Oma Häme on käynnistänyt ainutlaatuisen laatutyön – tavoitteena oma laatujärjestelmä
Oma Häme on käynnistänyt kaikkia toimialoja koskevan laatutyön, jonka tuloksena syntyy hyvinvointialueen oma laatukäsikirja ja kokonainen laatujärjestelmä.
Laatujärjestelmä perustuu Oma Hämeen omavalvontaohjelmaan ja -suunnitelmiin. Tarkoituksena on tehdä omavalvontaa jatkossa vaikuttavammin ja konkreettisemmin suhteessa yhteisiin tavoitteisiin ja palveluihin. Pyrkimyksenä on vakiinnuttaa käytäntöjä ja toimintatapoja läpi hyvinvointialueen vastaamaan jatkossa määriteltäviä Oma Hämeen korkeita laatuvaatimuksia.
– Meillä tehdään jo paljon laadun eteen, mutta kaikkea työtä ei aina tunnisteta laatutyöksi. Nyt haluamme tehdä laadusta yhteisen asian, joka näkyy arjessa ja helpottaa työn tekemistä, kuvaa hankinta- ja laadunhallintajohtaja Jouni Sakomaa.
Pelkistetyimmillään kyse on yhteisestä ymmärryksestä siitä, mitä ja miten hyvinvointialue tehtäväänsä täyttää. Oma Hämeessä ajatellaan, että laatutyö on sitoutumista sovittuihin toimintatapoihin – ja sen varmistamista, että ne toteutuvat käytännössä.
Yleensä hyvinvointialueilla laatu määritellään kokonaisuutena, jossa yhdistyvät asiakkaan kokemus, palveluiden turvallisuus, yhdenvertaisuus ja organisaation arvojen mukainen toiminta. Laadun mittaus ja arviointi perustuu omavalvontaan, systemaattisiin mittareihin ja auditointeihin. Monilla hyvinvointialueilla on käytössä laatusertifikaatteja, jotka koskevat joitain yksiköitä tai toimialueita.
Oma Hämeen tapa tehdä hyvinvointialueelle oma laatujärjestelmä on ainutlaatuinen hanke. Tavoitteena on, että laadunhallinta kytkeytyy vahvasti Oma Hämeen arvoihin, strategiaan ja mittaristoihin. Laatutyö on nyt käynnistetty ja tänä vuonna rakennetaan Oma Hämeen laatuverkosto ja kirkastetaan yhteisiä tavoitteita. Ensi vuonna on tarkoitus saada valmiiksi Oma Hämeen ensimmäinen laatukäsikirja.
Laatu kuuluu arkeen ja sen pitää näkyä arjessa
Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden asiakkaalla on oikeus laadukkaaseen palveluun ja hoitoon. Jokaisen Oma Hämeen ammattihenkilön ja palveluntuottajan vastuulla on huolehtia siitä, että nämä oikeudet toteutuvat. Palveluiden laatua ja asiakas- ja potilasturvallisuutta valvotaan ensisijaisesti palveluntuottajien toteuttamalla omavalvonnalla. Lisäksi palveluiden ohjausta ja valvontaa toteutetaan keskitetysti Oma Hämeen ohjaus- ja valvontayksiköstä.
Laatutyöstä ei haluta Oma Hämeessä irrallista projektia, vaan arkeen juurtuvaa toimintamallia. Yhteisiä näkemyksiä laadusta kerättiin laatutyön aloitustilaisuudessa syyskuun puolivälissä. Ahveniston luentosalissa oli koolla viitisenkymmentä asiantuntijaa hyvinvointialueen eri toimialoilta. Mukana oli muun muassa asiakas- ja potilasturvallisuustiimin sekä ohjaus- ja valvontatiimin edustajia, sosiaali- ja terveydenhuollon professiojohtoa, asiakkuuksien ja osaamisen kehittämisen parissa työskenteleviä sekä laatu- ja kehittämispäällikkökoulutuksen suorittaneita.
Käynnistämistilaisuuteen osallistui myös kehittämispäällikkö Lilli Väisänen, joka työskentelee Ahveniston sairaala -hankkeen parissa.
– Itse näen, että laatu on asennetta ja sovittujen asioiden tekemistä sovitulla tavalla. Se ei maksa, mutta tuo työn arkeen selkeyttä ja aikaa.
Väisänen painottaa myös laadun merkitystä yhteisenä ajattelutapana:
– Meidän pitää pystyä sanoittamaan laatu arjeksi, tehdä siitä jokapäiväistä tekemistä, ei irrallisia käsitteitä. Laatu näkyy siinä, miten kohtelemme asiakkaita ja toisiamme, painottaa Väisänen.
Asiakkaalla oikeus laadukkaisiin palveluihin
Sosiaalihuollon professiojohtaja Marjo Mutanen puolestaan korostaa, että laatu on asiakkaan oikeus.
– Jokaisella asiakkaalla on oikeus laadukkaisiin palveluihin. Sosiaalipalveluissa tarkoittaa oikea-aikaisuutta, saavutettavuutta ja osallistavuutta – palveluita, jotka vahvistavat asiakkaan toimijuutta ja perustuvat tutkittuun tietoon.
Mutasen mukaan erityinen haaste sosiaalihuollossa on palveluiden tasalaatuisuus. Yksittäisen työntekijän laaja harkintavalta voi parhaimmillaan tuottaa vaikuttavia ratkaisuja, mutta samalla se voi johtaa asiakkaiden eriarvoistumiseen.
– Laatutyön avulla voimme vahvistaa yhdenvertaisuutta ja tehdä asiakasturvallisuudesta näkyvämpää potilasturvallisuuden rinnalle, Mutanen kiteyttää.
Laatutyön ytimessä onkin asiakkaan kokemus. Laadun puute näkyy nopeasti tyytymättömyytenä, mutta hyvä laatu arjessa voi usein jäädä huomaamatta. Oma Häme haluaa tehdä tästä laadusta näkyvää ja myös tavoitella houkuttelevaa laatua – palvelua, joka ylittää odotukset ja tuo asiakkaille lisäarvoa.
