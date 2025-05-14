Hyvinvointi haltuun: Lääkärit pureutuvat arjen kipukohtiin selkävaivoista päänsärkyyn
Lokakuun 22. päivänä Lasipalatsissa sekä webinaarina järjestettävä Ortonin opit kokoaa lääketieteen huippuasiantuntijat jakamaan tietoa ja vinkkejä hyvinvoinnin tueksi. Maksuttomassa tapahtumassa kuullaan puheenvuoroja mm. selkä- ja kaularankaleikkauksista, äänihäiriöistä ja eturauhasongelmista. Osallistujat voivat myös kysyä neuvoja suoraan lääkäreiltä ja fysioterapeuteilta.
Paikka: Bio Rex, Lasipalatsi, Helsinki ja webinaari
Aika: Keskiviikkona 22.10 klo 16.00–20.15
Tervetuloa kuulemaan antoisia puheenvuoroja lääketieteen eri kulmilta ja saamaan eväitä hyvinvointisi edistämiseen. Tunnelmasta vastaa juontajamme Peltsi Peltola.
Maksuttomaan tapahtumaamme voi osallistua myös etänä.
Ohjelma
16.00 Tapahtuma-alue aukeaa
Esitykset
17.00 Oikea aika tekonivelelle
Tuomo Karila, ortopedi
17.30 Elämä ja liikunta tekonivelleikkauksen jälkeen
Mikko Manninen, ortopedi
17.55 Milloin selkävaiva kannattaa leikata ja milloin ei?
Ville Puisto, ortopedi
18.20 Kaularangasta johtuvien vaivojen leikkaushoito
Mika Niemelä, neurokirurgi
18.40–19.00 Väliaika
19.00 Mitä päänsärky kertoo?
Hanna Harno, neurologi
19.25 Ääni kulkemaan
Ahmed Geneid, foniatri
19.50 Eturauhasen ongelmat
Mika Matikainen, urologi
Kysy lääkäriltä ja fysioterapeutilta
Ortonin lääkärit ja fysioterapeutit ovat tavattavissa omilla messupisteillään koko tapahtuman ajan. Kysy lääkäriltä- ja Kysy fysioterapeutilta -pisteillä voit kysyä mieltäsi askarruttavista asioista.
Diagnooseja emme valitettavasti tee, mutta voit keskustella terveydestäsi yleisellä tasolla sekä saada suosituksia jatkoa ajatellen. Aikaa on varattu noin viisi minuuttia per kysyjä.
Fysioterapeutit testaavat toimintakykyäsi
Tapahtuma-alueellamme pääset testaamaan puristusvoimaa ja lihaskuntoa fysioterapeuttien testipisteillä.
Ilmoittaudu mukaan
Ilmoittaudu tästä
Lähetämme etäosallistumislinkin ilmoittautuneille päivää ennen tapahtumaa.
Lämpimästi tervetuloa, nähdään lokakuussa!
Yhteyshenkilöt
Laura HelleMarkkinointi- ja viestintäpäällikköOrtonPuh:0407381365laura.helle@orton.fi
Linkit
Orton
Orton on Suomen monipuolisin vaativan erikoissairaanhoidon yksityissairaala. Tarjoamme ortopedian, kivunhoidon ja kuntoutuksen lisäksi myös HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan palveluita yksityisesti. Toimimme Helsingin Ruskeasuolla sekä HUSin eri sairaaloissa pääkaupunkiseudulla.
