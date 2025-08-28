Poliisi ja Puolustusvoimat yhdistävät voimansa – Yhdessä turvaamme Suomen -konsertti Finlandia-talossa 7.10.

Poliisin ja Puolustusvoimien yhteistyö näkyy myös musiikissa



Suomen parhaat puhallinmuusikot poliisista ja Puolustusvoimista esiintyvät yhdessä lähes 90 soittajan vahvuudella. Konsertti tarjoaa laajan kattauksen ohjelmistoa suomalaisista klassikoista kansainvälisiin teoksiin: illan aikana kuullaan rakastetuimmat marssit kuten Porilaisten marssi, Jääkärien marssi ja Muistoja Pohjolasta, sekä Sibeliuksen vaikuttava Finlandia. Ulkomaisista säveltäjänimistä esiin nousevat Bert Appermont ja hänen ajankohtainen teoksensa A Brussels Requiem, joka käsittelee terrori-iskujen herättämiä tunteita, ja Daniel Llinásin lämminhenkinen Un Cafecito, joka tuo esiin arjen jaetun ilon ja yhteyden merkityksen. Lisäksi ohjelmassa kuullaan teoksia nykypäivän merkittäviltä säveltäjiltä, kuten Timo Forsströmiltä, Mike Mowerilta ja Arttu Takalolta. Kaartin soittokunnan seremonia- ja rumpuryhmä tarjoaa oman näyttävän shownsa, jossa sotilaallinen täsmällisyys yhdistyy vauhtiin ja energisyyteen. Konsertin johtavat ylikapellimestarit musiikkikomentaja Timo Kotilainen ja musiikin tohtori Sami Ruusuvuori. Illan isäntinä toimivat Puolustusvoimain komentaja kenraali Janne Jaakkola ja poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäki.



Helsingin ainutlaatuisen hieno tilanne: kaksi huipputason soittokuntaa palvelee sekä viranomaisia että yleisöä



Helsingin poliisisoittokunnan intendentti Lassi Ikäheimo muistuttaa, että turvallista Suomea ei rakenneta yksin Puolustusvoimien tai poliisin voimin. Tarvitaan myös kolmas sektori ja ennen kaikkea suuri yleisö, joka kokee luottamusta omiin viranomaisiinsa. "Suomi on meidän yhteinen vene", Ikäheimo kuvaa. Hän korostaa, että soittokuntien tehtävänä on luoda poliisista ja Puolustusvoimista myönteistä kuvaa luontevana osana hyvää yhteiskuntaamme. Samalla soittokunnat tarjoavat korkeatasoisia monen tyylisuunnan konserttielämyksiä laajalla repertuaarillaan. "Kulttuurillisesti Helsingissä eletään nyt ainutlaatuisen hienoa aikaa. Kaksi korkean profiilin soittokuntaa konsertoi säännöllisesti yhdistäen viranomaisroolin ja huipputason taiteellisen työn", Ikäheimo toteaa.



Yhteisen tulevaisuuden puolesta



Epävakaassa maailmantilanteessa poliisin ja Puolustusvoimien yhteistyö toimii esimerkillisesti, mutta yhtä tärkeää on koko yhteiskunnan osallistuminen turvallisuuden ylläpitämiseen. Yhteistyö näkyy konkreettisesti esimerkiksi suurten tapahtumien turvaamisessa, rajaturvallisuuden ja kyberturvan kehittämisessä sekä arjen tilanteissa, joissa viranomaiset tukevat toistensa työtä. Turvallisuus syntyy luottamuksesta – siihen, että viranomaiset hoitavat tehtävänsä, mutta myös siihen, että jokainen meistä kantaa oman osansa vastuusta.

Yhdessä turvaamme Suomen -konsertti haluaa musiikin keinoin herättää tämän ajatuksen eloon: kuten orkesterin soittajat tarvitsevat toisiaan yhteisen soinnin luomiseksi, tarvitsee myös suomalainen yhteiskunta eri toimijoiden mutkatonta yhteistyötä. Konsertin sanoma on selvä – Suomi pysyy turvallisena vain, kun jokainen meistä on osa yhteistä kokonaisuutta.



