Vuoden kulttuurikummisuhde -palkinto jaettu Bisnes & Kulttuuri -seminaarissa Tampere Guitar Festivalille ja Tomi Tolvaselle
Bisnes & Kulttuuri -seminaari käynnistyi tänään maanantaina 29.9. Tampere-talossa. Tapahtuman avauksessa jaettiin perinteinen Vuoden kulttuurikummisuhde -palkinto, joka myönnettiin tänä vuonna Tampere Guitar Festivalille ja sen taustalla toimivalle Tomi Tolvaselle.
Tolvanen sai tunnustuksen intohimoisesta ja pitkäjänteisestä kulttuurityöstään sekä kyvystään rakentaa hedelmällistä ja tuloksellista yhteistyötä. Palkinnon perusteluissa korostettiin syvällisiä keskusteluja, ideointia ja niiden johdonmukaista toteuttamista. Palkinnon symbolina luovutettiin Pia Feinikin teos Kulttuuripersoona, joka kuvastaa tämän vuoden palkittua.
Tomi Tolvanen – kulttuurialan monitoimija
Koulutukseltaan klassisen kitaransoiton opettaja Tomi Tolvanen on opettanut satoja oppilaita ja rakentanut musiikkialalle merkittävän uran. Hän perusti vuonna 2004 Musiikkitoteemin, josta on kasvanut Pirkanmaan suurin yksityinen musiikkikoulu. Toimintaan kuuluu myös akustisten Riento Guitars -kitaroiden valmistus ja jakelu sekä oma erikoisliike Riento Shop.
Tolvasen panos näkyy vahvasti myös Tampere Guitar Festivalissa, joka täytti kesäkuussa 21 vuotta. Festivaali on rikastuttanut kulttuurielämää sadoilla konserteilla ja yleisötapahtumilla sekä tarjonnut lapsille, nuorille ja opiskelijoille oppimisen paikkoja. Ohjelmaan kuuluvat muun muassa Suomen kitarakilpailu ja kansainvälisten huippupedagogien vetämät kurssit.
Tolvanen on tietoisesti siirtänyt sivuun oman artisti- ja opettajauransa voidakseen rakentaa kulttuuria eri näkökulmista. Hän on tuonut esille muiden taidetta, luonut työtilaisuuksia ja työpaikkoja sekä rakentanut polkuja aina harrastajista ammattilaisuuteen saakka.
Seminaarin teemana kulttuurin rahoitus ja kumppanuudet
Tämän vuoden Bisnes & Kulttuuri -seminaarin teemana on kulttuurin pääomittaminen ja rahoitus – aihe, joka koskettaa sekä elinkeinoelämää että taide- ja kulttuurikenttää. Ohjelma rakentuu kahdesta osasta:
- Rakenna kumppanuutesi ja selviydy – Taide ja kulttuuri sijoituksena ja liiketoimintana
Puhujina mm. CapManin perustaja Ari Tolppanen, Raija Kemiläinen, Tampere-talo-konsernin toimitusjohtaja Paulina Ahokas, projektitutkija Kaisa Uotila ja Finnish Business Angels Networkin Irene Viinikkala.
- Taiteen ja kulttuurin kestävää rahoituspohjaa rakentamassa
Keskustelemassa mm. Taiteen edistämiskeskuksen johtaja Kaisa Rönkkö, Tampereen kulttuurijohtaja Sampo Terho, Alfred Kordelinin säätiön toimitusjohtaja Erik Båsk, Music x Median toimitusjohtaja Jani Jalonen ja Turun yliopiston yrittäjyyden professori Jarna Heinonen.
Uusi järjestäjäkumppani
Seminaarin järjestäjätahoihin on liittynyt uutena myös Taiteen edistämiskeskus (Taike) Luova verkko -hankkeen kautta. Yhteistyö vahvistaa tapahtuman asemaa merkittävänä kohtaamispaikkana, jossa elinkeinoelämän ja kulttuurin toimijat etsivät yhdessä uusia ratkaisuja.
Foorumi vuoropuhelulle ja verkostoitumiselle
Bisnes & Kulttuuri -seminaari on jo yli 20 vuoden ajan tarjonnut foorumin yritys- ja kulttuurialan vuoropuhelulle. Tapahtuma tarjoaa osallistujille mahdollisuuden verkostoitua, syventyä ajankohtaisiin teemoihin ja löytää uusia yhteistyön muotoja.
Lisätietoja seminaarista:
https://www.tampere-talo.fi/tapahtuma/bisnes-kulttuuri-2025/
Järjestäjät:
- Tampereen kaupunki
- Tampereen kauppakamari
- Kulttuurikummit ry
- Tampere-talo-konserni
- Luova verkko -hanke / Taiteen edistämiskeskus
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pasi MäkinenKulttuurikummit ry:n puheenjohtaja
Kulttuurikummisuhdepalkinto
Reino BraggeBisnes & Kulttuuri -seminaarin ohjausryhmän puheenjohtajareino.bragge@gmail.com
Tietoja julkaisijasta
Tampere-talo-konserni on ohjelmistoltaan, tapahtumiltaan ja kävijämäärältään Suomen suurin ja monipuolisin tapahtumayhtiö. Tampere-talo Oy jakaantui 1.1.2024 kahdeksi yhtiöksi. Uudessa yhtiömallissa emoyhtiönä toimii kulttuurin ja taiteen edistämiseen keskittyvät Tampere-talo Oy ja tytäryhtiönä kaupalliseen toimintaan keskittyvät Talo Events Oy.
Toimimme Tampere-talossa ja Tuulensuun Palatsissa sekä tuotamme tapahtumia ja konsertteja myös näiden tilojen ulkopuolella ympäri Suomea.
Tapahtumamme sisältävät mm. balettivierailuita, oopperaa, lastenkulttuuria, rock- ja pop-konsertteja, messuja, kokouksia, konferensseja, yritystapahtumia, seminaareja ja kansainvälisiä kongresseja.
Vuonna 2024 Tampere-talo-konsernin liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot olivat 28,6 miljoonaa euroa. Vuodessa järjestimme yli 930 tapahtumaa, palvelimme yli 552 000 tyytyväistä kävijää ja tuotimme Tampereen talousalueelle 98 miljoonaa euroa tapahtumatuloa.
Tampere-talo Oy on perustettu 1987 ja ovet avattiin yleisölle 1990. Tampere-talo-konsernin toimitusjohtaja on Paulina Ahokas ja hallituksen puheenjohtaja on Kristiina Michelsson.
Talossa toimivat lisäksi täysimittainen sinfoniaorkesteri Tampere Filharmonia, à la carte -ravintola Tuhto ja maailman ainoa Muumimuseo. Talon yhteydessä palvelee Courtyard by Marriott -hotelli.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tampere-talo Oy
Tampere-talo-konserni saa uuden pääpromoottorin – Ari Myllyniemi aloittaa tehtävässään lokakuussa25.9.2025 10:00:03 EEST | Tiedote
Tampere-talo-konsernin uudeksi pääpromoottoriksi ja ohjelmapäälliköksi on nimitetty Ari Myllyniemi. Myllyniemi on toiminut yrittäjänä valtakunnallisesti monipuolisissa promoottorin ja tapahtumatuotannon rooleissa omistamassaan Mr Live tuotantoyhtiössä sekä osakkaana ja festivaalijohtajana Nordic Live Productions Oy:ssä.
The roles in Tampere Opera’s Sweeney Todd are performed by some of the brightest stars of the musical and opera worlds25.9.2025 08:30:00 EEST | Tiedote
Tampere Opera presents Stephen Sondheim’s modern musical classic Sweeney Todd – The Demon Barber of Fleet Street as a staged and visually enriched concert version at Tampere Hall from 8 to 10 January 2026. The soloists are Ville Rusanen, Maria Ylipää, Martti Manninen, Marika Hölttä, Juha Pikkarainen, Petrus Kähkönen, Essi Luttinen, Dan Karlström, and Jukka Nylund. The production will be directed by Tuomas Parkkinen. Eeva Kontu will conduct the Tampere Philharmonic Orchestra, the soloists and the Tampere Opera choir.
Tampereen Oopperan Sweeney Todd -kauhumusikaalin rooleissa loistavat musikaali- ja oopperamaailman kirkkaimmat tähdet25.9.2025 08:30:00 EEST | Tiedote
Tampereen Ooppera esittää Stephen Sondheimin modernin musikaaliklassikon Sweeney Todd – Fleet Streetin paholaisparturi ohjattuna ja visualisoituna konserttiversiona Tampere-talossa 8.–10. tammikuuta 2026. Solisteina laulavat Ville Rusanen, Maria Ylipää, Martti Manninen, Marika Hölttä, Juha Pikkarainen, Petrus Kähkönen, Essi Luttinen, Dan Karlström ja Jukka Nylund. Teoksen ohjaa Tuomas Parkkinen. Tampere Filharmoniaa, solisteja ja Tampereen Oopperan kuoroa johtaa Eeva Kontu.
Tampere-talo-konsernille yrityskohtainen työehtosopimus, joka huomioi tapahtuma-alan erityispiirteet24.9.2025 09:27:42 EEST | Tiedote
Tampere-talo-konserni ja JHL ovat sopineet uudesta yrityskohtaisesta työehtosopimuksesta, joka ottaa huomioon myös tapahtuma-alan erityispiirteet. Sopimus vastaa konsernin rakenteellisiin muutoksiin, tukee sen kasvua sekä vahvistaa asemaa alan edelläkävijänä. Neuvottelut käytiin tiiviissä yhteistyössä henkilöstön, työnantajan ja JHL:n edustajien kanssa. Uusi työehtosopimus astui voimaan 1.5.2025.
The European tour celebrating Mike Oldfield’s The Best of Tubular Bells I, II & III album series will arrive at Tampere Hall23.9.2025 11:20:00 EEST | Tiedote
The 50th anniversary tour of Mike Oldfield’s iconic 1973 classic album Tubular Bells was a success, and in the autumn of 2026 the brilliance of the entire The Best of Tubular Bells I, II & III series will be celebrated with a European tour. The Finnish concert will take place at Tampere Hall on October 4, 2026. Ticket sales for the concert will start on Friday, September 26, 2025 at 11 AM.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme