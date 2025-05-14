Orton Oy

Hyvinvointi haltuun: Lääkärit pureutuvat arjen kipukohtiin selkävaivoista päänsärkyyn

30.9.2025 12:32:37 EEST | Orton Oy | Kutsu

Jaa

Lokakuun 22. päivänä Lasipalatsissa sekä webinaarina järjestettävä Ortonin opit kokoaa lääketieteen huippuasiantuntijat jakamaan tietoa ja vinkkejä hyvinvoinnin tueksi. Maksuttomassa tapahtumassa kuullaan puheenvuoroja mm. selkä- ja kaularankaleikkauksista, äänihäiriöistä ja eturauhasongelmista. Osallistujat voivat myös kysyä neuvoja suoraan lääkäreiltä ja fysioterapeuteilta.

Markus Sommers

Paikka: Bio Rex, Lasipa­latsi, Helsinki ja webinaari
Aika: Keski­viikkona 22.10 klo 16.00–20.15

Tervetuloa kuulemaan antoisia puheen­vuoroja lääke­tieteen eri kulmilta ja saamaan eväitä hyvin­vointisi edistä­miseen. Tunnel­masta vastaa juonta­jamme Peltsi Peltola.

Ilmoittaudu mukaan 

Maksut­tomaan tapah­tu­maamme voi osallistua myös etänä.

Ohjelma

16.00  Tapahtuma-alue aukeaa
Lue oheis­oh­jel­masta lisää alempaa.

Esitykset

17.00  Oikea aika tekonivelelle 
Tuomo Karila, ortopedi

17.30  Elämä ja liikunta tekonivelleikkauksen jälkeen
Mikko Manninen, ortopedi

17.55  Milloin selkävaiva kannattaa leikata ja milloin ei?
Ville Puisto, ortopedi

18.20 Kaularangasta johtuvien vaivojen leikkaushoito
Mika Niemelä, neuro­ki­rurgi

18.40–19.00 Väliaika

19.00 Mitä päänsärky kertoo?
Hanna Harno, neurologi

19.25  Ääni kulkemaan
Ahmed Geneid, foniatri

19.50  Eturauhasen ongelmat
Mika Matikainen, urologi

Kysy lääkä­riltä ja fysio­te­ra­peu­tilta

Ortonin lääkärit ja fysio­te­ra­peutit ovat tavat­ta­vissa omilla messu­pis­teillään koko tapah­tuman ajan. Kysy lääkä­riltä- ja Kysy fysio­te­ra­peu­tilta -pisteillä voit kysyä mieltäsi askar­rut­ta­vista asioista.

Diagnooseja emme valitet­ta­vasti tee, mutta voit keskus­tella tervey­destäsi yleisellä tasolla sekä saada suosi­tuksia jatkoa ajatellen. Aikaa on varattu noin viisi minuuttia per kysyjä.

Fysio­te­ra­peutit testaavat toimin­ta­ky­kyäsi

Tapahtuma-alueel­lamme pääset testaamaan puris­tus­voimaa ja lihas­kuntoa fysio­te­ra­peuttien testi­pis­teillä.

Ilmoittaudu mukaan

Ilmoittaudu tästä

Lähetämme etäosal­lis­tu­mis­linkin ilmoit­tau­tu­neille päivää ennen tapah­tumaa.

Lämpi­mästi terve­tuloa, nähdään lokakuussa!

Yhteyshenkilöt

Linkit

Orton

Orton on Suomen monipuolisin vaativan erikoissairaanhoidon yksityissairaala. Tarjoamme ortopedian, kivunhoidon ja kuntoutuksen lisäksi myös HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan palveluita yksityisesti. Toimimme Helsingin Ruskeasuolla sekä HUSin eri sairaaloissa pääkaupunkiseudulla.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Orton Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye