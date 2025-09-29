Ewa Tawaststjerna Goforen Digital Government -liiketoiminnan johtajaksi

Ewa Tawaststjerna on viimeksi toiminut Microsoftin Public Sector -liiketoiminnan myyntijohtajana. Tätä ennen hän johti Microsoftin palveluliiketoiminnan tiimejä (Customer Success ja Service Delivery). Hän on toiminut myös johtotehtävissä Oraclella, IBM:llä sekä Cargotecilla.

Tawaststjernalla on laaja kokemus myynnistä ja asiakkuuksien johtamisesta sekä IT-palveluiden toimituksista, projekteista ja HR-johtamisesta. Asiakkaiden menestys ja onnistuneet toimitukset ovat hänelle sydämen asia.

“Ewa tunnetaan ihmislähtöisestä johtamisestaan ja teknologiaosaamisestaan. Hän on vahva tuloksentekijä muutosten ja operatiivisen parantamisen edistämisessä ja luotettava neuvonantaja johtoryhmille. Toivotan Ewan erittäin lämpimästi tervetulleeksi Goforen tiimiin”, kommentoi Goforen Suomen liiketoiminnan johtaja Elja Kirjavainen.

Tawaststjerna näkee Goforen erittäin hyvämaineisena asiantuntijana julkisella sektorilla ja hyvänä kumppanina myös Microsoftille. Gofore tuntui hänestä hyvältä uudelta kodilta, sillä asiakkaiden menestys ja henkilöstön tyytyväisyys ovat molemmille tärkeimmät arvot.

“Gofore on onnistunut ylläpitämään vahvaa asiakas- ja työntekijätyytyväisyyttä markkinoiden myllerryksestä huolimatta. Tämä rooli resonoi voimakkaasti sen kanssa, mitä näen ydintehtäväkseni: liiketoiminnan kasvu joka kulkee käsi kädessä henkilöstön hyvinvoinnin kanssa. Gofore on paikka, jossa voin laittaa kaiken kokemukseni käyttöön. Odotan todella innolla ammattimaista, upeaa tiimiä ja yhteistä intoa tehdä kaikkemme asiakkaiden hyväksi”, Tawaststjerna toteaa.

“Pidän erittäin merkityksellisenä saada työskennellä julkisen sektorin parissa. Goforen Digital Government -roolissa haluan syventää asiakasymmärrystä ja vahvistaa pitkäaikaisia asiakaskumppanuuksia, jotta voimme yhdessä luoda kestävää arvoa sekä asiakkaille että yhteiskunnalle. Julkisella sektorilla on nyt käynnissä merkittävä digitalisaatioloikka, jossa tekoäly ja automaatio tarjoavat aidon mahdollisuuden tuottavuuden ja palvelujen laadun yhtäaikaiseen parantamiseen. Haluan olla mukana edistämässä sitä, että tämä muutos tapahtuu vastuullisesti ja ihmislähtöisesti. Tässä Goforella on erityinen rooli: olemme asiakkaiden luotettu kumppani ja yhdistämme teknologia- ja liiketoimintaosaamisen kestävästi,” Tawaststjerna sanoo.



Lisätietoja:

Elja Kirjavainen

Liiketoimintajohtaja, Suomi

p. 0400 487 657

elja.kirjavainen@gofore.com