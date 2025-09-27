Veikkaus Oy

Varkauteen Vakiosta 333 000 euron potti - Voitto osui kahdeksan euron järjestelmään

29.9.2025 14:09:35 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Varkaudessa Neste Warkaudenportissa pelattuun riviin osui lauantaina Vakion kierroksen ainoa täysosuma. Onnekas vakioveikkaaja voitti 333 000 euron suurvoiton. Voitto on vuoden suurin voitto Veikkauksen Vakiosta.

Vakion kierros oli lauantaina sen verran haastava, että täysosumia löytyi lopulta vain yksi kappale. Voittorivi on pelattu Varkaudessa Neste Warkaudenportissa. Riviin osui alavoittoineen 333 457 euron potti.

- Suuret onnittelut taitavalle ja onnekkaalle veikkaajalle. Voitto on vuoden suurin Vakiosta voitettu potti, Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula onnittelee.

- Englantilaisen jalkapallon tietäjä on lämpimästi tervetullut voittajakahveille Veikkauksen pääkonttorille Helsinkiin!

Kierroksen jättisuosikki Manchester City voitti Burnleyn 88 prosenttia pelattuna merkkinä. Myös Ipswich oli selkeä suosikki 69 %. 

Vastaavasti alle 20 prosenttia pelattuja yllätyksiä nähtiin kierroksella neljä.

Huima voitto Vakiosta osui kahdeksan euron haravajärjestelmään (paras tulos -1):

1
1
2
1X
X2
X2
X
1X
1X
X2
X
1X
X2

Tulokset
Lauantaivakio 28.9.

1. Crystal P – Liverpool 2–1 1 18 %
2. Manchester C – Burnley 5–1 1 88 %
3. Chelsea – Brighton 1–3 2 19 %
4. Leeds U – Bournemouth 2–2 X 28 %
5. Nottingham – Sunderland 0–1 2 18 %
6. Tottenham – Wolverhampton 1–1 X 16 %
7. Southampton – Middlesbrough 1–1 X 27 %
8. Ipswich T – Portsmouth 2–1 1 69 %
9. Charlton – Blackburn 3–0 1 40 %
10. Preston – Bristol C 0–0 X 30 %
11. Stoke – Norwich C 1–1 X 23 %
12. Watford – Hull 2–1 1 41 %
13. Oxford U – Sheffield U 0–1 2 36 %

Voitonjako

13 oikein 1 kpl 333 000 euroa
12 oikein 38 kpl 2 511 euroa
11 oikein 443 kpl 149 euroa
10 oikein 3567 kpl 30 euroa

Vakioveikkaus on Veikkauksen vanhin peli, jonka pelaaminen alkoi syyskuussa jo 1940. 

Vakion historian suurin voitto on miljoona euroa. Se osui helsinkiläiselle nettipelaajalle kierroksella 7/2021.

