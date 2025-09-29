Tuore työelämäprofessori vahvistaa tilastotieteen opiskelijoiden työelämään siirtymistä
Antti Liski on aloittanut syyskuun alussa Jyväskylän yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksen työelämäprofessorina. Liskin tehtävä keskittyy uuden tilastotieteen ja datatieteen diplomi-insinöörikoulutuksen kehittämiseen. Hänen tavoitteenaan on toimia siltana yliopiston ja alan työelämän välillä tarjoten tilastotieteen ja datatieteen opiskelijoille entistä paremmat valmiudet työelämään siirtymisessä. Lisäksi hän haluaa tarjota yrityksille entistä tehokkaamman väylän rekrytoida tulevaisuuden työntekijöitä.
Jyväskylän yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksen tuore työelämäprofessori Antti Liski vahvistaa sekä matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan että matematiikan ja tilastotieteen laitoksen kumppanuuksien rakentamista.
- Työelämäprofessori on oman osaamisprofiilinsa mukaisesti tukena tilastotieteen ja datatieteen opetuksessa, ohjauksessa, tutkimuksessa ja yritysyhteistyöverkostojen rakentamisessa. On hienoa saada mukaan henkilö, joka tuo uutta näkökulmaa ja intoa yhteistyön kehittämiseen matematiikan ja tilastotieteen laitokselle, iloitsee tilastotieteen professori Juha Karvanen Jyväskylän yliopistolta.
Yritykset näkyväksi opiskelijoille
Työelämäprofessorin tehtävänä on erityisesti olla mukana tilastotieteen ja datatieteen diplomi-insinöörikoulutuksen suunnittelussa ja kehittämisessä, luoda verkostoja yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa sekä kehittää prosesseja opinnäyteyhteistyöhön.
- Tavoitteenani on tuoda esiin elinkeinoelämän näkökulmaa opiskelijoille ja toisaalta tarjota yrityksille konkreettisia keinoja edistää yhteistyötä yliopiston kanssa, selventää tilastotieteen työelämäprofessori Antti Liski Jyväskylän yliopistolta.
Diplomi-insinöörikoulutusta kehitetään luomalla selkeitä rakenteita työelämäyhteistyöhön yrityksille ja organisaatioille, jotta heidän on helpompi tarjota opiskelijoille esimerkiksi harjoittelupaikkoja ja opinnäytetöitä, tehdä vierailuluentoja laitokselle tai järjestää yritysvierailuja. Samalla myös tutkimusyhteistyö tiivistyy yritysten ja organisaatioiden kanssa.
- Kun opiskelijat saavat oikean ja monipuolisen kuvan työelämän mahdollisuuksista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, voivat he tehdä tietoisempia valintoja ja kehittää omaa osaamistaan suunnitelmallisesti. Tämä hyödyttää sekä opiskelijaa että tulevaa työnantajaa, toteaa Liski.
Yrityksille yhteistyö tarjoaa työnantajamielikuvan ja potentiaalisten osaajien lisäksi mahdollisuuden hyödyntää alan uusinta tietoa.
- Olen huomannut omissa verkostoissani, että tahtotila yrityksillä on rekrytoida mahdollisimman varhaisessa vaiheessa parhaat työntekijät. Aikainen vuorovaikutus rakentaa luottamusta ja sitoutumista sekä parhaimmillaan johtaa siihen, että opiskelija valitsee juuri teidät ensimmäiseksi työpaikakseen, sanoo Liski.
Laaja-alainen ja pitkä kokemus tilastotieteen ja datatieteen alalta
Antti Liskille on karttunut monipuolista kokemusta tilastotieteen ja datatieteen alalta. Hän opiskeli tilastotiedettä Tampereen yliopistolla valmistuen filosofian maisteriksi. Opinnot jatkuivat väitöskirjan parissa Tampereen teknillisessä korkeakoulussa. Alan työkokemusta hänellä on usealta eri alalta: Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL), tilastokeskuksesta, sekä yrityskonsultoinnista tekoälyn alueella. Nyt hän toimii Elisalla, jossa hän vetää tiimiä, joka kehittää uusia tekoäly- ja koneoppimispohjaisia laajennuksia ja ratkaisuja teollisuusohjelmistoihin.
- On ollut etuoikeus päästä tutustumaan alaan monista eri näkökulmista ja oppia matkan varrella valtavasti. Nyt saan jakaa kaiken kertyneen kokemuksen ja yhteistyöverkostot myös muiden käyttöön, iloitsee Liski.
Alan nopea kehitys innostaa
Ala on jatkuvassa muutoksessa, sillä esimerkiksi teknologian nopea kehitys kuten digitalisaatio, robotisaatio, tekoäly ja automatisaatio muokkaavat alaa. Viime vuosina alan kehitys on kiihtynyt entisestään.
- Olen omalla uralla nähnyt alan nopean kehityksen eikä ole mahdollista tietää varmasti, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Ala muuttaa maailmaa, arkeamme ja yhteiskuntaamme, joten myös osaajia, ja nimenomaan erilaisia osaajia, tarvitaan koko ajan enemmän, sillä datan käyttö laajenee ja osaamistarve kasvaa vauhdilla, kertoo Liski.
Tähtäimessä onnistunut yritysyhteistyö
Vaikka työelämäprofessuuri sijoittuu matematiikan ja tilastotieteen laitokselle, on Liski koko tiedekunnan, ja tarvittaessa koko yliopiston, käytettävissä. Tavoitteena on edistää työelämäyhteistyötä ja jakaa osaamista laajasti yli oppiainerajojen.
- Minuun voi olla yhteydessä, jos haluat kehittää tai ideoida työelämäyhteistyötä, olipa kyse opiskelijayhteyksistä, näkyvyydestä tai konkreettisista yhteistyömuodoista. Uskon, että yhdessä voimme rakentaa vaikuttavia ja pitkäjänteisiä ratkaisuja, riemuitsee Liski.
Työelämäprofessoriksi voidaan nimittää henkilö, jolla on merkittävää ammatillista osaamista johtavan tason tehtävistä korkeakoulumaailman ulkopuolelta, ja jonka osaamisesta voidaan katsoa olevan erityistä hyötyä yliopiston opetus- ja tutkimustoiminnalle. Jyväskylän yliopistolla myös työelämäprofessorit käyvät läpi pätevyyden arviointiprosessin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antti Liski, antti.liski@jyu.fi
Prof. Juha Karvanen, juha.t.karvanen@jyu.fi, +358408054667
Elina LeskinenViestinnän asiantuntijaPuh:+358 50 461 7880elina.leskinen@jyu.fi
Kuvat
Linkit
