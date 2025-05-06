Juha-Pekka Ropo aloitti johtavana konsulttina 61N:llä - “61N:n tiimiä yhdistää aito motivaatio työskennellä kansallisen turvallisuuden eteen"

Juha-Pekka Ropo on aloittanut johtavana konsulttina puolustus- ja turvallisuusalan IT-konsulttitalo 61N Solutions Oy:llä. Roolissaan hän tulee toimimaan strategisena konsulttina ja edistämään 61N:n asiakkaiden suorituskykyjen kehittämistä sekä uusien palvelujen konseptointia ja hankejohtamista. Kokeneena konsulttina Ropo on erikoistunut uuden liiketoiminnan ja palveluiden konseptointiin ja tuo mukanaan vahvaa ekosysteemiajattelua ja –osaamista.

Ropo omaa pitkän taustan liikkeenjohdon konsultoinnin, hankejohtamisen, palvelumuotoilun, asiakkuuksien kehittämisen sekä kasvuyritysekosysteemin johtamisen parista. 61N:n tiimiin hän siirtyi Futuricelta, jossa hän työskenteli Futuricen tytäryhtiöiden muodostaman ekosysteemin kehittämisestä vastaavana johtajana sekä liikkeenjohdon konsulttina vastuualueinaan mm. Futuricen tytäryhtiöiden ja kasvuyhtiöiden kasvun ja yhteistoiminnan mahdollistaminen, asiakkuuksien johtaminen sekä liikkeenjohdon konsultointi. Konsulttina Ropo haluaa olla lähellä asiakasta ja jalkautua asiakasorganisaation arkeen, ja hänellä on kokemusta laajasti erilaisista toimialoista aina teollisuusalasta energiayhtiöihin. Aiemmin urallaan Ropo on mm. toiminut Meltwaterilla avainasiakastiimin vetäjänä ja asiakkuuksien johtajana. Koulutukseltaan hän on taloustieteiden maisteri Rotterdamin yliopistosta.

61N:lle Ropoa veti erityisesti työskentely puolustus- ja turvallisuusalan parissa sekä ammattitaitoinen, motivoitunut ja mukava tiimi. “Työ kansallisen turvallisuuden eteen on aina kiinnostanut minua. Uudessa roolissani oman työn vaikuttavuus ja merkityksellisyys on vahvaa, mikä tuntuu olevan myös jaettu kokemus 61N:llä. Meidän osaajia kiinnostaa tämä toimiala aidosti todella paljon, ja ihmiset ovat hakeutuneet tekemään töitä juuri 61N:n mission eteen. Uskon, että tämä välittyy kaikkeen mitä me teemme ja mitä pystymme tarjoamaan asiakkaillemme”, kuvaa Ropo.

Kasvuyhtiöiden parissa paljon työskennellyt Ropo on innoissaan vahvassa kasvussa olevan yrityksen vaiheesta ja mahdollisuudesta hypätä mukaan vaikuttamaan yrityksen kasvutarinaan ja toimintatapoihin. “61N on aidosti uudenlainen kumppani puolustus- ja turvallisuusalan asiakkaille, ja se näkyy meidän arjessa”, hän toteaa. Elokuussa 2022 operatiivisen toimintansa aloittanut 61N on kolmessa vuodessa kasvanut henkilöstömäärässään jo lähes 60 osaajaan.



“On suuri ilo toivottaa Jupe mukaan 61N tarinaan. Menestyksemme edellyttää jatkuvasti sekä kokeneita puolustus- ja turvallisuusalan ammattilaisia että toimialan ulkopuolelta tulevia osaajia, joita yhdistää intohimo merkitykselliseen työhön ja halu rakentaa kanssamme turvallisempaa tulevaisuutta. Jupe vahvistaa meidän strategisen konsultoinnin ja innovaatiokyvykkyyden tarjoamaa asiakkaillemme”, toteaa 61N:n toimitusjohtaja Heikki Härkönen.