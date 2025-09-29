Pelastuslaitokset kouluttivat yhteistyöllä uusia vesisukeltajia – alueellinen kurssi toi uusia osaajia neljään maakuntaan

Kurssi vastasi alueen tarpeeseen saada lisää vesisukellusosaajia, sillä esimerkiksi Keski-Suomessa on ympärivuorokautinen vesisukellusvalmius ja vesisukellusyksikkö hälytetään aina vesipelastustehtävälle. Hälytystehtävien lisäksi pelastuslaitoksen vesisukeltajat antavat tarvittaessa virka-apua muun muassa poliisille etsintätehtävillä vesistöissä.

Kurssille valittiin 12 pelastajaa pääsykokeiden perusteella. Tiukka kahdeksan viikon kokonaisuus sisälsi teoriaopetusta, harjoittelua altaalla, avovesiharjoituksia Jyväskylän seudulla sekä loppuhuipennuksena sukellusleirin Etelä-Savossa Saimaan vesissä. Alueellinen vesisukelluskurssi noudatti Pelastusopiston kurssin suunnitelmaa ja sisältöä.

Kurssi on fyysisesti ja henkisesti hyvin vaativa, ja sen aikana jokainen suoritti yli 50 sukellusta.

– Erityisesti alun allaskausi oli todella raskas, mutta motivaatio päästä vesisukeltajaksi auttoi jaksamaan koulutuksen läpi. Kurssilla oli hyvät kouluttajat ja kurssikaverit sekä kannustava ilmapiiri, kertoo pelastaja ja kurssin priimukseksi valittu Toni Toukola Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselta.

Uudet vesisukeltajat vahvistavat pelastustoimen valmiuksia

Valmistuneita alueille saatiin yhdeksän: Keski-Suomeen kaksi, Etelä-Savoon yksi, Pohjois-Savoon kolme ja Pohjois-Karjalaan kolme.

– Vastaava kurssi on Keski-Suomessa toteutettu aiemmin vuonna 2022. Edellisestä kokemuksesta sai tälle kerralle paljon oppia, ja kurssi eteni ja sujui hienosti. Koulutettavat olivat erittäin motivoituneita ja heidän ryhmädynamiikkansa toimi loistavasti. Tällaista porukkaa oli mukava ja helppo kouluttaa, kurssinjohtaja Kari Kosunen Keski-Suomen pelastuslaitokselta kiittelee.

Kurssi vaati järjestämisen päävastuussa olleelta Keski-Suomen pelastuslaitokselta suunnittelua ja resursointia, mutta lopputulos osoitti yhteistyön voiman.

– Kun pelastuslaitokset yhdistävät osaamistaan, voidaan luoda laadukkaita koulutuksia, jotka hyödyttävät koko aluetta, tiivistää koulutuksen hallinnollisesti käynnistänyt palopäällikkö Tuomas Juuti Keski-Suomen pelastuslaitokselta.