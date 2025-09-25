Tilda Laaksonen tarjoilee karmivia tositarinoita rikosten maailmasta Jäljillä 4 –kirjassaan
True crimen suunnannäyttäjä Tilda Laaksonen selvittää järkyttävien ja mystisten murhien ja katoamisten taustoja, yksityiskohtia ja seurauksia uutuuskirjassaan Jäljillä 4. Kirjan tapauksia ei ole käsitelty Laaksosen podcastissa.
Miten kiduttajatappajana tunnettu sarjamurhaaja onnistui nimettömänä retostelemaan teoillaan medialle ja poliisille vuosikymmenten ajan jäämättä kiinni?
Miksi vuonna 1951 vilkkaalta paikalta kadonnutta 10-vuotiasta Beverly Pottsia ei ole löydetty, vaikka poliisi on saanut tapauksesta uusia vihjeitä näihin päiviin asti?
Sekaantuiko arvostettu syyttäjä Ray Gricar työssään johonkin, mikä vaati lopulta hänen ja toisen syyttäjän hengen?
Jäljillä 4 –kirjassa on mukana sekä selvittämättömiä että selvitettyjä rikoksia.
“Olen valinnut tähän kirjaan monenlaisia tapauksia; osa tapauksista on saanut niin paljon näkyvyyttä mediassa, että ne saattavat olla tuttuja sellaisillekin, jotka eivät ole erityisen kiinnostuneita rikostapauksista. Muutama tarina taas on vuosien saatossa, tai vihjeiden ja johtolankojen vähyydestä johtuen, jäänyt unohduksiin ja piiloon suurelta yleisöltä”, Tilda Laaksonen kommentoi.
Laaksonen on kirjoittanut ja tehnyt podcast-jaksoja tosielämän rikoksista jo vuosien ajan.
“Intoni uppoutua johonkin rikostarinaan on edelleen tallella. Haluan ymmärtää motiiveja, oppia enemmän rikosten tutkinnasta ja ymmärtää rikollisuutta yhteiskunnallisena ilmiönä”, hän toteaa.
Tilda Laaksonen (s. 1994) on tehnyt Suomen kuunnelluinta ja palkittua true crime -podcastia vuodesta 2018. Jäljillä-podcast on on kuunneltavissa Podmessa.
Jäljillä 4 on arvostelu- ja käsittelyvapaa 30.9. Teos ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Tilda Laaksosen itsensä lukemana äänikirjana.
Pdf-vedokset, arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt: adele.couavoux@otava.fi
Yhteyshenkilöt
Adèle CouavouxMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
Tietokirjat
Kuvat
