Väitös: Sote-integraatio onnistuu yhteistyötä johtamalla – ei uusilla rakenteilla

Suomessa puhutaan järjestelmistä ja organisaatiouudistuksista, mutta sote-integraatio kaatuu harvoin rakenteisiin. Useammin on kyse siitä, että toimijoita ohjaavat eri säännöt ja tavoitteet. Väitöstutkimuksessaan TtM Marco Roth osoittaa, että integraatio onnistuu, kun erilaiset ajattelu- ja toimintatavat tehdään näkyviksi ja sovitaan niiden pohjalta yhteiset tavoitteet, vastuut ja mittarit.
Hoito ja palvelut eivät rakennu kokonaisuuksiksi organisaatiokaavioilla, vaan arjen yhteistyötä johtamalla. Yhteistyössä ammattilainen tavoittelee hoidon ja palvelun laatua, johtaja kustannustehokkuutta ja vastuunjakoa, potilas yksilöllisyyttä ja osallisuutta, valtio yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta ja markkina valinnanvapautta ja kilpailua. Erilaiset tavoitteet voivat aiheuttaa ristiriitoja, joita on yhteistyön onnistumiseksi sovitettava yhteen.
TtM Marco Rothin väitöstutkimus osoittaa, että hoidon ja palvelujen integraatio onnistuu, kun viiden keskeisen institutionaalisen logiikan väliset jännitteet tehdään näkyviksi ja niitä yhteensovitetaan yhteisen arvonluonnin ja johtamisstrategioiden keinoin. Erityisesti ammatilliset tekijät, organisaation muutosvalmius ja kansalliset ohjausrakenteet selittävät eroja integraation onnistumisessa.
– Integraatio on ihmisten työn yhteensovittamista – siksi pitää ensin ymmärtää, mikä heitä ohjaa. Vasta sitten rakenteet ja järjestelmät alkavat toimia, Roth painottaa.
Integraation johtamisen ydin on sovittaa toimijoiden eri näkökulmat toisiinsa. Toiminta tarvitsee yhteisen tavoitteen ja mittariston, vastuunjaosta tulee sopia ja antaa päätösvaltaa lähelle potilasta ja asiakasta. Esimerkiksi vaikuttavuustavoitteet ja -mittarit yhdistävät ammattilaisten laatu-, johdon kustannustehokkuus- ja potilaiden vaikutustavoitteet, jolloin kaikki voivat sitoutua niihin. Yhteiset tavoitteet ja mittarit ohjaavat toimintaa siten, että asiakas ja potilas hyötyvät ja päällekkäinen työ vähenee.
– Ihmiset eivät riitele pahuuttaan, vaan siksi että heitä ohjaavat erilaiset ajattelu- ja toimintatavat. Kun tämä ymmärretään ja tehdään näkyväksi, yhteistyö alkaa usein sujua, Roth tiivistää.
Osin yllättäväkin havainto tutkimuksessa oli, että integraation vahvin vipu on soteammattilaisten käsissä. Vahva ammatillinen osaaminen ja identiteetti helpottavat moniammatillista yhteistyötä ja alan eettiset ohjeet vahvistavat toimijoiden keskinäistä luottamusta. Roth korostaa myös ammatillisen autonomian merkitystä. Kun päätösvaltaa siirretään sinne missä potilaat ja asiakkaat ovat, siirtymät palveluiden välillä nopeutuvat, päällekkäisyys vähenee ja potilaat ja asiakkaat hyötyvät.
Väitöstutkimus pohjautuu monimenetelmällinen ja systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen, kahteen alueellisen soteinnovaatioekosysteemin tapaustutkimukseen ja sotekeskusten kyselyaineistoon.
Väitöstilaisuus perjantaina 3. lokakuuta
TtM Marco Rothin hallinto- ja taloustieteen alaan kuuluva väitöskirja Hoidon ja palvelujen integraatio suomalaisessa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä – Institutionaalisen hybridisyyden hallinnan näkökulma tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa perjantaina 3.10.2025 kello 12. Paikkana on Tampereen yliopiston Pinni B ‑rakennuksen B1096‑auditorio (Kanslerinrinne 1, Tampere). Vastaväittäjänä toimii professori Harri Jalonen, Vaasan yliopistosta. Kustoksena toimii professori Jarmo Vakkuri Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnasta.
Marco Roth
marco.roth@pirha.fi
