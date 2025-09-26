Kysely asukkaille yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisesta hyvinvointialueen palveluissa ja päätöksenteossa
Kymenlaakson hyvinvointialue kutsuu asukkaita vastaamaan kyselyyn, jonka avulla selvitetään yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista palveluissa ja päätöksenteossa. Vastauksia hyödynnetään alueen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman kehittämisessä.
– Haluamme kuulla kymenlaaksolaisten kokemuksia hyvinvointialueen eri palveluista, jotta erilaiset tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät ilmiöt tulisivat näkyviksi, kertoo integraatiopalvelujohtaja Heli Kainulainen.
– Vastaamalla kyselyyn asukas on mukana luomassa turvallisempaa, osallistavampaa ja oikeudenmukaisempaa hyvinvointialuetta. Voit vaikuttaa siihen, miten palveluita kehitetään ja miten ihmisten erilaiset tarpeet huomioidaan.
Vastaava kysely toteutettiin hyvinvointialueen henkilöstölle kesällä 2025.
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on osa hyvinvointialueen toimintaa
Kaikkien hyvinvointialueiden tulee laatia toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Tätä käytetään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen arviointiin ja kehittämiseen hyvinvointialueen toiminnoissa, päätöksenteossa ja palveluissa.
Yhdenvertaisuudesta, sukupuolten tasa-arvosta ja syrjimättömyydestä säädetään useissa laissa ja ihmisoikeussopimuksissa. Tarkoituksena on suojata asukkaita syrjinnältä ja epäoikeudenmukaiselta kohtelulta kaikissa hyvinvointialueen palveluissa.
Kysely on auki 29.10.2025 asti
Kysely sisältää kysymyskokonaisuudet sekä syrjinnästä että epäasiallisesta käytöksestä. Kyselyn vastauksia käytetään toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman pohjana. Kysely on anonyymi ja vastauksia käsitellään luottamuksellisesti.
Kysely on auki 29.9.–29.10.2025 ja siihen vastaaminen kestää noin 15 minuuttia.
Yhteyshenkilöt
Heli KainulainenintegraatiopalvelujohtajaKymenlaakson hyvinvointialuePuh:044 7027 500heli.kainulainen@kymenhva.fi
Tuija KivikkoosallisuuskoordinaattoriKymenlaakson hyvinvointialuePuh:040 6242 064tuija.kivikko@kymenhva.fi
Kymenlaakson hyvinvointialue
Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.
