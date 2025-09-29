Keski-Suomen hyvinvointialueen pelastustoimen toimintavalmiudessa huomattavia puutteita
Länsi ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt Keski-Suomen hyvinvointialueen pelastustoimen korjaamaan palvelutasossaan havaitut huomattavat puutteet. Puutteet koskevat pelastustoimen ensimmäisen vasteen toimintavalmiusaikoja kiireellisissä pelastustoimen tehtävissä Jyväskylässä.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt Keski-Suomen hyvinvointialueen pelastustoimen korjaamaan sen pelastustoiminnassa havaitut ensimmäisen vasteen toimintavalmiuteen liittyvät huomattavat puutteet. Puutteet tulee korjata siten, ettei hyvinvointialueelle jää yhtään niin sanottua ongelmaruutua vuoden 2026 loppuun mennessä.
”Ongelmaruutu on neliökilometrin kokoinen riskiruutu, jossa pelastustoimen ensimmäisen vasteen toimintavalmius ei ole täyttynyt lain edellyttämällä tavalla riskien ja uhkien mukaisesti yhtenäkään vuonna edellisen neljän kalenterivuoden aikana. Näissä ruuduissa on jokaisena tarkasteluvuonna ollut yhteensä myös vähintään neljä A- tai B-kiireellisyysluokan tehtävää”, selventää pelastusylitarkastaja Jari Valtanen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta.
”A- ja B-kiireellisyysluokkien tehtäviin liittyy välitön ihmisen, ympäristön tai merkittävien omaisuusarvojen pelastamisen tarve. Siirtyminen tehtäväpaikalle tapahtuu hälytysajona, eikä tehtävää voida lähtökohtaisesti suunnitella jonoutettavaksi”, hän tarkentaa.
Hyvinvointialueella oli vuoden 2025 alussa kuusi ongelmaruutua. Niistä neljä korjaantuu sisäministeriön pelastustoiminnan toimintavalmiuden suunnitteluohjeen voimaan tulon myötä tapahtuvilla riskiruutuaineiston muutoksilla.
Riskialueina Jyväskylän Savela, Kortepohja ja Kortemäki
Hyvinvointialueella sijaitsevien ongelmaruutujen määrä on pysynyt pitkään samana. Korkeimman riskiluokan ongelmaruudut muodostivat yhtenäisiä alueita Jyväskylässä. Lisäksi kaupungissa on joitakin yksittäisiä riskiluokkien I ja II ongelmaruutuja.
”Pelastustoiminnan ensimmäisen vasteen toimintavalmius ei tällä hetkellä ole riittävä kiireellisissä tehtävissä nimenomaan Savelan, Kortepohjan ja Kortemäen alueilla eikä se vastaa alueiden paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia pelastustoimen järjestämislain edellyttämällä tavalla”, Valtanen täsmentää.
Oikeansuuntaisia, mutta riittämättömiä toimenpiteitä
Aluehallintovirasto toteaa, että hyvinvointialueen palvelutasopäätöksessä, investointisuunnitelmassa ja selvityksessä mainitut kehittämistoimenpiteet ovat oikeansuuntaisia. Tähänastiset kehittämistoimet eivät kuitenkaan ole vaikuttaneet riittävästi toimintavalmiusaikojen kehittymiseen eivätkä siten korjanneet toimintavalmiuden puutteita ongelma-alueella.
Pelastustoimen järjestämislain mukaan pelastustoimen palvelut on suunniteltava ja toteutettava siten, että ne voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti.
Korjausmääräyksen tarkoitus on taata yhdenvertaiset pelastustoimen palvelut. Aluehallintovirasto valvoo pelastustointa sekä pelastustoimen palveluiden tasoa hyvinvointialueilla.
Lisätietoja:
Pelastusylitarkastaja Jussi Herranen
puh. +358 295 018 505
Pelastusylitarkastaja Jari Valtanen
puh. +358 295 018 056
etunimi.sukunimi@avi.fi
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
