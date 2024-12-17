SOL Palvelut ottaa vakavasti uutuuskirjassa esitetyt syytökset

Kynnysrahojen ottaminen on rikollista toimintaa, jonka SOL Palvelut tuomitsee.

SOL Palveluita kohtaan on esitetty vakavia syytöksiä kirjassa ”Pitkä vuoro - Kuinka moderni orjuus juurtui Suomeen”. SOL Palvelut ryhtyy välittömästi selvittämään kirjan väitteitä sekä pyytää apua virkavallalta ja alan asiantuntijaorganisaatioilta.

SOL Palvelut ottaa kirjassa esitetyt syytökset kynnysrahojen ottamisesta vakavasti ja tuomitsee tällaisen rikollisen toiminnan. Suurin osa kirjan tapahtumista sijoittuu vuosiin 2008–2020. Kirjan väitteet perustuvat haastatteluihin, joissa kerrotaan myös vahvistamattomista huhuista.

Kynnysrahan maksaminen voi viedä ulkomailta Suomeen töihin tulevan ihmisen velkakierteeseen ja inhimillisesti järkyttävään tilanteeseen.

Tapaus kynnysrahoista vietiin poliisille helmikuussa

Jos kynnysrahojen ottamisesta saadaan näyttöä, SOL Palvelut ilmoittaa asiasta poliisille. Kirjassa kerrotaan, että poliisi, rajavartiolaitos tai poliisin ihmiskaupparyhmä ovat usein voimattomia ihmiskaupan tai kynnysrahojen ottamisen edessä, koska hyväksikäytetyt ihmiset eivät puhu. SOLilla ei ole tietoa, että viranomainen olisi tarkastuksiensa yhteydessä löytänyt näyttöä kynnysrahoista. Näytön saaminen on vaikeaa myös työnantajille.

SOL Palvelut sai tammikuussa 2025 vihjeen kynnysrahoista. Kaksi työntekijää myönsi SOLin omassa selvityksessä maksaneensa kynnysrahoja SOLin entiselle työntekijälle. SOL vei asian poliisille tutkittavaksi helmikuussa. Poliisi kysyi yritykseltä lisätietoja asiasta kesäkuussa, poliisille vastattiin heinäkuussa. Tämän jälkeen poliisi ei ole palannut asiaan.

SOL otti vuonna 2021 käyttöön whistleblowing-kanavan, jossa voi ilmoittaa väärinkäytöksistä nimettömänä. Kanavan kautta ei ole tähän mennessä tullut ilmoituksia kynnysrahojen ottamisesta. Pyydämme, että kanavaa käytetään tarpeen tullen.

Haluamme jatkuvasti parantaa toimintaamme. Kynnysrahojen ottamisen kielto on kirjoitettu muun muassa englanninkielisten työsopimusten selitteisiin ja rekrytoivien esihenkilöiden ulkomaalaisohjeeseen. Koulutamme myös koko henkilöstömme entistä paremmin eettisiin ohjeisiin, joissa kielletään kynnysrahan ottaminen.

SOL Palvelut kohtelee työntekijöitään yhdenvertaisesti ja noudattaa työehtosopimuksia, työlainsäädäntöä ja ihmisoikeuksia.