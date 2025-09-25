Oulun yliopisto

Oulun yliopisto mukana laajassa EU-tutkimuksessa nuorten mielenterveydestä – osallistujia haetaan 12–24-vuotiaista

30.9.2025 06:50:00 EEST | Oulun yliopisto | Tiedote

Oulun yliopisto osallistuu kansainväliseen EU-rahoitteiseen tutkimushankkeeseen Youth-GEMs, joka kartoittaa nuorten mielenterveyden kehitystä. Tutkimukseen etsitään 12–24-vuotiaita nuoria ja nuoria aikuisia, jotka hakevat tai saavat apua mielenterveyden haasteisiin.

Kuva: Oulun yliopisto / Harri Tarvainen
Nuorten mielenterveyden ongelmat ovat merkittävä haaste niin yksilölle kuin koko yhteiskunnalle. Mielenterveyden kulkuun vaikuttavat sekä geneettiset että ympäristötekijät, ja niiden syvällinen ymmärtäminen auttaa tarjoamaan tehokkaampaa tukea sekä kehittämään uusia hoito- ja tukimuotoja.

Youth-GEMs-tutkimus seuraa osallistujia kahden vuoden ajan ja kartoittaa muun muassa taustatietoja, geneettisiä ja ympäristöllisiä riskitekijöitä, kognitiivisia taitoja, oireita, tunteiden käsittelytaitoja ja ajattelutapoja. Tavoitteena on selvittää, miten nämä tekijät yhdessä ennustavat muutoksia mielenterveyden tilassa.

Tutkimukseen osallistuminen tarjoaa nuorille ainutlaatuisen mahdollisuuden tuottaa merkityksellistä tietoa ja edistää ymmärrystä nuorten mielenterveyden haasteista. Suomen lisäksi tutkimusaineistoa kerätään Virossa, Alankomaissa, Espanjassa, Serbiassa ja Kroatiassa. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää kansallisessa ja kansainvälisessä nuorten hyvinvoinnin kehittämisessä sekä terveydenhuollon ja koulutusjärjestelmien parantamisessa.

Tutkimukseen voi osallistua kuka tahansa 12–24-vuotias nuori tai nuori aikuinen, joka hakee tai saa apua mielenterveyden ongelmiin.

Tutkimukseen voi osallistua osoitteessa https://redcap.link/Youth-GEMs_OULU , tai ottamalla yhteyttä tutkijoihin (yhteystiedot alla).

Yhteyshenkilöt

Tutkijatohtori Jenni Leppänen, Oulun yliopisto, 050 313 8685, jenni.leppanen@oulu.fi

Tutkijatohtori Janne Sinisammal, Oulun yliopisto, 050 313 0648, janne.sinisammal@oulu.fi

Tietoja julkaisijasta

Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tärkeimmissä yliopistovertailuissa Oulun yliopisto sijoittuu kolmen prosentin kärkeen maailman yliopistojen joukossa. Meitä yliopistolaisia on noin 17 000.

