Uusi tutkimus pureutuu sosiaalityön eettiseen stressiin ja sen ehkäisyyn
Jyväskylän yliopiston ja Työterveyslaitoksen tutkimushankkeessa pyritään löytämään keinoja sosiaalityöntekijöiden eettisen stressin vähentämiseksi aikana, jolloin riittämättömät henkilöstöresurssit vaikeuttavat asiakkaiden tarpeisiin vastaamista.
Suomen taloudellisen tilanteen heikentymisen ja poliittisen päätöksenteon seurauksena vähäosaiset ovat entistä heikommassa asemassa. Yhä laajempi osa ihmisistä joutuu tukeutumaan sosiaalipalveluihin pärjätäkseen arjessa.
Samaan aikaan sosiaalityössä riittämättömät henkilöstöresurssit vaikeuttavat asiakkaiden tarpeisiin vastaamista ja altistavat henkilöstöä eettiselle stressille. Tällöin ihminen ei tiedä, kuinka toimia eettisesti oikein tai hän ei voi työssään toimia omien arvojensa mukaisesti.
Työ- ja organisaatiopsykologian dosentti, Jyväskylän yliopiston yliopistonlehtori Mari Herttalammen johtamassa tutkimushankkeessa selvitetään keinoja ennaltaehkäistä ja vähentää sosiaalityöntekijöiden eettistä stressiä. Eettisen stressin tiedetään olevan yksi työuupumuksen ja työn vaihtoaikeiden riskitekijöistä.
”Tulemme tarkastelemaan sosiaalityöntekijöiden työhyvinvoinnin tämänhetkistä tilannekuvaa ja hyvinvoinnissa tapahtuneita muutoksia vuosina 2024–2026. Tämän lisäksi tarkastelemme työn kuormitus- ja voimavaratekijöitä”, Herttalampi kertoo alkavasta tutkimuksesta.
”Näin voimme saada tietoa siitä, miten viimeaikaiset työelämän muutokset ja poliittiset päätökset heijastuvat sosiaalityön arkeen.”
Lisäksi hankkeessa kehitetään yhteisöllinen työpaikkainterventio. Vuoden 2026 aikana pilotoitavaa interventiota tullaan jatkossa kehittämään laajemmin sovellettavaksi malliksi, jonka avulla voidaan tunnistaa sosiaalityössä eettisesti kuormittavia tilanteita ja puuttua niihin yhteisöllisen, käytännön työhön sidotun toiminnan avulla. Tällä tuetaan sosiaalityöntekijöiden työhyvinvointia ja työkykyä heidän eettisesti jännitteisessä ja haastavassa työssään.
Yhteisölliset keinot sosiaalityöntekijöiden eettisen kuormituksen vähentämiseen työympäristön muutospaineessa (SOSe) -tutkimus toteutetaan konsortiohankkeena Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen ja Työterveyslaitoksen välillä (09/2025–08/2027). Jyväskylän yliopistossa hankkeen projektitutkijoita ovat Eveliina Peltoniemi ja Eveliina Vänskä. Työterveyslaitoksella hanketta koordinoi Risto Nikunlaakso yhdessä hankkeen tutkijoiden Jaana Laitisen, Kirsi Unkilan ja Maarit Kaartisen kanssa. Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
yliopistonlehtori Mari Herttalampi
mari.a.herttalampi@jyu.fi
puh. +358505935370
Kirke HassinenViestinnän asiantuntijaPuh:+358 50 462 1525kirke.m.hassinen@jyu.fi
