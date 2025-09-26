Kainuun ELY-keskus antoi perustellun päätelmänsä Isolehdon tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta

Isolehdon tuulivoima-alueen pinta-ala on noin 5228 hehtaaria ja sille sijoittuisi enintään 27 voimalaa. Yksittäisen voimalan teho tulisi olemaan 6–10 MW ja kokonaiskorkeus enintään 320 metriä.

Tuulivoimaloiden liittämisessä sähköverkkoon tarkastellaan kahta päävaihtoehtoa. Molemmissa vaihtoehdoissa liityntäpiste kantaverkkoon on Fingridin Seitenoikean sähköasema.

Isolehdon vaihtoehdossa SVE1A noin 7,0 km pituinen 400 kV voimajohto kulkee tuulivoima-alueen sähköasemalta itään olemassa olevien Fingridin 110 kV ja 220 kV voimajohtojen ja suunnitteilla olevan 400 + 100 kV voimajohdon pohjoispuolella Seitenoikean sähköasemalle.

Vaihtoehto SVE1B sijoittuu myös Fingridin voimajohtojen pohjoispuolelle, mutta sähkönsiirtoreitti alkaa tuulivoima-alueen vaihtoehtoiselta sähköasemalta, jolloin reitin kokonaispituus on noin 9,3 km.

Vaihtoehdossa SVE2 tarkastellaan 400 kV voimajohtoa tuulivoima-alueelta koilliseen uutta johtokäytävää pitkin noin 5 km matkalta, jonka jälkeen voimajohto kääntyy Kajaven voimajohdon rinnalle kohti etelää. Yhteensä reitin pituus on noin 10 km.

Kainuun ELY-keskus esittää yhteysviranomaisen perustellussa päätelmässä näkemyksensä YVA-selostuksen riittävyydestä ja laadusta sekä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Perusteltuun päätelmään sisältyy yhteenveto selostuksesta annetuista lausunnoista ja mielipiteistä.

Isolehdon hankkeen YVA-selostus on ollut nähtävillä 27.5.-25.7.2025. Yhteysviranomaiselle toimitettiin kuulemisaikoina yhteensä 19 lausuntoa ja 6 mielipidettä.

Yhteisvaikutukset ja luontovaikutusten kokonaisuus

Saaduissa lausunnoissa korostuivat hankkeen luontovaikutukset, kuten linnustoon, eläimistöön, pintavesiin ja luontoarvoihin kohdistuvat vaikutukset. Lisäksi lausunnoissa nostettiin esille maisemaan ja porotalouteen kohdistuvia vaikutuksia sekä mahdolliset mustaliuskeesta aiheutuvat riskit. Lausunnoissa myös painottuivat erityisesti yhteisvaikutukset muiden lähialueen tuulivoimahankkeiden kanssa.

Mielipiteissä korostuivat alueen luontoarvot ja huoli hankkeen maisemaan sekä ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja virkistyskäyttöön kohdistuvista vaikutuksista. Mielipiteissä oltiin myös huolissaan yhteisvaikutuksista, erityisesti hankealueen vieressä olevien Lumivaaran tuulivoimapuiston ja suunnitteilla olevien hankkeiden kanssa.

Yhteysviranomainen katsoo, että yhdeksi hankkeen merkittävimmäksi vaikutukseksi muodostuu yhteisvaikutukset muiden lähialueiden, kuten Lumivaaran, Pieni-Paljakan, Varsavaaran ja Hietavaaran tuulivoimahankkeiden kanssa. Yhteisvaikutuksia kohdistuu erityisesti maisemaan sekä Hallan paliskuntaan ja porotalouteen.

Yhteisvaikutuksia kohdistuu myös ekologisiin yhteyksiin sekä ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Yhteysviranomainen lisää, että hankkeen muut merkittävät vaikutukset kohdistuvat linnustoon, luontotyyppeihin ja alueen pintavesistöihin. Hankealueella ja sähkönsiirtolinjoilla sijaitsee useita vesilain mukaisia kohteita ja hankealueella on lajistoltaan arvokas Sutelanjoen, Lampisuonlammen ja Lampisuon hydrologinen kokonaisuus. Lisäksi hankkeella on merkittäviä vaikutuksia eläimistöön, erityisesti EU:n tiukasti suojelemaan saukkoon. Hankkeella voi olla merkittäviä vaikutuksia myös liito-oravaan. Yhteysviranomainen on perustellussa päätelmässä tuonut esiin myös mahdolliset mustaliuskeesta aiheutuvat haitalliset vaikutukset.

Yhteysviranomainen lisää, että tehdyt selvitykset sisältävät joiltain osin epävarmuuksia ja puutteita. Puutteet liittyvät pääasiassa luontoselvityksiin. Hankkeen jatkosuunnittelussa selvityksiä tulee tarkentaa ja haitallisten vaikutusten poistamiseen tulee käyttää lieventämiskeinoja.

Yhteysviranomaisen laatima perusteltu päätelmä sekä saadut lausunnot ja mielipiteet ovat nähtävillä ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa: www.ymparisto.fi/isolehto-tuulivoima-YVA sekä viranomaisen verkkosivuilla 30 päivän ajan osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset .