Konserni- ja tilajaoston päätöksiä 29.9.2025
Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto käsitteli valtuustolle esitettäviä konserniyhteisöiden vuoden 2026 tulostavoitteita. Tavoitteet asetetaan taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä.
Konserniyhteisöjen tulostavoitteet 2026 esityslistalla liiteaineistona.
Jaosto teki seuraavat muutokset:
- Lisätään Espoon Asuntojen tulostavoitteiksi:
- Asiakaskokemus on hyvällä tasolla
- Yhtiö osallistuu aktiivisesti asunnottomuuden vähentämiseen. Mittariksi tälle asetetaan asuntotarjoukset/vuosi asunnottomuuden vähentämiseksi sekä tavoitteen eteen tehtävät toimenpiteet ja yhteistyö.
- Espoon Asuntojen kiinteistökannan arvioitu korjausvelka. Onnistumisen mittariksi asetetaan korjausvelan kohtuullinen vähentyminen.
- Muutos koskien Espoon Asuntojen mittaria (keskimääräinen asuntotuotanto): Neljän edellisen vuoden alkaneiden asuntojen liukuva keskiarvo 300 asuntoa vuodessa, Espoon Asuntojen monipuolinen asuntokanta tavoitteena huomioiden.
- Konserni- ja tilajaosto edellyttää, että PKS-omistajaohjaustavoitteet päivitetään vuoden 2026 aikana siten, että poliittinen ohjaus on varhaisessa vaiheessa mukana linjaamassa tavoitteista.
- Jaosto viittaa 1.9.2025 antamaansa lausuntoon HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2026–2028 ja toteaa HSL:n ehdotettujen PKS-tavoitteiden osalta, ettei 45–55 % subventio-osuuden edellyttäminen nykyisellä mallilla, jossa infrakorvaukset lasketaan mukaan, ole Espoon tavoitteiden mukainen. Se johtaisi joukkoliikennejärjestelmän merkittävään heikentymiseen lippujen hintojen nousun ja palveluverkon karsimisen myötä. Yhteistyö joukkoliikenteen lipunhintojen nousun hillitsemiseksi tulee käynnistää kuntien ja HSL:n kesken mahdollisimman pian, jotta mahdolliset subventiotavoitetta ja infrakorvausjärjestelmää koskevat muutokset on mahdollista ottaa käyttöön jo toiminta- ja taloussuunnitelmakaudella 2026–2028.
- Lisätään HSL:n tavoitteisiin: Konserni- ja tilajaosto toteaa, että linjakohtaisia käyttöasteita arvioitaessa on otettava huomioon alueelliset erityispiirteet ja joukkoliikenteen ydintehtävä sujuvan arjen mahdollistavana peruspalveluna.
- Muutos koskien Espoo Catering Oy:n tulostavoitteiden mittaria, joka nyt kuuluu "Punaisen lihan käyttö vähenee vuonna 2026 (vuoden 2025 tasosta)" muutetaan muotoon "Punaisen lihan käyttö vähenee vuonna 2026 10 % (vuoden 2025 tasosta)"
Länsimetro Oy:n sekä Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian osalta tavoitteidenasetanta jätettiin pöydälle.
---
Jaosto nimesi edustajan ja antoi toimintaohjeen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokoukseen sekä nimesi jäsenen Suomen kansallisooppera ja -baletti sr -säätiön hallintoneuvostoon.
Asiat 7,8,9 ja 12 jätettiin pöydälle. Konserni- ja tilajaosto kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen maanantaina 6.10.2025 klo 11.30.
Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.
Yhteyshenkilöt
Henna Partanenkonserni- ja tilajaoston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajaPuh:+358 40 761 9024henna.partanen@vihreat.fi
