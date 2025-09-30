Ravintolat ottivat käyttöön esteettömän ja hygieenisen digimenun

Helsinkiläinen Treffi-ravintolat ovat ensimmäisten joukossa Suomessa ottaneet käyttöön uuden digitaalisen menuratkaisun, joka tarjoaa asiakkaille esteettömän, hygieenisen ja EU-suositusten mukaisen tavan tutustua ruokalistaan ja juomavalikoimiin.

QR-koodin avulla asiakkaat saavat ruokalistan ja lisäsisällöt suoraan omaan puhelimeensa – täysin ilman fyysistä kontaktia perinteiseen menuun.

Esteetön ja hygieeninen kokemus kaikille

E-Menu täyttää jo nyt EU:n kesäkuussa 2025 voimaan tulleita esteettömyyssuosituksia ja tarjoaa miellyttävän käyttökokemuksen kaikenlaisissa tilanteissa – myös silloin, kun silmälasit ovat jääneet kotiin, valaistus on heikko tai käyttäjällä on näkörajoitteita. Ja tietenkin hygieenisesti – se on erityisen tärkeää influenssakauden alkaessa.

Keskeisiä saavutettavuusominaisuuksia:

Fonttikoon säätö ja automaattinen mukautuminen näytölle, Ääneenlukutoiminto ikä- ja heikkonäköisille. Selkeä, helposti navigoitava ja monikielinen käyttöliittymä

E-menu ei ole pelkkä staattinen lista, vaan monimediallinen julkaisu, jota voidaan:

Tarkastella eri laitteilla (puhelin, tabletti, tietokone), rikastaa videoilla, äänellä ja linkeillä ja tietenkin julkaista paperittomasti – tukien sekä ravintolan ympäristötavoitteita että hygieenisyyttä

E-Menu toimii myös tehokkaana markkinointikanavana: asiakkaat voivat jakaa ruoka- ja juomalistan tai muun sisällön helposti sähköpostilla tai sosiaalisessa mediassa. Tämä tuo ravintolalle lisänäkyvyyttä ja houkuttelee uusia kävijöitä.

Treffi näyttää suuntaa modernille ravintolakulttuurille

Treffi-ravintolat tunnetaan laadukkaasta tarjonnastaan ja halustaan kehittää asiakaskokemusta.

“Meille asiakaskokemus ja turvallisuus ovat kaiken A ja O. Haluamme olla kehityksen kärjessä – erityisesti silloin, kun kyseessä ovat EU:n suositukset,” toteaa Treffi Pubin ravintolatoimenjohtaja Sandra Solomon.