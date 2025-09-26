Konserni- ja tilajaoston päätöksiä 29.9.2025

Liikunta- ja hyvinvointilautakunta lisäsi liikunnan avustusten jakoperiaatteisiin lisäyksen eettisiin linjauksiin sitoutumisesta 25.9.2025 21:02:41 EEST | Tiedote

Liikunta- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi kokouksessaan 25.9.2025 uudet espoolaisten aikuisurheilijoiden palkitsemisen perusteet sekä käsitteli erityisryhmien uima- ja kuntosalirannekkeiden uudistusta. Lisäksi se merkitsi tiedoksi liikunnan ja urheilun tulosyksikön laatiman tiedotteen uimarantojen ja rantavalvonnan tilannekuvasta Espoossa sekä vastauksen valtuustokysymykseen lasten ja nuorten turvallisuudesta veden äärellä.