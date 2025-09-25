Tuttu särkylääke – yllättävä riski sydämelle?
Tulehduskipulääkkeet, kuten ibuprofeeni ja ketoprofeeni, ovat monille tuttuja apuja särkyyn ja kuumeeseen, mutta sydän- ja verisuonitauteja sairastaville ne voivat aiheuttaa yllättäviäkin terveysriskejä. Maailman sydänpäivän (29.9.) kunniaksi on hyvä pysähtyä pohtimaan, miten arjen valinnat vaikuttavat sydämen hyvinvointiin. Päivän tavoite on herättää tietoisuutta ja kannustaa tekoihin, jotka tukevat sydämen terveyttä.
Sydän- ja verisuonitaudit ovat yhä suomalaisille merkittävä kuolinsyy, ja ne koskettavat suurta osaa väestöstä. Vaikka sairaudet itsessään tunnetaan hyvin, harva tulee ajatelleeksi, että tavalliset tulehduskipulääkkeet saattavat aiheuttaa vakavia haittoja sydänpotilaille. Yli viidesosa sydänpotilaista käyttää vaarallisia yhteisvaikutuksia aiheuttavia tulehduskipulääkkeitä (esim. Burana, Ibumax, Ibusal, Ketorin) kipunsa hoitoon.
Käypä hoito -suositusten mukaan tulehduskipulääkkeet lisäävät riskiä sydäninfarktille, sydämen vajaatoiminnan pahenemiselle, ruoansulatuskanavan verenvuodoille sekä munuaisten toiminnan heikkenemiselle. Riski on erityisen suuri henkilöillä, joilla on jo valmiiksi sydän- ja verisuonitauteihin tai niiden riskitekijöihin liittyviä sairauksia. Erityistä varovaisuutta vaaditaan myös verenohennuslääkkeiden, kuten varfariinin, käyttäjillä, sillä yhteiskäyttö lisää merkittävästi verenvuotoriskiä.
Kipulääkkeitä voi löytyä yllättävistäkin tuotteista. Esimerkiksi flunssan hoitoon tarkoitetut, reseptivapaat juomajauheet saatetaan mieltää harmittomiksi kuumajuomiksi, vaikka osa niistä sisältää tulehduskipulääkkeitä. Näin kipulääkettä voi tulla käytettyä vahingossa, ilman että kuluttaja on tietoinen sen vaikutuksista.
“Ongelmaksi asia muodostuu, kun potilaan käytössä on muitakin särky- ja kuumelääkkeitä. Tuolloin päivittäiset lääkeannokset voivat kasvaa liian suuriksi. Lisäksi potilaat, joiden ei esimerkiksi sydänsairauden tai -lääkityksen vuoksi pitäisi käyttää tulehduskipulääkkeitä lainkaan, saattavat käyttää niitä huomaamattaan”, sanoo yleislääkäri Emilia Lagus.
Sydänpotilaan ensisijainen kipulääke on parasetamoli
Parasetamoli vaikuttaa kipuun ja kuumeeseen eri tavalla kuin tulehduskipulääkkeet, eikä se aiheuta samoja haittoja. Tämän vuoksi parasetamolivalmisteet ovat Sydänliiton mukaan sydänpotilaalle turvallisempia vaihtoehtoja omatoimiseen kivun ja kuumeen hoitoon.
Emilia Lagus muistuttaa, että kaikkiin lääkkeisiin liittyy riskejä, jos niitä käytetään väärin, esimerkiksi liian suurina kerta-annoksina, liian pitkään tai sellaisten lääkkeiden kanssa, jotka saavat aikaan haitallisia yhteisvaikutuksia. Pakkausselosteeseen on kirjattu lääkkeen oikeat annosteluohjeet, joita on aina syytä noudattaa.
“Kipulääkettä valittaessa on tärkeää ottaa huomioon perussairaudet, lääkkeiden sivuvaikutukset sekä mahdolliset yhteisvaikutukset muiden käytössä olevien lääkkeiden kanssa. Varsinkin iäkkäillä ihmisillä, joilla sydän- ja verisuonitauteja esiintyy enemmän, lääkkeiden sopivuus on aina hyvä tarkistaa ammattilaiselta. Monilääkitys ja herkkyys haittavaikutuksille tekevät oikean lääkkeen valinnasta erityisen tärkeää”, Lagus korostaa.
