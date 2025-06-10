Lihavuudesta-podcastin tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja muuttaa lihavuuspuhetta
Lihavuus on yksi Suomen suurimmista kansanterveyden haasteista, mutta keskustelu aiheesta vilisee edelleen asiavirheitä ja leimaavia asenteita. Uuden podcast-sarjan kautta asiantuntijat haluavat lisätä ymmärrystä lihavuudesta sairautena sekä edistää tutkimukseen perustuvaa ja rakentavaa keskustelua.
Lihavuudesta-podcast käsittelee lihavuutta lääketieteellisenä ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Teemoina ovat mm. ruokahäly, lihavuuden taustalla olevat biologiset tekijät ja lihavuuden hoitomuodot. Sarjan juontaa psykoterapeutti Pia Penttala, ja asiantuntijana toimii professori, lihavuustutkija Kirsi Pietiläinen Helsingin yliopistosta. Jokaisessa jaksossa on mukana suomalainen huippuasiantuntija.
“Lihavuus ei ole yksittäisen ihmisen valinta, vaan monitekijäinen sairaus. Podcastissa haluamme tuoda esille tutkimukseen perustuvaa tietoa ja lisätä ymmärrystä. Haluamme myös vaikuttaa virheellisiin käsityksiin ja leimaavaan tapaan puhua lihavuudesta,” kertoo professori Kirsi Pietiläinen.
Lihavuuden hoitamattomuus kuormittaa terveyttä ja taloutta
Joka kolmannella suomalaisella aikuisella on lihavuutta.¹ Suomessa tehdyn FinWeight-tutkimuksen mukaan lihavuuden hoitamattomuus aiheuttaa Suomen yhteiskunnalle yli 2,5 miljardin euron vuosittaiset lisäkustannukset². Kustannuksista suurin osa muodostuu työkyvyttömyydestä ja sairauspoissaoloista, mutta myös terveydenhuollon menot kasvavat huomattavasti.
“Lihavuus on ihmiselle merkittävä terveyskysymys, ja sen hoitamiseen tulee saada apua ja tukea. Samanaikaisesti se on myös merkittävä kansantaloudellinen kysymys. On välttämätöntä, että käsittelemme aihetta avoimesti ja syyllistämisen sijaan etsimme yhdessä ratkaisuja,” toteaa Novo Nordiskin yhteiskuntasuhdejohtaja Petra Tirkkonen.
Kuuntele podcast
https://bit.ly/lihavuudesta-podcast
Lihavuudesta-podcast on kuunneltavissa Spotifyssa 29.9.2025 alkaen, uusi podcast julkaistaan kerran viikossa.
Lähteet:
¹ Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Lihavuuden yleisyys. Helsinki: THL, 2025. Saatavilla: https://thl.fi/aiheet/elintavat-ja-ravitsemus/lihavuus/lihavuuden-yleisyys
(Viitattu 17.9.2025)
² Vesikansa, A., Mehtälä, J., Aspholm, S. et al. Indirect costs constitute a major part of the total economic burden of obesity: a Finnish population-based cohort study. BMC Public Health 25, 1739 (2025). https://doi.org/10.1186/s12889-025-22978-9 (Viitattu 17.9.2025)
Novo Nordisk on johtava globaali lääkealan yritys, joka on perustettu vuonna 1923. Pääkonttorimme sijaitsee Tanskassa. Tavoitteemme on ajaa muutosta diabeteksen ja muiden vakavien kroonisten sairauksien, kuten lihavuuden ja harvinaisten veri- ja hormonaalisten sairauksien, voittamiseksi. Pyrimme siihen tekemällä uraauurtavia tieteellisiä läpimurtoja, laajentamalla lääkkeidemme saatavuutta sekä pyrkimällä ehkäisemään ja viime kädessä parantamaan sairauksia. Novo Nordisk työllistää noin 44 000 ihmistä 80 maassa ja markkinoi tuotteitaan noin 170 maassa. Novo Nordiskin B-osakkeet on listattu Nasdaq Kööpenhaminassa (Novo-B) ja ADR:t New Yorkin pörssissä (NVO). Lisätietoja: novonordisk.com, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube.
