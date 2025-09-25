Vuoden kulttuurikummisuhde -palkinto jaettu Bisnes & Kulttuuri -seminaarissa Tampere Guitar Festivalille ja Tomi Tolvaselle

Tolvanen sai tunnustuksen intohimoisesta ja pitkäjänteisestä kulttuurityöstään sekä kyvystään rakentaa hedelmällistä ja tuloksellista yhteistyötä. Palkinnon perusteluissa korostettiin syvällisiä keskusteluja, ideointia ja niiden johdonmukaista toteuttamista. Palkinnon symbolina luovutettiin Pia Feinikin teos Kulttuuripersoona, joka kuvastaa tämän vuoden palkittua.

Tomi Tolvanen – kulttuurialan monitoimija

Koulutukseltaan klassisen kitaransoiton opettaja Tomi Tolvanen on opettanut satoja oppilaita ja rakentanut musiikkialalle merkittävän uran. Hän perusti vuonna 2004 Musiikkitoteemin, josta on kasvanut Pirkanmaan suurin yksityinen musiikkikoulu. Toimintaan kuuluu myös akustisten Riento Guitars -kitaroiden valmistus ja jakelu sekä oma erikoisliike Riento Shop.

Tolvasen panos näkyy vahvasti myös Tampere Guitar Festivalissa, joka täytti kesäkuussa 21 vuotta. Festivaali on rikastuttanut kulttuurielämää sadoilla konserteilla ja yleisötapahtumilla sekä tarjonnut lapsille, nuorille ja opiskelijoille oppimisen paikkoja. Ohjelmaan kuuluvat muun muassa Suomen kitarakilpailu ja kansainvälisten huippupedagogien vetämät kurssit.

Tolvanen on tietoisesti siirtänyt sivuun oman artisti- ja opettajauransa voidakseen rakentaa kulttuuria eri näkökulmista. Hän on tuonut esille muiden taidetta, luonut työtilaisuuksia ja työpaikkoja sekä rakentanut polkuja aina harrastajista ammattilaisuuteen saakka.

Seminaarin teemana kulttuurin rahoitus ja kumppanuudet

Tämän vuoden Bisnes & Kulttuuri -seminaarin teemana on kulttuurin pääomittaminen ja rahoitus – aihe, joka koskettaa sekä elinkeinoelämää että taide- ja kulttuurikenttää. Ohjelma rakentuu kahdesta osasta:

Rakenna kumppanuutesi ja selviydy – Taide ja kulttuuri sijoituksena ja liiketoimintana

Puhujina mm. CapManin perustaja Ari Tolppanen , Raija Kemiläinen , Tampere-talo-konsernin toimitusjohtaja Paulina Ahokas, projektitutkija Kaisa Uotila ja Finnish Business Angels Networkin Irene Viinikkala.

Keskustelemassa mm. Taiteen edistämiskeskuksen johtaja Kaisa Rönkkö, Tampereen kulttuurijohtaja Sampo Terho, Alfred Kordelinin säätiön toimitusjohtaja Erik Båsk, Music x Median toimitusjohtaja Jani Jalonen ja Turun yliopiston yrittäjyyden professori Jarna Heinonen.

Uusi järjestäjäkumppani

Seminaarin järjestäjätahoihin on liittynyt uutena myös Taiteen edistämiskeskus (Taike) Luova verkko -hankkeen kautta. Yhteistyö vahvistaa tapahtuman asemaa merkittävänä kohtaamispaikkana, jossa elinkeinoelämän ja kulttuurin toimijat etsivät yhdessä uusia ratkaisuja.

Foorumi vuoropuhelulle ja verkostoitumiselle

Bisnes & Kulttuuri -seminaari on jo yli 20 vuoden ajan tarjonnut foorumin yritys- ja kulttuurialan vuoropuhelulle. Tapahtuma tarjoaa osallistujille mahdollisuuden verkostoitua, syventyä ajankohtaisiin teemoihin ja löytää uusia yhteistyön muotoja.

