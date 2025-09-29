Ewa Tawaststjerna Goforen Digital Government -liiketoiminnan johtajaksi
Gofore on nimittänyt EMBA Ewa Tawaststjernan johtamaan Digital Government -liiketoimintaansa. Tawaststjernalla on yli 25 vuoden tausta IT-alalta ja hän siirtyy Goforelle Microsoftilta. Hän aloittaa tehtävässään tänään 1.10.2025.
Ewa Tawaststjerna on viimeksi toiminut Microsoftin Public Sector -liiketoiminnan myyntijohtajana. Tätä ennen hän johti Microsoftin palveluliiketoiminnan tiimejä (Customer Success ja Service Delivery). Hän on toiminut myös johtotehtävissä Oraclella, IBM:llä sekä Cargotecilla.
Tawaststjernalla on laaja kokemus myynnistä ja asiakkuuksien johtamisesta sekä IT-palveluiden toimituksista, projekteista ja HR-johtamisesta. Asiakkaiden menestys ja onnistuneet toimitukset ovat hänelle sydämen asia.
“Ewa tunnetaan ihmislähtöisestä johtamisestaan ja teknologiaosaamisestaan. Hän on vahva tuloksentekijä muutosten ja operatiivisen parantamisen edistämisessä ja luotettava neuvonantaja johtoryhmille. Toivotan Ewan erittäin lämpimästi tervetulleeksi Goforen tiimiin”, kommentoi Goforen Suomen liiketoiminnan johtaja Elja Kirjavainen.
Tawaststjerna näkee Goforen erittäin hyvämaineisena asiantuntijana julkisella sektorilla ja hyvänä kumppanina myös Microsoftille. Gofore tuntui hänestä hyvältä uudelta kodilta, sillä asiakkaiden menestys ja henkilöstön tyytyväisyys ovat molemmille tärkeimmät arvot.
“Gofore on onnistunut ylläpitämään vahvaa asiakas- ja työntekijätyytyväisyyttä markkinoiden myllerryksestä huolimatta. Tämä rooli resonoi voimakkaasti sen kanssa, mitä näen ydintehtäväkseni: liiketoiminnan kasvu joka kulkee käsi kädessä henkilöstön hyvinvoinnin kanssa. Gofore on paikka, jossa voin laittaa kaiken kokemukseni käyttöön. Odotan todella innolla ammattimaista, upeaa tiimiä ja yhteistä intoa tehdä kaikkemme asiakkaiden hyväksi”, Tawaststjerna toteaa.
“Pidän erittäin merkityksellisenä saada työskennellä julkisen sektorin parissa. Goforen Digital Government -roolissa haluan syventää asiakasymmärrystä ja vahvistaa pitkäaikaisia asiakaskumppanuuksia, jotta voimme yhdessä luoda kestävää arvoa sekä asiakkaille että yhteiskunnalle. Julkisella sektorilla on nyt käynnissä merkittävä digitalisaatioloikka, jossa tekoäly ja automaatio tarjoavat aidon mahdollisuuden tuottavuuden ja palvelujen laadun yhtäaikaiseen parantamiseen. Haluan olla mukana edistämässä sitä, että tämä muutos tapahtuu vastuullisesti ja ihmislähtöisesti. Tässä Goforella on erityinen rooli: olemme asiakkaiden luotettu kumppani ja yhdistämme teknologia- ja liiketoimintaosaamisen kestävästi,” Tawaststjerna sanoo.
Lisätietoja:
Elja Kirjavainen
Liiketoimintajohtaja, Suomi
p. 0400 487 657
elja.kirjavainen@gofore.com
Yhteyshenkilöt
Emmi BerlinIR & PR LeadPuh:+358400903260emmi.berlin@gofore.com
Kuvat
Gofore Oyj
Gofore on kansainvälinen digitaalisen muutoksen konsulttiyhtiö. Meillä on lähes 1 800 asiantuntijaa kaikkiaan 23 kaupungissa Suomessa, Saksassa, Itävallassa, Tšekissä, Virossa ja Espanjassa. Teknologian ja liiketoiminnan asiantuntijamme rakentavat toimivaa, turvallista ja yhdenvertaista digitaalista yhteiskuntaa palveluineen sekä kestäviä älykkään teollisuuden ratkaisuja. Monimuotoista osaajajoukkoamme yhdistävät pioneerihenkisyys sekä halu luoda inhimillisempää ja vastuullisempaa digimaailmaa. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2024 oli 186,2 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Visiomme on olla merkittävin eurooppalainen digitaalisen muutoksen asiantuntijayritys.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Gofore Oyj
Tekoäly mullistaa ohjelmistotestauksen - Gofore lanseeraa AI-testausratkaisun29.9.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Gofore julkisti tänään uuden ratkaisun, joka tuo tekoälyn ihmisen apulaiseksi tehostamaan ohjelmistojen ja sovellusten testaus- ja laadunvarmistustoimintaa. Gofore Testing Genius on pilvipohjainen ohjelmistotestauksen ja laadunvarmistuksen palvelu. Tekoälyagentteja hyödyntävä testausratkaisu auttaa varmistamaan onnistuneen ohjelmistoinvestoinnin.
AI revolutionises software testing - Gofore launches AI testing solution29.9.2025 08:00:00 EEST | Press release
Gofore announced today a new solution that brings artificial intelligence as a human assistant to enhance the testing and quality assurance processes of software and applications. Gofore Testing Genius is a cloud-based service for software testing and quality assurance. The testing solution utilising AI agents helps ensure a successful software investment.
Tekoälyn kurinpalautus - Gofore kokoaa AI:n hallinnan yhdelle alustalle3.9.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Gofore julkisti tänään uuden palvelun, joka niputtaa yritysten tekoälyn käytön hallittavaksi kokonaisuudeksi yhdelle alustalle. AI Landing Zone -palvelu auttaa laittamaan pisteen ns. putkahteluilmiölle eli pistemäisten tekoälysovellusten hallitsemattomalle käyttöönotolle ja hyödyntämään tekoälyä tehokkaammin.
More discipline for AI - Gofore consolidates AI management on one platform3.9.2025 08:00:00 EEST | Press release
Gofore announced today a new service that consolidates the use of artificial intelligence in companies into a manageable whole on a single platform. The AI Landing Zone service helps put an end to the so-called mushrooming phenomenon, which refers to the uncontrolled adoption of individual AI applications, and enables more effective utilization of artificial intelligence.
Innostuneen vastaanoton saanut Goforen Huld-yritysosto toteutettu1.9.2025 12:43:02 EEST | Tiedote
Goforen Huld-yrityskauppa on viety päätökseen tänään 1.9.2025. Huld-kauppa toteuttaa Goforen strategiaa kasvaa yritysostoin ja kasvattaa merkittävästi Goforen älykkään teollisuuden ja turvallisuuden liiketoimintaa sekä tuo uutena osa-alueena mukanaan avaruusliiketoiminnan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme