Kainuun ELY-keskus antoi perustellun päätelmänsä Isolehdon tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta
ABO Energy Oy suunnittelee Isolehdon tuulivoimapuiston rakentamista Ristijärven kunnan pohjoispuolelle, Puolangantien ja Hyrynsalmentien väliselle Isolehdon alueelle. Kainuun ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen perustellun päätelmänsä tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Yhteisviranomainen nostaa esiin muun muassa hankkeen merkittävät yhteisvaikutukset lähialueiden tuulivoimahankkeiden kanssa.
Isolehdon tuulivoima-alueen pinta-ala on noin 5228 hehtaaria ja sille sijoittuisi enintään 27 voimalaa. Yksittäisen voimalan teho tulisi olemaan 6–10 MW ja kokonaiskorkeus enintään 320 metriä.
Tuulivoimaloiden liittämisessä sähköverkkoon tarkastellaan kahta päävaihtoehtoa. Molemmissa vaihtoehdoissa liityntäpiste kantaverkkoon on Fingridin Seitenoikean sähköasema.
-
Isolehdon vaihtoehdossa SVE1A noin 7,0 km pituinen 400 kV voimajohto kulkee tuulivoima-alueen sähköasemalta itään olemassa olevien Fingridin 110 kV ja 220 kV voimajohtojen ja suunnitteilla olevan 400 + 100 kV voimajohdon pohjoispuolella Seitenoikean sähköasemalle.
-
Vaihtoehto SVE1B sijoittuu myös Fingridin voimajohtojen pohjoispuolelle, mutta sähkönsiirtoreitti alkaa tuulivoima-alueen vaihtoehtoiselta sähköasemalta, jolloin reitin kokonaispituus on noin 9,3 km.
-
Vaihtoehdossa SVE2 tarkastellaan 400 kV voimajohtoa tuulivoima-alueelta koilliseen uutta johtokäytävää pitkin noin 5 km matkalta, jonka jälkeen voimajohto kääntyy Kajaven voimajohdon rinnalle kohti etelää. Yhteensä reitin pituus on noin 10 km.
Kainuun ELY-keskus esittää yhteysviranomaisen perustellussa päätelmässä näkemyksensä YVA-selostuksen riittävyydestä ja laadusta sekä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Perusteltuun päätelmään sisältyy yhteenveto selostuksesta annetuista lausunnoista ja mielipiteistä.
Isolehdon hankkeen YVA-selostus on ollut nähtävillä 27.5.-25.7.2025. Yhteysviranomaiselle toimitettiin kuulemisaikoina yhteensä 19 lausuntoa ja 6 mielipidettä.
Yhteisvaikutukset ja luontovaikutusten kokonaisuus
Saaduissa lausunnoissa korostuivat hankkeen luontovaikutukset, kuten linnustoon, eläimistöön, pintavesiin ja luontoarvoihin kohdistuvat vaikutukset. Lisäksi lausunnoissa nostettiin esille maisemaan ja porotalouteen kohdistuvia vaikutuksia sekä mahdolliset mustaliuskeesta aiheutuvat riskit. Lausunnoissa myös painottuivat erityisesti yhteisvaikutukset muiden lähialueen tuulivoimahankkeiden kanssa.
Mielipiteissä korostuivat alueen luontoarvot ja huoli hankkeen maisemaan sekä ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja virkistyskäyttöön kohdistuvista vaikutuksista. Mielipiteissä oltiin myös huolissaan yhteisvaikutuksista, erityisesti hankealueen vieressä olevien Lumivaaran tuulivoimapuiston ja suunnitteilla olevien hankkeiden kanssa.
Yhteysviranomainen katsoo, että yhdeksi hankkeen merkittävimmäksi vaikutukseksi muodostuu yhteisvaikutukset muiden lähialueiden, kuten Lumivaaran, Pieni-Paljakan, Varsavaaran ja Hietavaaran tuulivoimahankkeiden kanssa. Yhteisvaikutuksia kohdistuu erityisesti maisemaan sekä Hallan paliskuntaan ja porotalouteen.
Yhteisvaikutuksia kohdistuu myös ekologisiin yhteyksiin sekä ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Yhteysviranomainen lisää, että hankkeen muut merkittävät vaikutukset kohdistuvat linnustoon, luontotyyppeihin ja alueen pintavesistöihin. Hankealueella ja sähkönsiirtolinjoilla sijaitsee useita vesilain mukaisia kohteita ja hankealueella on lajistoltaan arvokas Sutelanjoen, Lampisuonlammen ja Lampisuon hydrologinen kokonaisuus. Lisäksi hankkeella on merkittäviä vaikutuksia eläimistöön, erityisesti EU:n tiukasti suojelemaan saukkoon. Hankkeella voi olla merkittäviä vaikutuksia myös liito-oravaan. Yhteysviranomainen on perustellussa päätelmässä tuonut esiin myös mahdolliset mustaliuskeesta aiheutuvat haitalliset vaikutukset.
Yhteysviranomainen lisää, että tehdyt selvitykset sisältävät joiltain osin epävarmuuksia ja puutteita. Puutteet liittyvät pääasiassa luontoselvityksiin. Hankkeen jatkosuunnittelussa selvityksiä tulee tarkentaa ja haitallisten vaikutusten poistamiseen tulee käyttää lieventämiskeinoja.
Yhteysviranomaisen laatima perusteltu päätelmä sekä saadut lausunnot ja mielipiteet ovat nähtävillä ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa: www.ymparisto.fi/isolehto-tuulivoima-YVA sekä viranomaisen verkkosivuilla 30 päivän ajan osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset .
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
YVA-menettelyn yhteysviranomainen:
Kainuun ELY-keskus,
ympäristöasiantuntija Emma Keränen
emma.keranen@ely-keskus.fi, puh. 0295 027 626
Hankevastaava:
ABO Energy Suomi Oy,
Yhteyshenkilö Kalle Greis
puh. 050 551 9444, kalle.greis@aboenergy.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. Liikenteeseen ja infrastruktuuriin liittyvät palvelut Kainuun alueelle tarjoaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kainuun ELY-keskus
Hietavaaran tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta on annettu perusteltu päätelmä26.9.2025 11:59:55 EEST | Tiedote
wpd Suomi Oy suunnittelee Puolangan Hietavaaralle tuulivoimapuistoa. Kainuun ELY-keskus on antanut perustellun päätelmän Hietavaaran tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Perustellussa päätelmässä yhteysviranomainen painottaa luonnonsuojeluarvoja ja suojeltujen lajien elinympäristöjen turvaamista sekä yhteisvaikutuksia muiden lähialueen tuulivoimahankkeiden kanssa.
Työttömyys laski Kainuussa ainoana ELY-keskusalueena23.9.2025 08:01:00 EEST | Tiedote
Kainuussa oli elokuun lopussa vajaat 2 800 työtöntä työnhakijaa. Alueen työttömyys laski ensimmäistä kertaa kahteen vuoteen. Työttömyys pieneni myös yhtä vaille kaikissa Kainuun kunnissa. Avoimia työpaikkoja ilmoitettiin silti edelleen selvästi vuoden takaista vähemmän.
Kainuun ELY-keskus antoi lausuntonsa Palvelinkeskus Kajaani-Otanmäki YVA-hankkeen arviointiohjelmasta22.9.2025 09:13:14 EEST | Tiedote
Tuike Finland Oy suunnittelee palvelinkeskuksen rakentamista Kajaanin Otanmäkeen. Suunnitelman mukaan hankealueelle rakennetaan kahdeksan palvelinkeskusrakennusta ja niille tarvittavat tukitoiminnot. Julkisuudessa hanketta on kutsuttu Googlen datakeskukseksi. Hankealue sijoittuu Otanmäessä Kokkolantien eteläpuolelle ja Otanmäen taajaman itäpuolelle. Alue rajoittuu eteläosissa rautatiehen.
Pk-yritysbarometri: Kainuun yritysten työllisyys-, liikevaihto- ja kannattavuusennusteet positiivisia11.9.2025 09:01:44 EEST | Tiedote
Pk-yritysbarometri 2/2025 on julkaistu. Kainuun pk-yrityksillä on luottamusta tulevaan - työllisyyden, liikevaihdon ja kannattavuuden odotetaan kehittyvän myönteisesti.
Elementis Minerals Sotkamon tehtaan ja kaivoksen YVA-selostus on nähtävillä3.9.2025 13:04:54 EEST | Tiedote
Elementis Minerals B.V. Branch Finland on toimittanut Kainuun ELY-keskukselle Sotkamon tehdas- ja kaivosalueen kaivannaisjätteiden ja vesienhallinta -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme