KUTSU: Varjomaailma - Vanhamyrkky tutkii -kirjan julkistustilaisuus 22.10.2025 KLO 15.00 Lönnrotinkatu 18 A 2.krs. Haastattelijana Lauri Karhuvaara.
Varjomaailma on syntynyt entisen huume- ja kenttäpoliisin Timo Lehtosen alias Vanhanmyrkyn työ- ja elämänkokemusten inspiroimana.
Luodakseen autenttisen kuvauksen Vanhamyrkky jalkautui poliisivuosien jälkeen kaduille, missä hän kohtasi huumeiden käyttäjät näiden omassa ympäristössä.
Varjomaailma on kuvaus näistä kasvottomista ihmisistä, jotka ovat tipahtaneet yhteiskunnan verkkojen läpi – unohtuneet, kadonneet mutteivät täysin poistuneet keskuudestamme. Kirja sukeltaa syvälle huumeidenkäyttäjien arkeen, jossa jokainen päivä on taistelu hengissä pysymisen ja itsensä tuhoamisen välillä.
Kirja on myös kannustava kertomus ihmisistä, jotka ovat päässeet pois huumehelvetistä ja pystyneet rakentamaan elämänsä uudestaan. Joistakuista näistä autettavista on tullut auttajia.
Varjomaailma ei silittele päätä, ei kaunistele eikä saarnaa. Se on syväluotaava ja koukuttava matka marginaaliin – sinne, missä jokainen päivä on kuin viimeinen suoneen pistetty huumeannos.
”Kun tarpeeksi monta kertaa katsoo varjoihin, alkaa nähdä omansa aivan uudella tavalla.” - Timo Lehtonen
Kirja julkaistaan 22.10.2025.
Kirjan kustantaja on Readme.fi
Aika: Keskiviikko 22.10.2025, Klo 15.00
Paikka: Lönnrotinkatu 18 A, 2. krs, 00120 Helsinki
Ilmoittaudu heti, mutta viimeistään 15.10.2025 jussi.kiilamo@readme.fi
Haastattelu- ja arvostelukappalepyynnöt: jussi.kiilamo@readme.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Readme.fi
Lönnrotinkatu 18 A
00120 Helsinki
010 5060 400
