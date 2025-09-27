Varkauteen Vakiosta 333 000 euron potti - Voitto osui kahdeksan euron järjestelmään
Varkaudessa Neste Warkaudenportissa pelattuun riviin osui lauantaina Vakion kierroksen ainoa täysosuma. Onnekas vakioveikkaaja voitti 333 000 euron suurvoiton. Voitto on vuoden suurin voitto Veikkauksen Vakiosta.
Vakion kierros oli lauantaina sen verran haastava, että täysosumia löytyi lopulta vain yksi kappale. Voittorivi on pelattu Varkaudessa Neste Warkaudenportissa. Riviin osui alavoittoineen 333 457 euron potti.
- Suuret onnittelut taitavalle ja onnekkaalle veikkaajalle. Voitto on vuoden suurin Vakiosta voitettu potti, Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula onnittelee.
- Englantilaisen jalkapallon tietäjä on lämpimästi tervetullut voittajakahveille Veikkauksen pääkonttorille Helsinkiin!
Kierroksen jättisuosikki Manchester City voitti Burnleyn 88 prosenttia pelattuna merkkinä. Myös Ipswich oli selkeä suosikki 69 %.
Vastaavasti alle 20 prosenttia pelattuja yllätyksiä nähtiin kierroksella neljä.
Huima voitto Vakiosta osui kahdeksan euron haravajärjestelmään (paras tulos -1):
1
1
2
1X
X2
X2
X
1X
1X
X2
X
1X
X2
Tulokset
Lauantaivakio 28.9.
|1.
|Crystal P – Liverpool
|2–1
|1
|18 %
|2.
|Manchester C – Burnley
|5–1
|1
|88 %
|3.
|Chelsea – Brighton
|1–3
|2
|19 %
|4.
|Leeds U – Bournemouth
|2–2
|X
|28 %
|5.
|Nottingham – Sunderland
|0–1
|2
|18 %
|6.
|Tottenham – Wolverhampton
|1–1
|X
|16 %
|7.
|Southampton – Middlesbrough
|1–1
|X
|27 %
|8.
|Ipswich T – Portsmouth
|2–1
|1
|69 %
|9.
|Charlton – Blackburn
|3–0
|1
|40 %
|10.
|Preston – Bristol C
|0–0
|X
|30 %
|11.
|Stoke – Norwich C
|1–1
|X
|23 %
|12.
|Watford – Hull
|2–1
|1
|41 %
|13.
|Oxford U – Sheffield U
|0–1
|2
|36 %
Voitonjako
|13 oikein
|1 kpl
|333 000 euroa
|12 oikein
|38 kpl
|2 511 euroa
|11 oikein
|443 kpl
|149 euroa
|10 oikein
|3567 kpl
|30 euroa
Vakioveikkaus on Veikkauksen vanhin peli, jonka pelaaminen alkoi syyskuussa jo 1940.
Vakion historian suurin voitto on miljoona euroa. Se osui helsinkiläiselle nettipelaajalle kierroksella 7/2021.
