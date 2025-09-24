Kutsu: Talouden pyöreä pöytä: Mikä jumittaa yritysten lainansaannissa? 3.10.2025 kello 12

Kello käy, mutta kasvua ei näy – Tuoreimmissa talousennusteissa silti merkkejä paremmasta 20.9.2025 06:00:00 EEST | Tiedote

Tuoreimmissa talousennusteissa Suomen talouskehityksen ennakoidaan pysyvän edelleen vaisuna. Ensi vuodelle ennustetaan jonkin verran tätä vuotta nopeampaa kasvua. Elo- ja syyskuussa julkaistuista ennusteista alhaisimman arvion Suomen talouskasvusta antavat Suomen Pankki ja Pellervon taloustutkimus PTT, jotka ennakoivat BKT:n kasvavan 0,3 prosenttia vuonna 2025. Korkeinta kasvulukua vuodelle 2025 ennustaa OP Ryhmä, jonka mukaan talous kasvaisi 1,0 prosenttia. Lisääntynyt työttömyys ja yleinen epävarmuus pitävät kotitalouksien kulutuksen matalana. Investoinneissa on kuitenkin vihreän siirtymän tuomaa kasvupotentiaalia. Finanssiala ry (FA) kokoaa sivuilleen listausta pankkien, viranomaisten ja suomalaisten tutkimuslaitosten tuoreimmista talousennusteista. Linkki FA:n taulukoimiin tietoihin löytyy jutun lopusta. Elo- ja syyskuun aikana talousennusteensa julkaisivat OP Ryhmä, Danske Bank, Nordea, Suomen Pankki, Pellervon taloustutkimus PTT, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (Etla) ja Kuntaraho