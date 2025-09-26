Vahva ja moderni metsäteollisuus nostaa Keski-Suomen metsäsektorin kärkimaakuntien joukkoon

”Keski-Suomessa on vahvaa ja modernia metsäteollisuutta. Äänekosken seutu ja Metsä Fibren biotuotetehdas tuottavat yli puolet maakunnan tuotoksesta ja arvonlisästä”, kertoo Pellervon taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Paula Horne.

Metsätalous tuottaakin Keski-Suomessa arvonlisää eniten kaikista maakunnista Suomessa, 1,1 miljardia euroa. Yhteisö- ja ansiotuloveroja Keski-Suomen metsätalous ja puuta jalostava teollisuus maksoivat vuonna 2022 yhteensä 71 miljoonaa euroa.

Verkkopalvelun ”Rahaa ja työtä metsistä” ovat toteuttaneet Tapio ja Pellervon taloustutkimus PTT Metsämiesten Säätiön rahoituksella. Palvelu on Tapion verkkosivuilla: https://tapio.fi/rahaa-ja-tyota-metsista/

Käyttäjä voi selata metsätietoa seutukuntia myöten

”Palvelu nostaa esiin metsien talouskäytön monia vaikutuksia yhteiskuntaan. Metsäalan eri toimijat pystyvät sen ansiosta paremmin kertomaan metsien talouskäytön vaikutuksista valtakunnallisesti ja alueellisesti”, sanoo metsätalouden kestävyysasiantuntija Tommi Tenhola Tapiosta.

Palvelu on tarkoitettu metsäalan toimijoille, päättäjille, opettajille ja kaikille metsäasioista kiinnostuneille. Siihen on koottu metsätalouden ja -teollisuuden tärkeimpiä tunnuslukuja ja tilastoja koko maan, maakuntien ja seutukuntien tasolla. Käyttäjä voi itse valikoida esitettäviä tietoja ja vertailla esimerkiksi maakuntia toisiinsa.

Mukana on tietoja muun muassa tuotannon arvosta ja tuotoksesta, arvonlisäyksestä, työllisten määrästä ja palkansaajakorvauksista. Koko Suomen ja maakuntien tasolla mukana ovat myös yhteisö- ja ansiotuloverot.

Palveluun on lisäksi koostettu valmiita Powerpoint-esityksiä ja infografiikoita metsien talouskäytön merkityksestä kaikissa maakunnissa. Esitykset ovat vapaasti ladattavissa ja käytettävissä. Palvelun tiedot päivitetään seuraavan kerran alkuvuodesta 2026.

Lisätietoja

metsätalouden kestävyysasiantuntija Tommi Tenhola, Tapio, tommi.tenhola(a)tapio.fi, puh. 0400 981 652

tutkimusjohtaja Paula Horne, Pellervon taloustutkimus PTT, paula.horne@ptt.fi , puh. 040 592 6820

Maakuntien ladattavat infograafit ja powerpointit: https://tapio.fi/projektit/rahaa-ja-tyota-metsista-tuoreimmat-tiedot-omalta-alueeltasi/ladattavat-aineistot/

Hankkeen on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi