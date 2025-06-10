Lihavuudesta-podcastin tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja muuttaa lihavuuspuhetta

Lihavuudesta-podcast käsittelee lihavuutta lääketieteellisenä ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Teemoina ovat mm. ruokahäly, lihavuuden taustalla olevat biologiset tekijät ja lihavuuden hoitomuodot. Sarjan juontaa psykoterapeutti Pia Penttala, ja asiantuntijana toimii professori, lihavuustutkija Kirsi Pietiläinen Helsingin yliopistosta. Jokaisessa jaksossa on mukana suomalainen huippuasiantuntija.

“Lihavuus ei ole yksittäisen ihmisen valinta, vaan monitekijäinen sairaus. Podcastissa haluamme tuoda esille tutkimukseen perustuvaa tietoa ja lisätä ymmärrystä. Haluamme myös vaikuttaa virheellisiin käsityksiin ja leimaavaan tapaan puhua lihavuudesta,” kertoo professori Kirsi Pietiläinen.



Lihavuuden hoitamattomuus kuormittaa terveyttä ja taloutta



Joka kolmannella suomalaisella aikuisella on lihavuutta.¹ Suomessa tehdyn FinWeight-tutkimuksen mukaan lihavuuden hoitamattomuus aiheuttaa Suomen yhteiskunnalle yli 2,5 miljardin euron vuosittaiset lisäkustannukset². Kustannuksista suurin osa muodostuu työkyvyttömyydestä ja sairauspoissaoloista, mutta myös terveydenhuollon menot kasvavat huomattavasti.



“Lihavuus on ihmiselle merkittävä terveyskysymys, ja sen hoitamiseen tulee saada apua ja tukea. Samanaikaisesti se on myös merkittävä kansantaloudellinen kysymys. On välttämätöntä, että käsittelemme aihetta avoimesti ja syyllistämisen sijaan etsimme yhdessä ratkaisuja,” toteaa Novo Nordiskin yhteiskuntasuhdejohtaja Petra Tirkkonen.



Kuuntele podcast

https://bit.ly/lihavuudesta-podcast



Lihavuudesta-podcast on kuunneltavissa Spotifyssa 29.9.2025 alkaen, uusi podcast julkaistaan kerran viikossa.

