaamista ja elinkeinoelämää jakaen vuosittain noin 500 000 € arvosta avustuksia, apurahoja ja tunnustuspalkintoja. Säätiön avustuksilla pyritään vastaamaan aikamme merkittäviin haasteisiin ympäristön, väestömuutoksen, teknologian ja digitalisaation sekä talouden ja kaupungistumisen alueilla.

I love me 2025 järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 17.–19.10.2025. Pohjois-Euroopan suurin ja energisin hyvinvointitapahtuma tuo yhteen kauneuden, hyvinvoinnin, muodin ja terveyden kiinnostavimmat brändit ja tuoreimmat ilmiöt. iloveme.fi I @iloveme_official I #iloveme2025



Vuoden nuori suunnittelija 2025 -kuvat ovat ladattavissa täältä. Kuvaaja: Aava Eronen.