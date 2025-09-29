Vaasan ultrajuoksu tuottaa tulosta – energia ja onnellisuus vahvistuneet imagotutkimuksessa

46 % vastaajista kokee onnellisuuden kuvaavan Vaasaa melko tai erittäin hyvin ja energia-mielikuva vahvistui seitsemän prosenttiyksikköä edelliseen mittaukseen verrattuna. Nämä teemat ovat olleet osa Vaasan kaupungin strategiaa ja markkinointia jo usean vuoden ajan.

Vaasan brändisloganit – "Vaasa – Pohjolan energiapääkaupunki" ja "Vaasassa on helppo olla onnellinen" – tunnettuus on kasvanut erityisesti nuorten, ruotsinkielisten ja hiljattain kaupungissa vierailleiden keskuudessa. Molemmat sloganit koetaan pääosin myönteisiksi ja paikkansa pitäviksi. Suurelle yleisölle brändisloganit ovat kuitenkin edelleen melko tuntemattomia.

– Sanon usein, että mielikuvien muuttaminen ei ole pikajuoksu eikä edes maraton, vaan ultrajuoksu. On kuitenkin ilahduttavaa nähdä, että strategiset painopisteemme – energia ja onnellisuus – alkavat näkyä entistä vahvemmin tutkimustuloksissa, eli ultrajuoksumme suunta on selkeästi oikea ja jatkamme matkaa, toteaa kaupungin viestintä- ja markkinointijohtaja Leena Forsén.

Tunnettuus ja kiinnostus kasvussa nuorten keskuudessa

Tutkimuksen toteutti nyt kolmatta kertaa Miltton Oy. Vaasan tunnettuus on pysynyt kokonaisuudessaan vakaana, mutta trendi on nouseva: vuonna 2019 tunnettuus oli 11 %, vuonna 2022 se oli 12 % ja nyt vuonna 2025 15 % tunsi Vaasan melko hyvin tai erittäin hyvin.

– Vaasan osalta tunnettuuden trendi on koko tutkimusjaksolla ollut nouseva. Vaikka erot ovat pieniä ja tunnettuus kasvaa hitaasti, on positiivinen suunta kuitenkin selvä, kertoo tutkija Mikaela Solatie, Milttonilta.

Lisäksi alle 25-vuotiaiden keskuudessa tunnettuus on vahvistunut. Vaasa koetaan erityisen houkuttelevaksi opiskelukaupunkina, sillä 37 % vastaajista pitää Vaasaa melko tai erittäin houkuttelevana opiskelupaikkana. Myös muuttohalukkuus työn perässä on kasvanut erityisesti nuorten ja työelämässä olevien keskuudessa.

– Opiskelijat ovat meille valtava mahdollisuus, joten on hienoa nähdä positiivista kehitystä erityisesti nuoremmissa ikäryhmissä. Nuoret aikuiset sekä alle 40-vuotiaat ovat myös ne ryhmät, jolle kohdennamme eniten markkinointia, kertoo VASEKin markkinointipäällikkö Mari Kattelus.

Meri ja kulttuuri kiinnostavat matkailijoita

Vaasan seudun houkuttelevuus kotimaan lomakohteena on pysynyt vakaana. Merenkurkun saaristo, kulttuurielämykset ja tapahtumat herättävät kiinnostusta erityisesti aktiivimatkailijoissa, nuorissa ja lapsiperheissä. Viimeisen kahden vuoden aikana Vaasan seudulla lomailleiden määrä on kasvanut ja erityisesti lapsiperheiden sekä nuorten aikuisten keskuudessa Vaasa on kasvattanut suosiotaan. Lisäksi huomioitavaa on, että seudulla kerran käyneet haluavat tulla uudelleen.

– Hyvät kokemukset lomamatkalla voivat herättää kiinnostuksen myös muuttoon tai opiskeluun Vaasassa. Matkailijat hyödyntävät elinkeinoelämäämme, mutta he ovat myös erittäin tärkeässä roolissa positiivisen mielikuvan levittämisessä. Lomalla monet päivittävät positiivisia asioita esimerkiksi sosiaaliseen mediaan ja saamme paljon näkyvyyttä sitä kautta, toteaa Visit Vaasan toimitusjohtaja Max Jansson.

Miltton toteutti keväällä 2025 ( ja vuosina 2022 ja 2019) kyselytutkimuksen, jossa selvitettiin 1000 täysi-ikäiseltä suomalaiselta mielipiteitä Vaasasta. Otos vastaa ei-vaasalaisia suomalaisia tilastollisesti iän, sukupuolen, sijainnin ja kielen suhteen virhemarginaalilla +/- 3,1 %-yksikköä. Tutkimuksen tilasi Vaasan kaupunki.