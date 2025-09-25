Näkeminen ja silmäterveys Näe ry kuuluu kokonaisuuteen
Erikoiskaupan liitto Etu ry
Yli 30 000 suomalaista kärsii silmätautien hoitojonoissa – ”Asetusmuutos parantaa silmäsairaiden hoitoonpääsyä ja silmälasien hankinta helpottuu merkittävästi”
Silmäpotilaiden asema paranee ja silmälasien hankinta onnistuu kaikille nyt optikolta, kiitos tuoreen asetusmuutoksen. ”Suomalaiseen silmäterveyden palvelujärjestelmään on näin saatu suuri muutos parempaan”, kiteyttää Näkeminen ja silmäterveys Näe ry:n toimitusjohtaja Panu Tast. Nyt jokainen silmälasiasiakas voi aloittaa palvelupolkunsa optikolta – riippumatta aiemmista silmäleikkauksista, silmien terveystilanteesta tai iästä. Silmälääkäreiden ja optikoiden moniammatillinen yhteistyö hyödyttää ennen kaikkea kuluttajaa: Palvelupolku sujuvoituu ja potilasturvallisuus kohenee.
Suomalaisessa silmäterveydenhuollossa on otettu tärkeä askel eteenpäin. Elokuussa 2025 voimaan tullut muutos, jossa ammattihenkilöasetuksen 16 § kumottiin, mahdollistaa sen, että silmälasiasiakas voi jatkossa aloittaa palvelupolkunsa optikolta – aiemmista silmäleikkauksista, silmien terveystilanteesta tai iästä riippumatta. Alle 8-vuotiaiden näöntutkimuksia ei käytännössä juurikaan tehdä, sillä optikoilla ei toistaiseksi ole mahdollisuutta käyttää heille näöntutkimuksessa silmän mukautumiskyvyn lamauttavia silmätippoja.
”Muutos sujuvoittaa välittömästi niiden yli 1,5 miljoonan suomalaisen silmälasien hankintaa, joille on joskus tehty kirurginen toimenpide tai jotka kärsivät kroonisesta silmäsairaudesta. Se parantaa asteittain kaiken ikäisten hoitoon pääsyä ja potilasturvallisuutta vapauttamalla silmätautien erikoislääkärien aikaa niille, jotka tarvitsevat erikoissairaanhoitoa. Tiivistäen: Asetusmuutos parantaa silmäsairaiden hoitoonpääsyä ja silmälasien hankinta helpottuu merkittävästi. Suomalaiseen silmäterveyden palvelujärjestelmään on näin saatu suuri muutos parempaan”, sanoo Näkeminen ja silmäterveys Näe ry:n toimitusjohtaja Panu Tast.
Moniammatillinen yhteistyö hyödyttää koko terveydenhuoltoa
Optikkoliikkeissä optikot toimivat tiiviissä moniammatillisessa yhteistyössä silmälääkäreiden kanssa ja osana suomalaisten perusterveydenhuoltoa. Optikko arvioi jokaisen näöntutkimuksen yhteydessä asiakkaan silmäterveystilanteen ja ohjaa tarvittaessa silmä- tai muulle lääkärille jatkotutkimuksiin. Hyvin toimivan silmäterveydenhuollon tutkimus- ja hoitopolku osaltaan vähentää julkisen terveydenhuollon peruspalveluihin kohdistuvaa kuormitusta.
”Optikko on tähänkin asti ollut usein ensimmäinen terveydenhuollon ammattilainen, jonka palveluiden piiriin on hakeuduttu näön heikentyessä tai silmäoireiden ilmaantuessa. Muutos on siis luonteva parannus sekä potilaille kuin koko järjestelmälle. Väestön ikääntyminen lisää erityisesti silmäterveydenhuollon palvelukysyntää, mikä ilman toimivaa optikkoliikeverkostoa optikoineen ja silmälääkäreineen kohdistuisi julkiseen terveydenhuoltoon. Maailman terveysjärjestö WHO linjaakin, että silmäterveyttä tulee edistää mahdollisimman paljon osaavan perustason ammattihenkilöstön kuten optikkojen voimin”, painottaa Tast.
Potilasturvallisuus ja sujuva palvelupolku
Potilasturvallisuus on kaiken optikkoliiketoiminnan lähtökohta.
”Optikoiden koulutus Suomessa on korkeatasoista ja kansainvälisesti akkreditoitua. Optikko osaa arvioida koulutuksensa pohjalta silmien terveydentilan ja ohjata asiakkaan tarvittaessa silmälääkärille. On todella hienoa, että optikkojen kasvavan panoksen ansiosta poistamme silmälääkäreiltä turhaa työpainetta ja vapautamme näin aikaa muun muassa leikkausjonojen purkamiseen”, sanoo Metropolia Ammattikorkeakoulun optometrian tutkintovastaava Saija Flinkkilä.
Suomessa on tällä hetkellä reilu 30 000 ihmistä odottamassa silmätautien hoitoon pääsyä. Näistä noin 6 000 on odottanut lainvastaisesti hoitoon pääsyä yli kuusi kuukautta ja yli 5 000 lainvastaisesti hoidon tarpeen arviointia yli kolme kuukautta.
“Vaikka optikolla on oikeus määrätä silmälasit, ei hänellä ole siihen velvollisuutta, jos oma osaaminen tai koulutus ei riitä. Erityisen tarkkoina oman osaamisen riittävyydestä tulee olla alle kouluikäisten ja ikääntyneiden kanssa toimittaessa. Optikko ei diagnosoi silmäsairauksia, vaan lähettää asiakkaan mahdollisen löydöksensä perusteella silmälääkärille jatkotutkimuksia varten”, sanoo Suomen Optometrian Ammattilaiset ry:n puheenjohtaja Riikka Torvela.
”Optikoiden ja silmälääkärien välisellä työnjaolla pyritään varmistamaan, että jokainen asiakas saisi oikea-aikaista ja turvallista hoitoa mahdollisimman nopeasti. Hidas hoitoon pääsy ja pitkät hoitojonot ovat merkittävä potilasturvallisuusriski”, summaa Tast.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Panu TasttoimitusjohtajaNäkeminen ja silmäterveys Näe ryPuh:+358 40 542 2227panu.tast@naery.fi
Riikka TorvelapuheenjohtajaPuh:040 538 5108riikka.torvela@erto.fi
Saija Flinkkiläoptometrian tutkintovastaavaPuh:040 178 5154saija.flinkkila@metropolia.fi
Tietoa julkaisijasta
Näkeminen ja silmäterveys Näe ry on toimialajärjestö, joka tekee töitä maailman parhaan näönhuollon eteen. Edustamme optikko-, silmälääkäri- ja silmälaboratoriopalveluita tuottavia optikkoliikkeitä, alaa palvelevia valmistajia, maahantuojia, tukkukauppoja sekä henkilö- ja koulutusorganisaatioita.
Vastaamme alan elinkeino-, terveys- ja koulutuspoliittisesta vaikuttamisesta. Tavoitteemme on, että laadukkaat näkemisen ja silmäterveyden palvelut ovat tasapuolisesti ja kustannustehokkaasti kaikkien suomalaisten saatavilla.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Näkeminen ja silmäterveys Näe ry
Optisen alan kasvu tasaantui – digitaalisuus tekee tuloaan silmälaseihin25.9.2025 07:25:00 EEST | Tiedote
Optisen alan vähittäiskauppa jatkoi kasvuaan vuoden 2025 toisella neljänneksellä, vaikka kasvu selvästi tasaantui alkuvuoden vauhdista. Tukkukaupan puolella nähtiin jo lievää supistumista. Alan kehitystä ohjaavat rakenteelliset muutokset, palkkakustannusten nousu ja teknologiset innovaatiot, joiden vaikutuksia ennakoidaan alan trendikartassa.
”Hallitus oikealla asialla, mutta silmäsairaiden asema uhkaa heikentyä” – NÄE ry pelkää tervesilmäisten tulvaa silmälääkäreitä ruuhkauttamaan9.10.2024 15:50:26 EEST | Tiedote
Silmäterveyttä edistävä NÄE ry on huolissaan hallituksen tämänpäiväisen Kela-korvauksia nostavan päätöksen vaikutuksista. ”Kun suuremman Kela-korvauksen voi käyttää kuka tahansa tervesilmäinen uuden silmälasireseptin hankkimiseen silmälääkäriltä, häviäjiä ovat silmäsairaat, joiden jo ennestään laittoman pitkät hoitojonot vain pahenevat entisestään”, varoittaa NÄE ry:n toimitusjohtaja Panu Tast. Tastilla on myös ratkaisu: ”Nyt pitää samanaikaisesti toimeenpanna ammattihenkilöasetuksen pykälän 16 poistaminen, kuten hallitus on viisaasti jo aiemmin päättänyt”. Pykälä 16 pakottaa silmälääkärien asiakkaaksi mm. kaikki tervesilmäiset, jos heidän silmiään on joskus leikattu.
”Hyödyt saatava kansalaisille pian” – Kehysriihi päätti silmäterveyden uudistuksesta: Luvassa parempi hoito ja miljoonasäästöt26.4.2024 08:00:00 EEST | Tiedote
Hallitus päätti kehysriihessä silmäterveyden työnjaon uudistamisesta, asiantuntijoiden vahvaa suositusta noudattaen. ”Silmätautien ylipitkiä hoitojonoja päästään laajasti purkamaan, kun rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden omaavien optikoiden eli optometristien merkittävästi laajentunut osaaminen saadaan käyttöön. Tämä on historiallinen linjaus, jonka hyödyt on saatava kansalaisille pian”, kiittää hallituksen ratkaisua silmäterveyttä edistävän NÄE ry:n toimitusjohtaja Panu Tast. Päätöstä edeltänyt asiantuntijaselvitys on lähes yksimielisesti muutoksen kannalla.
MEDIAKUTSU: Turha sääntely ja takkuava tuottavuus: Mistä ratkaisuja hyvinvointialueille? Pe 26.4. klo 8-9 eduskunnassa tai etänä25.4.2024 09:53:54 EEST | Kutsu
Hallituksen kehysriihi on päättänyt silmäterveyden uudistuksesta: Luvassa on parempi hoito ja miljoonien säästöt. Tämä on lähtökohtana keskustelutilaisuudelle sote-palvelujen sääntelystä ja tuottavuudesta perjantaiaamuna eduskunnan Pikkuparlamentissa. Tilaisuudessa julkistetaan 10 terveydenhuollon järjestämisen ja tuottavuuden huippuasiantuntijan arvioihin perustuva raportti, joka voimakkaasti peräänkuuluttaa hallituksen juuri tekemää linjausta silmäterveydenhoidosta.
Valviralta vaatimus hyvinvointialueille - silmäterveydenhuollon hoitojonot ovat purettavissa nopeasti22.3.2024 08:52:33 EET | Tiedote
Suomessa silmäterveydenhuollon jonojen pituus on hälyttävän suuri, lähes 29 000 ihmistä odottaa hoitoa. NÄE ry esittää ratkaisuehdotuksen, joka perustuu optikkoliikkeiden laajempaan rooliin julkisin varoin tuotettavissa näönhuollon palveluissa sekä ammattihenkilöasetuksen pykälän 16 poistamiseen. Näiden avulla mahdollistetaan hoitojonojen purkaminen ja resurssien tehokas käyttö.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme