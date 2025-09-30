Nuorten nikotiinipussien käyttö kasvaa laittomasta kaupasta – veronkorotus pahentaisi ongelmaa

Nuorten suosima pimeä kauppa sosiaalisessa mediassa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kouluterveyskyselyn mukaan nuorten nikotiinipussien käyttö on kasvanut nopeasti. Kasvu ei tapahdu luvallisissa myyntipisteissä, joissa ikärajoja valvotaan, vaan laittomilla markkinoilla.

Nikotiinipusseja myydään sosiaalisen median kanavissa, kuten Snapchatissa, Facebookissa ja Instagramissa, sekä poliisin mukaan erityisesti Telegramin ryhmissä. Pimeässä kaupassa hinnat ovat laillista kauppaa halvempia, henkilöllisyyksiä ei tarkisteta eikä tuotteiden sisältöä voida varmistaa.

Nikotiinipussiveroista vain kolmannes jää Suomeen

Tuore Empty Cans Survey* (Q1/2025) osoittaa, että noin 70 prosenttia Suomessa käytetyistä nuuska- ja nikotiinipusseista tuodaan edelleen ulkomailta, pääosin Ruotsista. Tämä tarkoittaa, että vain kolmannes verotuotoista jää Suomeen.

Suomessa laillisesti myytävien nikotiinipussien keskimääräinen hinta on keskimäärin seitsemän euroa purkilta, kun taas Ruotsissa hinta on lähes puolet vähemmän. Valmistevero on Suomessa jo kahdeksankertainen Ruotsiin verrattuna.

Rikollisuus vastaa kysyntään

Kokemukset osoittavat, että korkeat hintaerot kasvattavat harmaata taloutta. Europolin (2025) mukaan korkeat valmiste- ja arvonlisäverot altistavat maat harmaalle taloudelle. Myös Tullin arvion mukaan kysyntä siirtyy rajakauppaan ja pimeille markkinoille, kun hintaero naapurimaihin kasvaa.

Ruotsi valitsi toisen tien. Se laski nuuskan veroa 20 prosenttia viime marraskuussa ja kiristi samalla tupakan verotusta. Tämä ohjaa kulutusta vähemmän haitallisiin vaihtoehtoihin ja tukee savuttomuustavoitetta. Suomessa suunta on päinvastainen.

Veronkorotus jopa laskisi verotuottoja

Hallitus arvioi saavansa nikotiinipussien veronkorotuksella lisää tuloja. Laskelmissa on kuitenkin virheitä. Todellinen myyntivolyymi on arvioitua pienempi, ja purkkien keskihinta korkeampi. Näin ollen veronkorotuksen tuotto jää huomattavasti odotettua pienemmäksi – pahimmillaan nykyistä alhaisemmaksi, jos laiton kauppa ja salakuljetus edelleen kasvavat.

Nuoria voidaan suojella toisin

Nuorten saatavuuden rajoittaminen onnistuu vain ohjaamalla aikuiset ostoksille luvallisiin ja valvottuihin myyntipisteisiin. Tämä edellyttää:

tupakattomien nikotiinipussien kilpailukykyistä hintatasoa naapurimaihin nähden

valvonnan kohdentamista viestisovelluksiin, joissa nuoret asioivat

Ruotsin mallin mukaista haittoja vähentävää linjaa: tupakan veron kiristämistä ja nikotiinipussien maltillista verotusta

Savuton Nikotiiniala ry:n toiminnanjohtaja Mirita Saxberg toteaa:

”Jos nikotiinipussien hinnat kaupassa nousevat, kysyntä ohjautuu enenevästi pimeille markkinoille ja nuorten saatavuus kasvaa. Paras tapa suojella nuoria ja kasvattaa valtion verotuloja on ohjata aikuisten ostokset luvallisiin myyntipisteisiin.”

*) Empty Cans Survey (ECS) on WSPM Groupin markkinatutkimus, joka perustuu käytettyjen nikotiinipussi- ja nuuskapakkausten analysointiin. Tutkimuksen avulla saadaan tietoa siitä, kuinka suuri osa Suomessa kulutetuista tuotteista on peräisin ulkomailta. Tutkimuksen rahoittavat nikotiinipussiteollisuuden vastuulliset toimijat BAT, PMI ja Imperial Brands.

Savuton Nikotiiniala ry (SNA) on vastuullisen nikotiinipussiteollisuuden edunvalvontajärjestö. Tuomme tutkimukseen perustuvan näkökulman alan sääntelyyn ja julkiseen keskusteluun. Tavoitteemme on edistää savuttomuutta vähemmän haitallisten vaihtoehtojen avulla.

