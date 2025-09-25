Poutasää ei takaa turvallista ajokeliä – kuura voi yllättää aamuliikenteessä
Alkanut viikko on poutainen ja monena päivänä myös aurinkoinen. Maan etelä- ja keskiosissa on otolliset olosuhteet kuuralle, mikä voi tehdä teistä liukkaita.
Ilmatieteen laitoksen maanantaina 29.9. tekemän ennusteen mukaan sää on tällä viikolla pääosin poutainen. Öisin sumua muodostuu herkästi, ja paikoin pilvet voivat päivän aikana levittäytyä tasaiseksi pilvilautaksi. Päivälämpötilat vaihtelevat yleisesti 8–14 celsiusasteen välillä, ja öisin lämpötila laskee −3 ja +5 asteen välille.
”Vaikka päivälämpötilat pysyvät vielä melko leutoina ja sateet ovat korkeapaineen ansiosta vähäisiä, autoilijoiden kannattaa olla tarkkana liikenteessä. Kuuraa voi esiintyä erityisesti öisin ja aamun varhaisina tunteina”, sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Cecilia Wolff.
Kuura voi tehdä vesistöjen lähellä olevista teistä liukkaita
Kuura syntyy, kun ilmassa oleva vesihöyry härmistyy suoraan jääksi kylmälle pinnalle, jolloin tienpinta voi muuttua liukkaaksi. Vesistöt ovat edelleen lämpimiä ja toimivat tehokkaina kosteuden lähteinä kuuran muodostumiselle.
Kuura ei ole jäätynyttä vettä, vaan vesihöyryä, joka härmistyy suoraan jääksi – siksi liukas tienpinta voi syntyä ilman sadetta. Tämä tekee kuurasta erityisen petollisen ilmiön autoilijoille.
Lähivuorokausina suurin riski kuuran muodostumiselle on maan etelä- ja keskiosissa, joissa selkeä yötaivas suosii kuuran syntyä. Erityisen alttiita paikkoja kuuralle ovat sillat ja muut tieosuudet vesistöjen läheisyydessä sisämaassa.
”Vaikka tie ei olisikaan liukas, kannattaa varata aamuisin aikaa auton tuulilasin raaputtamiseen, sillä ilmassa oleva kosteus voi härmistyä myös auton ikkunoille ja muodostaa jääpeitteen. Lisäksi syksyllä aurinko paistaa matalalta, mikä lisää häikäisyn riskiä etenkin, jos tuulilasi on jään peitossa”, Cecilia Wolff vinkkaa.
Tämänhetkisen ennusteen mukaan loppuviikosta korkeapaine väistyy itään, ja etelänpuoleinen ilmavirtaus alkaa voimistua. Samalla sateen todennäköisyys kasvaa, mutta ennusteeseen liittyy vielä epävarmuuksia – myös poutaisen jakson jatkuminen on edelleen mahdollista.
