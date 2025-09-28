SDP:n Tuppurainen puhujaksi Varsovan turvallisuusfoorumiin Itämeren alueen turvallisuudesta

Tänä vuonna Tuppurainen on yksi Varsovan turvallisuusfoorumin vuosiraportin allekirjoittajista. Raportti nostaa esiin toimimattomuuden hinnan. Raportti muistuttaa Eurooppaa ja laajempaa transatlanttista liittoumaa yhtenäisyyden merkityksestä. Ukrainan tukea ja strategisia toimia oman puolustuksen ja kriisinsietokyvyn vahvistamiseksi on jatkettava.

2025 julkaisu keskittyy neljään politiikka-alueeseen: ulkopolitiikka, puolustus, energia ja ilmasto sekä demokraattinen turvallisuus. Jokainen osa tarjoaa käytännön tiekartan strategisine tavoitteineen ja välitavoitteineen.

Osana tapahtuman ohjelmaa Tuppurainen puhuu tiistaina 30.9. pääsalissa järjestettävässä paneelissa Itämeren alueen turvallisuudesta. Keskustelua voi seurata suorana tapahtuman verkkosivuilta.

Tuppurainen osallistuu nyt kolmatta kertaa Varsovan turvallisuusfoorumiin. Vuodesta 2014 alkaen järjestetty Varsovan turvallisuusfoorumi kokoaa yhteen yli 2500 hallintojen, kansainvälisten organisaatioiden, teollisuuden sekä tutkimuslaitosten edustajaa yli 90 maasta.