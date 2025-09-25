Oulun yliopisto mukana laajassa EU-tutkimuksessa nuorten mielenterveydestä – osallistujia haetaan 12–24-vuotiaista
Oulun yliopisto osallistuu kansainväliseen EU-rahoitteiseen tutkimushankkeeseen Youth-GEMs, joka kartoittaa nuorten mielenterveyden kehitystä. Tutkimukseen etsitään 12–24-vuotiaita nuoria ja nuoria aikuisia, jotka hakevat tai saavat apua mielenterveyden haasteisiin.
Nuorten mielenterveyden ongelmat ovat merkittävä haaste niin yksilölle kuin koko yhteiskunnalle. Mielenterveyden kulkuun vaikuttavat sekä geneettiset että ympäristötekijät, ja niiden syvällinen ymmärtäminen auttaa tarjoamaan tehokkaampaa tukea sekä kehittämään uusia hoito- ja tukimuotoja.
Youth-GEMs-tutkimus seuraa osallistujia kahden vuoden ajan ja kartoittaa muun muassa taustatietoja, geneettisiä ja ympäristöllisiä riskitekijöitä, kognitiivisia taitoja, oireita, tunteiden käsittelytaitoja ja ajattelutapoja. Tavoitteena on selvittää, miten nämä tekijät yhdessä ennustavat muutoksia mielenterveyden tilassa.
Tutkimukseen osallistuminen tarjoaa nuorille ainutlaatuisen mahdollisuuden tuottaa merkityksellistä tietoa ja edistää ymmärrystä nuorten mielenterveyden haasteista. Suomen lisäksi tutkimusaineistoa kerätään Virossa, Alankomaissa, Espanjassa, Serbiassa ja Kroatiassa. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää kansallisessa ja kansainvälisessä nuorten hyvinvoinnin kehittämisessä sekä terveydenhuollon ja koulutusjärjestelmien parantamisessa.
Tutkimukseen voi osallistua kuka tahansa 12–24-vuotias nuori tai nuori aikuinen, joka hakee tai saa apua mielenterveyden ongelmiin.
Tutkimukseen voi osallistua osoitteessa https://redcap.link/Youth-GEMs_OULU , tai ottamalla yhteyttä tutkijoihin (yhteystiedot alla).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tutkijatohtori Jenni Leppänen, Oulun yliopisto, 050 313 8685, jenni.leppanen@oulu.fi
Tutkijatohtori Janne Sinisammal, Oulun yliopisto, 050 313 0648, janne.sinisammal@oulu.fi
Tietoja julkaisijasta
