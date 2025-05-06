Juha-Pekka Ropo aloitti johtavana konsulttina 61N:llä - “61N:n tiimiä yhdistää aito motivaatio työskennellä kansallisen turvallisuuden eteen"
Juha-Pekka Ropo aloitti 61N:llä elokuussa johtavana konsulttina. Ropo on erikoistunut uuden liiketoiminnan ja palveluiden konseptointiin ja tuo tiimiin vahvaa ekosysteemiajattelua ja –osaamista. Kokeneen konsultin mukaan 61N:n tiimin aito motivaatio työskennellä kansallisen turvallisuuden eteen näkyy yrityksen kaikessa toiminnassa ja siinä, mitä tiimi voi tarjota 61N:n asiakaskunnalle.
Juha-Pekka Ropo on aloittanut johtavana konsulttina puolustus- ja turvallisuusalan IT-konsulttitalo 61N Solutions Oy:llä. Roolissaan hän tulee toimimaan strategisena konsulttina ja edistämään 61N:n asiakkaiden suorituskykyjen kehittämistä sekä uusien palvelujen konseptointia ja hankejohtamista. Kokeneena konsulttina Ropo on erikoistunut uuden liiketoiminnan ja palveluiden konseptointiin ja tuo mukanaan vahvaa ekosysteemiajattelua ja –osaamista.
Ropo omaa pitkän taustan liikkeenjohdon konsultoinnin, hankejohtamisen, palvelumuotoilun, asiakkuuksien kehittämisen sekä kasvuyritysekosysteemin johtamisen parista. 61N:n tiimiin hän siirtyi Futuricelta, jossa hän työskenteli Futuricen tytäryhtiöiden muodostaman ekosysteemin kehittämisestä vastaavana johtajana sekä liikkeenjohdon konsulttina vastuualueinaan mm. Futuricen tytäryhtiöiden ja kasvuyhtiöiden kasvun ja yhteistoiminnan mahdollistaminen, asiakkuuksien johtaminen sekä liikkeenjohdon konsultointi. Konsulttina Ropo haluaa olla lähellä asiakasta ja jalkautua asiakasorganisaation arkeen, ja hänellä on kokemusta laajasti erilaisista toimialoista aina teollisuusalasta energiayhtiöihin. Aiemmin urallaan Ropo on mm. toiminut Meltwaterilla avainasiakastiimin vetäjänä ja asiakkuuksien johtajana. Koulutukseltaan hän on taloustieteiden maisteri Rotterdamin yliopistosta.
61N:lle Ropoa veti erityisesti työskentely puolustus- ja turvallisuusalan parissa sekä ammattitaitoinen, motivoitunut ja mukava tiimi. “Työ kansallisen turvallisuuden eteen on aina kiinnostanut minua. Uudessa roolissani oman työn vaikuttavuus ja merkityksellisyys on vahvaa, mikä tuntuu olevan myös jaettu kokemus 61N:llä. Meidän osaajia kiinnostaa tämä toimiala aidosti todella paljon, ja ihmiset ovat hakeutuneet tekemään töitä juuri 61N:n mission eteen. Uskon, että tämä välittyy kaikkeen mitä me teemme ja mitä pystymme tarjoamaan asiakkaillemme”, kuvaa Ropo.
Kasvuyhtiöiden parissa paljon työskennellyt Ropo on innoissaan vahvassa kasvussa olevan yrityksen vaiheesta ja mahdollisuudesta hypätä mukaan vaikuttamaan yrityksen kasvutarinaan ja toimintatapoihin. “61N on aidosti uudenlainen kumppani puolustus- ja turvallisuusalan asiakkaille, ja se näkyy meidän arjessa”, hän toteaa. Elokuussa 2022 operatiivisen toimintansa aloittanut 61N on kolmessa vuodessa kasvanut henkilöstömäärässään jo lähes 60 osaajaan.
“On suuri ilo toivottaa Jupe mukaan 61N tarinaan. Menestyksemme edellyttää jatkuvasti sekä kokeneita puolustus- ja turvallisuusalan ammattilaisia että toimialan ulkopuolelta tulevia osaajia, joita yhdistää intohimo merkitykselliseen työhön ja halu rakentaa kanssamme turvallisempaa tulevaisuutta. Jupe vahvistaa meidän strategisen konsultoinnin ja innovaatiokyvykkyyden tarjoamaa asiakkaillemme”, toteaa 61N:n toimitusjohtaja Heikki Härkönen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heikki HärkönenCEO61N Solutions OyPuh:0504394322heikki.harkonen@61n.fi
Kuvat
Linkit
Tietoa 61N Solutions Oy:stä
61N Solutions Oy, tuttavallisemmin 61N, on puolustus- ja turvallisuusalaan keskittyvä IT-konsultointiyhtiö. Yritys aloitti operatiivisen toimintansa elokuussa 2022 ja se työllistää tällä hetkellä lähes 60 asiantuntijaa. Tavoitteena on kasvattaa henkilöstömäärä 70:een vuoden 2025 aikana. Ensimmäisen täyden 12 kk:n tilikauden liikevaihto vuonna 2023 oli 1,63 MEUR ja vuonna 2024 4,6 MEUR. 61N kuuluu Krosswise-yritysryppääseen, ja sen perustamisessa ovat olleet mukana puolustus- ja turvallisuusalan konkarit johtava konsultti Aapo Koski ja johtava konsultti Janne Mansikkamäki. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Heikki Härkönen.
Tietoa Krosswise-yritysryppäästä
Krosswise rakentaa tarkasti valittujen toimialojen IT-konsultointiin erikoistuvia tytär- ja osakkuusyrityksiä. Tällä hetkellä toiminnassa ovat puolustus- ja turvallisuusalaan keskittynyt 61N Solutions Oy, teollisuuden digitalisaatioon erikoistunut Forge Digital Oy, terveyssektorin Invinite Oy sekä Krossflow Oy merenkulun logistiikan alalta. Krosswise-yritysryppään on perustanut Matti Ristimäki sekä Reaktor Group. Krosswisen tavoitteena on kasvattaa jokainen toimialayhtiö vähintään 200 henkilön suuruiseksi ja osaamiseltaan kansainväliselle tasolle.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Krosswise Oy
Turvallisuusalan IT-ratkaisujen konkari Teemu Ekola nimitetty 61N:lle johtavaksi konsultiksi6.5.2025 09:11:00 EEST | Uutinen
Teemu Ekola on nimitetty puolustus- ja turvallisuusalan suorituskykyä ja sitä tukevia tietojärjestelmiä kehittävän 61N Solutions Oy:n tiimiin johtavaksi konsultiksi. Urallaan hän on työskennellyt erityisesti puolustusvoimien sekä siviiliviranomaisten johtamisjärjestelmien parissa ja omaa pitkän kokemuksen mm. IT-hankkeiden johtamisesta, dataratkaisujen myynnistä sekä liiketoiminnan ja myynnin johtamisesta.
Mikko Kaipio nimitetty johtavaksi konsultiksi Forge Digitalille26.3.2025 17:30:00 EET | Uutinen
Mikko Kaipio on nimitetty Forge Digitalille johtavaksi konsultiksi. Roolistaan käsin Kaipio tukee yhtiön asiakkaita vaativissa digitalisaatiohankkeissa. Teollisuuden digitalisaatioon erikoistuneen Forge Digitalin lisäksi hän työskentelee Krosswisen yritysryppäässä puolustus- ja turvallisuusalaan keskittyvän 61N:n hankkeissa.
Antti Brunni nimitetty terveysalan IT-konsulttiyhtiö Invinite Oy:n toimitusjohtajaksi11.12.2024 08:20:00 EET | Uutinen
Invinite Oy on nimittänyt Antti Brunnin toimitusjohtajaksi 9.12.2024 alkaen. Kokenut johtaja tuo mukanaan pitkän kokemuksen terveysalasta sekä digitaalisten ja dataan perustuvien palveluiden strategisesta kehittämisestä. Krosswisen yritysryppääseen kuuluva, vuonna 2024 perustettu Invinite keskittyy terveyssektorin datapalveluihin ja tähtää johtavaksi terveysdatan erityisosaajaksi Suomessa.
“Tekoälystrategiassa kannattaa huomioida muutakin kuin kielimallit”, kertoo 61N:n tekoälykonsultti Lauri Vasankari3.12.2024 09:26:00 EET | Artikkeli
Vaikka tekoälyn tarjoamat mahdollisuudet tunnistetaan yhä useammassa organisaatiossa, valtaosalla suuristakaan yrityksistä ei ole vielä selkeää tekoälystrategiaa. 61N:n tekoälykonsultti Lauri Vasankari korostaa, että tekoälystä voidaan saavuttaa hyötyjä matalammalla kynnyksellä, kuin usein kuvitellaan. Avainasemassa on huomioida myös muut tekoälyn osa-alueet kielimallien lisäksi.
Lauri Anttila nimitetty Krosswisen yritysryppääseen Johtavaksi teknologiakonsultiksi8.10.2024 09:30:55 EEST | Uutinen
Lauri Anttila on nimitetty Johtavaksi teknologiakonsultiksi Krosswiselle. Anttila työskentelee Krosswisella puolustus- ja turvallisuusalaan keskittyvän 61N:n ja teollisuuteen erikoistuneen Forge Digitalin hankkeissa, tukien yhtiöiden asiakaskuntaa teknologiastrategioissa sekä järjestelmähankkeiden teknisessä suunnittelussa ja johtamisessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme