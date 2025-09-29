Nuorisotyöpäivät kokoavat runsaan joukon alan asiantuntijoita Rautavaaralle

Itä-Suomen aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen nuorisotyön koordinaattorit sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämisyksikkö Juvenian Triangeli-hanke järjestävät alueelliset nuorisotyöpäivät tällä kertaa Nuorisokeskus Metsäkartanolla Rautavaaralla.

Päivien teemana on “Kohti turvallista tulevaisuutta”, jossa nuorisotyötä tarkastellaan turvallisuuden ja toivon näkökulmasta.

”Turvallisuusteema sopii nuorisotyöntekijöiden pohdittavaksi eri näkökulmista erittäin hyvin. Juuri tänään monin paikoin puhuttaa nuorten keskuudessa leviävä rasismipuhe. Turvattomuutta aiheuttaa myös yhteisöjen puute, yksinäisyys ja päihteiden käyttö ja epävakaa maailmantilanne, ympäristöön liittyvistä huolista puhumattakaan." "Nuorisotyötä tehdään monissa eri ympäristöissä erilaisin menetelmin ja meillä on erilaisia nuorisotyön muotoja. Nuorisotyö on tärkeä osa yhteiskunnan henkistä kriisinkestävyyttä, joka mainitaan myös Suomen kokonaisturvallisuusstrategiassa. Tällä kertaa nuorisotyöpäivät herättävät keskustelua ja antavat työkaluja turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä", kertoo nuoristoimen ylitarkastaja Kirsi Kohonen Itä-Suomen aluehallintovirastosta.

Keskiviikkona 1.10.2025 nuorisotyöntekijät tutustuvat erilaisiin teemoitettuihin pienryhmätuokioihin. Työpajojen aiheina ovat mm. nuorten tulevaisuususko moniammatillisien keinoin, turvallisuuskahvila, kuinka puhua sodista ja kriiseistä nuorten kanssa sekä turvallisemman tilan periaatteiden luominen.

Nuorisotyön tunnustuspalkinnot jaetaan Metsäkartanolla iltajuhlassa.

Nuorisotyöpäivät huipentuvat keskiviikkoiltana illanistujaisiin, joissa myönnetään nuorisotyön tunnustuspalkinnot. Ammattilaisilla on ollut mahdollisuus ehdottaa keskuudestaan nuorisotyön tunnuspalkinnon saajaa Etelä-Savosta, Pohjois-Karjalasta ja Pohjois-Savosta.

Torstaina eri teemoihin perehdytään pienryhmätyöskentelyin

Torstaina pienryhmätöiden teemoina ovat mm. nuorten osallisuus turvallisuustyössä, Erätaukokeskustelu-dialogin voima nuorten turvallisuuden ja rauhan rakentamisessa, monialainen yhteistyö ja miten rakennetaan turvallinen yhteisö.

Dokumentaristi Sami Kieksi on tuonut koskettavilla ja rehellisillä dokumenteilla esiin nuorten ääntä ja sellaista todellisuutta, jota moni ei näe. Hänen dokumenttinsa näyttävät, kuinka tärkeää on tulla nähdyksi ja kuulluksi. Puheenvuorossa Kieksi jakaa havaintoja dokumenttiensa taustalta ja pohtii, kuinka ammattilaiset voivat ymmärtää nuorten maailmaa paremmin ja rakentaa aitoja kohtaamisia. Puheenvuoro tarjoaa arvokasta näkökulmaa kaikille, jotka haluavat ymmärtää paremmin nuorten maailmaa.

Jani Toivolan omakohtainen ja yhteiskuntaa peilaavaa puheenvuoro kohdatuksi tulemisen voimasta, sekä jokaisen oikeudesta omaan tarinaan. Ajatuksia herättävä puheenvuoro vie kuulijansa helsinkiläisen ala-alakoulun jumppasalista New Yorkin kaduille sekä pieneen Webujen kylään Kenian maaseudulla. Miksi tavalla kohdata toinen toisemme on merkitystä? Muutos elää päivittäisissä valinnoissa. Tavassa katsoa sekä itseämme, että toinen toisiamme.

Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita seuraamaan tilaisuutta.

Itä-Suomen nuorisotyöpäivien ohjelma: https://eventilla.avi.fi/event/BgA3Y

Lisätietoja

ylitarkastaja Mervi Hotokka, p. 0295 016 594

nuorisotoimen ylitarkastaja Laura Oksanen, p. 0295 016 150

nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi Kohonen, p. 0295 016 514

etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto

nuorisotyön aluekoordinaattori Jonna Juhola, p. 040 831 3580,

aluekoordinaatio@metsakartano.com, Nuorisokeskus Metsäkartano