Hyvinvointi haltuun: Lääkärit pureutuvat arjen kipukohtiin selkävaivoista päänsärkyyn

Lokakuun 22. päivänä Lasipalatsissa sekä webinaarina järjestettävä Ortonin opit kokoaa lääketieteen huippuasiantuntijat jakamaan tietoa ja vinkkejä hyvinvoinnin tueksi. Maksuttomassa tapahtumassa kuullaan puheenvuoroja mm. selkä- ja kaularankaleikkauksista, äänihäiriöistä ja eturauhasongelmista. Osallistujat voivat myös kysyä neuvoja suoraan lääkäreiltä ja fysioterapeuteilta.