Ravintolat ottivat käyttöön esteettömän ja hygieenisen digimenun

30.9.2025 07:00:00 EEST | Provisual Oy | Tiedote

Helsinkiläinen Treffi-ravintolat ovat ensimmäisten joukossa Suomessa ottaneet käyttöön uuden digitaalisen menuratkaisun, joka tarjoaa asiakkaille esteettömän, hygieenisen ja EU-suositusten mukaisen tavan tutustua ruokalistaan ja juomavalikoimiin.

QR-koodin avulla asiakkaat saavat ruokalistan ja lisäsisällöt suoraan omaan puhelimeensa – täysin ilman fyysistä kontaktia perinteiseen menuun.

Esteetön ja hygieeninen kokemus kaikille

E-Menu täyttää jo nyt EU:n kesäkuussa 2025 voimaan tulleita esteettömyyssuosituksia ja tarjoaa miellyttävän käyttökokemuksen kaikenlaisissa tilanteissa – myös silloin, kun silmälasit ovat jääneet kotiin, valaistus on heikko tai käyttäjällä on näkörajoitteita. Ja tietenkin hygieenisesti – se on erityisen tärkeää influenssakauden alkaessa.

Keskeisiä saavutettavuusominaisuuksia:

Fonttikoon säätö ja automaattinen mukautuminen näytölle, Ääneenlukutoiminto ikä- ja heikkonäköisille. Selkeä, helposti navigoitava ja monikielinen käyttöliittymä

E-menu ei ole pelkkä staattinen lista, vaan monimediallinen julkaisu, jota voidaan:

Tarkastella eri laitteilla (puhelin, tabletti, tietokone), rikastaa videoilla, äänellä ja linkeillä ja tietenkin julkaista paperittomasti – tukien sekä ravintolan ympäristötavoitteita että hygieenisyyttä

E-Menu toimii myös tehokkaana markkinointikanavana: asiakkaat voivat jakaa ruoka- ja juomalistan tai muun sisällön helposti sähköpostilla tai sosiaalisessa mediassa. Tämä tuo ravintolalle lisänäkyvyyttä ja houkuttelee uusia kävijöitä.

Treffi näyttää suuntaa modernille ravintolakulttuurille

Treffi-ravintolat tunnetaan laadukkaasta tarjonnastaan ja halustaan kehittää asiakaskokemusta.

“Meille asiakaskokemus ja turvallisuus ovat kaiken A ja O. Haluamme olla kehityksen kärjessä – erityisesti silloin, kun kyseessä ovat EU:n suositukset,” toteaa Treffi Pubin ravintolatoimenjohtaja Sandra Solomon.

“On hienoa, että ravintoloitsija haluaa palvella kaikkia asiakkaita. E-menu mahdollistaa samalla myös monipuolisemman sisällön ja on askel kohti modernimpaa ravintolakokemusta,” sanoo Provisual Oy:n ja Ezette.com myyntijohtaja Ville Puskala.

Avainsanat

treffi pubprovisual oydigitaalisuusesteettömyysdigimenusaavutettavuuse-menutreffi-ravintolatravintola-ala

Yhteyshenkilöt

Treffi-ravintolat
Sandra Solomon, ravintolatoimenjohtaja
Puh. 040 137 5094
sandra@treffipub.fi | www.treffi.com

Provisual Oy / Ezette.com
Ville Puskala, myyntijohtaja
Puh. 0400 0494964
ville.puskala@ezette.com
www.ezette.com

Kuvat

Esimerkki
Esimerkki
Linkit

Taustat

Treffi Pub -ravintolat sijaitsevat Herttoniemessä ja Verkkosaaressa Helsingissä. Ravintolat tunnetaan rennosta tunnelmastaan, laadukkaista ruoistaan ja monipuolisista tapahtumistaan.

Provisual Oy on vuonna 1994 perustettu helsinkiläinen tuotantoyhtiö, joka keskittyy digitaalisiin sisältöihin – kuten e-lehtiin, e-manuaaleihin ja e-tuotepasseihin – Ezette-alustan kautta. Yhtiöllä on vahva tausta myös tapahtuma-, ravintola- ja juoma-aloilta.

