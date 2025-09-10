EU:n ympäristökeskuksen raportti 2025: Päästöjä ja ilmansaasteita on vähennetty, mutta tämä ei riitä

EU:n politiikkojen täytäntöönpano ja ympäristötavoitteiden saavuttaminen ovat ratkaisevan tärkeitä terveen yhteiskunnan ja kilpailukykyisen talouden kannalta. Myös ympäristön ja talouden välistä yhteyttä on arvioitava uudelleen. Ympäristökeskuksen tieteellisiin faktoihin perustuvassa raportissa korostetaan, että EU on maailmanlaajuinen edelläkävijä, sillä se on vähentänyt kasvihuonekaasupäästöjään ja fossiilisten polttoaineiden käyttöään jatkuvasti. EU on myös lisännyt merkittävästi uusiutuvien energialähteiden osuutta ja parantanut energiatehokkuutta. Edistystä on tapahtunut muun muassa ilmanlaadun parantamisessa sekä jätteiden kierrätyksen lisäämisessä, innovoinnissa, vihreässä työllisyydessä ja kestävässä rahoituksessa.

Suomen osalta raportissa mainitaan, että Suomen vahvuuksia ovat muun muassa uusiutuvan energian erittäin nopea kasvu sekä erinomainen ilmanlaatu. Siinä kuitenkin eritellään myös useita ongelmakohtia. Suomalaisten materiaalien ja resurssien kulutus on korkeinta Euroopassa, ja kansalaisten ekologinen jalanjälki on suuri. Lisäksi jätettä syntyy paljon, ja hiilinielut ovat heikentyneet. Biotaloutta on kehitetty voimakkaasti, mutta silti yli puolet metsähakkuista menee poltettavaksi. Suomi on vähentänyt teollisuuden päästöjä nopeasti ja merkittävästi, mutta kiertotalouden, materiaalitehokkuuden ja kierrättämisen osalta Suomella on yhä lukuisia haasteita.

Raportissa on analysoitu 38 maan tietoja ja tulokset ovat selkeät: Euroopan ympäristön kokonaistilaa on edelleen parannettava. Raportissa kehotetaankin painokkaasti jatkamaan Euroopan luonnon ennallistamista, monimuotoisuuden suojelua ja saastumisen vähentämistä. Luonnonvarojen suojelu, ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen sekä saastumisen vähentäminen edistävät Euroopan selviytymiskykyä. Euroopan unioni on pyrkinyt vastaamaan näihin haasteisiin toimillaan ja jatkaa entistä puhtaamman ja kestävämmän maanosan rakentamista ilmasto- ja ympäristötavoitteidemme mukaisesti.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://www.eea.europa.eu/en/newsroom/news/state-of-europes-environment-2025/finland-eea25-press-release-finnish.pdf/