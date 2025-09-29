Vaasan museoiden rakennustutkija kertoo yksityistalojen rakennussuojelusta kulttuuritapahtuman seminaarissa 4.10. Ylimarkussa
Pohjanmaan alueellisen vastuumuseon roolissa Vaasan museoiden rakennustutkija Outi Orhanen pitää 4.10. luennon, jossa käsitellään rakennussuojelua erityisesti yksityisten omistamien talojen näkökulmasta.
Kulttuuri- ja taidetapahtumassa What is Left in the Temple of Memory järjestetään seminaari lauantaina 4.10.2025 klo 14.00–16.45, jonka keskiössä on rakennussuojelu ja vanhojen talojen arvot. Vaasan museoiden rakennustutkija Outi Orhanen pitää klo 14.15 luennon, jossa käsitellään rakennussuojelua erityisesti yksityisten omistamien talojen näkökulmasta. Orhanen avaa myös mahdollisuuksia, joita yksityiset voivat saada apurahojen ja tukien kautta talon kunnostusta varten.
Seminaarissa kuullaan myös restaurointiarkkitehti ja kulttuuriympäristöasiantuntija Ruusa Viljanen Rossia, joka syventyy vanhojen talojen hoitamiseen, ylläpitoon ja kulttuurihistorialliseen merkitykseen. Seminaarin avaavat ja päättävät taiteilijat Bekim Hasaj ja Valentina Gelain.
Seminaarin tapahtumapaikkana on Ylimarkussa sijaitseva Övermark B&B (osoite: Vasavägen 1488, Övermark). Tapahtuman sydän on Hasajn ja Gelainin installaatio The Hidden Spots, joka avaa yleisölle sata vuotta vanhan autiotalon uusin taiteellisin interventioin. Seminaari pidetään ruotsiksi ja suomeksi, esittely on englanniksi.
Seminaarin ohjelma (4.10.2025)
- 14:00 Bekim Hasaj & Valentina Gelain: avaus
- 14:15 Outi Orhanen: Rakennussuojelu ja apurahat yksityistaloille
- 15:10 Ruusa Viljanen Rossi: Vanhojen talojen hoito ja arvo
- 16:20 Keskustelu ja kysymykset
- 16:45 Päätössanat
Tapahtuman järjestää Black Box Genesis yhteistyössä Vaasan museoiden, Pohjanmaan tanssin aluekeskuksen, Elokuvakeskus Botnian, Övermark Byarådin sekä muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Tapahtumaa tukevat mm. Taiteen edistämiskeskus, Svenska Kulturfonden ja Svensk-Österbottniska Samfundet.
Pohjanmaan alueellisen vastuumuseoon kuuluu toiminta-alueen taidetta sekä kulttuuriympäristöä koskevan toiminnan suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen.
Yhteyshenkilöt
Aluetaideamanuenssi Silvia Rinne, p. 040 621 3046, silvia.rinne@vaasa.fi
